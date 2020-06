Coronavirus| Valentón Bote, sobre el paro : "En mayo casi toda España inciaba actividad de forma progresiva"

9.13 | Valentín Bote, profesor de Economía de la UAM y director de Randstad Research en HERRERA EN COPE: "En la crisis tremenda los peores datos fueron en marzo y sobre todo abril. En mayo hemos visto como en casi toda España inciaba actividad de forma progresiva acompañada del impulso del empleo".

Desestacionalizando las cifras, señala Bote "estamos ante un mal mes de mayo, esto no ha pasado sin dolor, vemos crecimiento del empleo en mayo, tenía que pasar en circunstancias normales, y ahora lo tenemos pero no tan intenso como deberíamos haberlo tenido en un mayo normal. Es una pérdida de 88.000 afiliados".

9.06 | ÚLTIMA HORA El paro aumenta en 26.573 personas en mayo, mayor alza desde 2008

El desempleo roza los cuatro millones en España pero hay un repunte con 188.000 nuevos afiliados. Casi seis millones de personas reciben una prestación del SEPE

El desempleo continúa su escalada en España. El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado en mayo en 26.573 personas respecto al mes anterior. Es la mayor alza en este mes desde 2008, que usualmente suele ser de bajada. En total, el paro registrado asciende a 3.857.776 personas, 778.285 más en relación con el mismo mes del año pasado.SIGUE LEYENDO

9.05 | HERRERA EN COPE te cuenta como cada día las 5 claves importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: El Gobierno dice que no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas. Por primera vez desde que comenzó la pandemia Sanidad asegura que no ha muerto nadie por covid-19 aunque algunas comunidades autónomas dicen que han tenido fallecidos y que los han notificado a tiempo.

Segunda clave: A partir del lunes que viene podríamos viajar a otra provincia e incluso a otra comunidad. El Gobierno se plantea esa libertad de movimientos, siempre en la fase 3, a partir del día 8 aunque sólo 24 horas antes Pedro Sánchez había marcado el día 21, cuando acabe el estado de alarma, como fecha para movernos libremente entre provincias. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la sexta y posiblemente última prórroga.

Tercera clave.- Madrid y Barcelona pasarán la semana que viene a la fase 2. Sanidad ha anunciado que si nada cambia, por fin, el próximo lunes estarán en la siguiente etapa del desconfinamiento. Tanto Madrid como la Generalitat ya lo han pedido. Y en Barcelona, desde ayer, ya es posible desplazarse a otros municipios del área metropolitana.

Cuarta clave: Algunas comunidades están pidiendo ya el pase a la fase 3. Es el caso de Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. También Canarias y Baleares quieren que todas sus islas estén en la fase 3 a partir del lunes.

Quinta clave.- Mientras Europa avanza en el desconfinamiento el coronavirus golpea ahora con fuerza en América Latina…. 4 de los 10 países con más contagios diarios son latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México. El mayor foco está en Brasil con más de medio millón de infectados y casi 30.000 muertos.

8.52 | ÚLTIMA HORA.- Ciudadanos pacta con Sánchez la última prórroga del estado de alarma. Sus 10 diputados apoyarán de esta manera la sexta prórroga.

Cs votará mañana a favor de la sexta prórroga del estado de alarma tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que garantiza que las medidas del decreto de esta última prórroga serán "idénticas" en la recta final de la desescalada sea cual sea la progresión sanitaria de cada comunidad.

Esta es una de las medidas recogidas en el acuerdo suscrito por ambas partes, según sendos comunicados remitidos por el Gobierno y Ciudadanos.

��Cs ha llegado a un acuerdo para la última prórroga del estado de alarma a cambio de varias medidas:

✅ Garantía de igualdad de las CCAA en la recta final de la desescalada.

✅ Paquete de apoyo al sector turístico.

✅ Avanzar en el Plan B para no regresar al estado de alarma... pic.twitter.com/OyB2P2QykJ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) June 2, 2020

Aunque el partido naranja no era indispensable para sacar adelante la votación de mañana debido a la abstención de ERC y los votos a favor del PNV, ha defendido que votaría con sentido de la coherencia e independientemente de lo que hicieran los otros grupos.

Puntos del acuerdo:

1) Las medidas contenidas en el decreto que regula la última prórroga del Estado de Alarma para dar respuesta a la emergencia sanitaria serán idénticas para toda España en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio.

2) Antes del 15 de junio, el Gobierno presentará un Real Decreto-ley que regulará, teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, la salida del estado de alarma para los territorios que la alcancen. Además, el Gobierno analizará las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma.

3) Plan de Reactivación del Sector Turístico. Antes del 15 de junio, el Gobierno aprobará un plan de ayudas para el Turismo y sus actividades asociadas como restauración, hostelería o actividades turísticas. El plan incluirá, como punto de partida, varias medidas para fomentar el turismo nacional y constará de 2.500 millones de euros de líneas de avales ICO para garantizar la liquidez del sector y de 151 millones de Euros en inversión en la transformación y digitalización del sector que incluirá el refuerzo de destinos inteligentes y sostenibles, así como programas de formación, capacitación y digitalización para empresas, negocios y trabajadores del sector, que es uno de los motores económicos de nuestro país y cuyo reconocimiento pone de manifiesto este acuerdo.

4) El Gobierno se compromete a contar con todas las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el marco jurídico necesario para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia. Además, el Ejecutivo tomará en consideración las aportaciones de Cs.

5) El Gobierno se compromete a permitir a los contribuyentes y a sus representantes a relacionarse con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales como la videoconferencia.

