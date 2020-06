El homenaje que la Iglesia prepara en China ante el silencio del gobierno

Hong Kong prohibió por primera vez ayer, lunes 1 de junio, la vigilia anual del 4 de junio para honrar a las víctimas de las protestas a favor de la democracia en la Plaza Tiananmen en 1989, que el gobierno chino aplastó con fuerza letal.

“Es un acto de abolición política”. El frente democrático no utilizó medios términos para condenar la extensión de las restricciones por el coronavirus hasta el 4 de junio, el día de la vigilia en el Victoria Park, que conmemora las víctimas de la masacre de Tiananmen, realizado por el régimen de Beijing en 1989. Hong Kong es el único lugar en el mundo chino donde se recuerda el trágico evento de hace casi 31 años.

La medida fue decretada por el ejecutivo de Carrie Lam y prevé la prohibición de reuniones públicas con más de 8 personas. En concreto, la decisión amenaza el desarrollo de la manifestación, que cada año reúne a centenares de miles de personas.

Tales limitaciones no valen para los encuentros de carácter religioso. Las funciones pueden ser celebradas, pero las iglesias y templos deberán poner a disposición de los fieles al máximo el 50% del aforo disponible.

La comunidad cristiana china está organizando celebraciones eucarísticas en todas las parroquias para conmemorar el 4 de junio en Hong Kong. Como este año no pueden participar a la vigilia en Victoria Park, están haciendo todo lo posible para mantener la conmemoración.

I’m Catholic. It’s about mass liturgy to commemorate #June4#TiananmenCrackdown in several parishes in #HongKong. As we can’t have the candlelight vigil at Victoria Park this year, we are doing whatever we can to keep the commemoration. https://t.co/XUSgH62Tct