6) Con este acuerdo, Ciudadanos y el Gobierno de España ratifican su coincidencia en manifestar que es necesaria una última prórroga de 15 días del estado de alarma.

8.47 | La mirada económica del profsor Gay de Liébana en HERRERA EN COPE: “Perspectivas a peor”

España se convierte en la economía más vapuleada de la eurozona: se habla de una caída no lejos del 10% en círculos europeos

El asunto, según se conocen nuevas previsiones, empeora a pasos agigantados. Somos conscientes, Don Carlos, que nuestra economía, por su estructura, es muy sensible a un shock como la Covid-19. La semana pasada, el BCE daba una ducha de agua fría: la economía de la eurozona caerá entre el 8% y 12%. Se siente con crudeza el impacto del confinamiento. Por consiguiente, Don Carlos, severo correctivo porque la economía con el confinamiento está muy dañada. La caída del consumo y gastar menos ha servido, al menos, para ahorrar más y no solo por el propio confinamiento, sino por la incertidumbre que se vislumbra. Y por más ilusión que pongamos en ese llamado Plan Marshall, con 750.000 millones de euros a guisa de milagrosa lluvia de dinero - cuyo intríngulis, concreción y aprobación está por ver -, la contracción económica de este año 2020 será mayor que la sufrida cuando estalló la crisis financiera en 2008 y 2009. SIGUE LEYENDO

8.45 | TELEVISIÓN El rapapolvo de Vicente Vallés al Gobierno por las contradicciones de las cifras de fallecidos por coronavirus

La reflexión del presentador de Antena 3 Noticias se ha hecho viral en redes

Vicente Vallés ha conseguido a lo largo de todo el estado de alarma recuperar el liderazgo de sus informativos por encima de los de Pedro Piqueras en Telecinco. En parte esto es fruto también del arrastre que deja la audiencia de 'Pasapalabra' que se ha estrenado con buenos resultados de audiencia en Antena 3. También se puede explicar este aumento debido a la postura que Vallés ha tenido a lo largo de todos estos meses de ingesta de información debida al coronavirus.

El presentador de Antena 3 Noticias ha dado con una forma de dar la información donde añade de cierta forma reflexión personal al mismo tiempo que cuenta informativamente los hechos. De esta manera se ha posicionado en muchas ocasiones en contra de la gestión del Gobierno siempre con los datos como marco principal. SIGUE LEYENDO

8.32 | Las opciones en Venezuela: contagiarse de COVID-19 o morirse de hambre

“Hay un altísimo riesgo de un pico muy alto de contagios”, asegura a COPE el director de la Red de Casas Don Bosco en ese país SIGUE LEYENDO Informa Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE

8.30 | El hijo de un trabajador de Alcoa hace un llamamiento a Pedro Sánchez

Dani es el hijo de un trabajador a turnos de Alcoa que ha elaborado un video dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la grabación, el niño cuenta cómo su padre le explicó que la fábrica iba a cerrar. Aunque en un primer momento se alegró pensando que así su padre podría pasar más tiempo con él, éste le explicó que tendrían que dejar su casa y el lugar donde viven, dejando atrás también a los abuelos y amigos.

Dani no entiende por qué cierra la empresa, "si son los mejores haciendo aluminio", y cuenta que él desea trabajar allí cuando sea mayor y crecer en el lugar donde vive y es feliz.

Dani nos pide en su video que lo difundamos para ver si así llega hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les ayuda.SIGUE LEYENDO

8.00 | Carlos Herrera en su monólogo de hoy en HERRERA EN COPE : "Lo peor de la pandemia ha pasado, pero sigue, hay que seguir siendo particularmente prudentes"

Herrera sobre las cifras de fallecidos oficiales: "Son un carajal manifiesto, como por otra parte no se esperaba del gobierno con el que los españoles afrontamos esta terrible crisis"

"El gobierno ha puesto la quinta marcha con el desconfinamiento, tienen prisa porque ve que con 'contri más' lo adelante, los efectos del parón podrán ser algo más superados". (...) "Podremos movernos por todas partes pero seguiremos en estado de alarma por gracia de Sánchez".

"Sánchez juega con dos barajas, una con el PNV, ERC y otra con Cs. Pero Cs también quiere jugar con dos posibilidades en la Comunidad de Madrid; pacto con PP y Vox o con PSOE y Más Madrid. Mamá Inés tendrá que elegi, junto con Garicano y Bal, si votan 'sí' a esa prolongación del estado de alarma"

Herrera sobre lel vídeo de Irene Montero: "Confesó que eran conscientes de los riesgos y que sabían que había países que habían tomadios medidas 'superdrásticas' pero aún así salieron adelante con la manifestacion del 8-M. (...) Hoy hay 40.000 muertos y rechazan cualquier responsabilidad. Por mucho que los protectores de la ministra traten de desviar la atención, -que los mismo ha sido un regalito envenenado del PNV-, demuestra que no fueron los más rápidos, les avisaron en enero, febrero y marzo y se callaron o peor, le quitaron importnacia. Montero confirma que lo sabían y que no les dio la gana de hacer nada y España tiene 40.000 muertos, no una contagiada y un perro sacrificados (como en el ébola). Sin querer ha confesado la verdad de una forma tan superclara". //HABRÁ AMPLIACIÓN//

19.05h PAÍS VASCO | Los partidos vascos presentarán el 12 de julio las mismas listas que en abril

Los partidos no harán ni siquiera cambios menores en aquellas listas, salvo EH Bildu tras la renuncia de la número 10 por Gipuzkoa. LEER MÁS

SI QUIERES LEER NOTICIAS ANTERIORES DE ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