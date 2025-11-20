Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro: "La propuesta de multa del Gobierno es una caza de brujas, se han anunciado las sanciones antes de permitir que nos defendamos"

El Ministerio de Consumo ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por supuestas prácticas abusivas. En el programa 'La Linterna' de la COPE, su presidente, Antonio Carroza, ha expresado su estupefacción ante una medida que considera un ataque sin precedentes.

Carroza ha denunciado la indefensión de su compañía, asegurando que se han enterado por la prensa. "Se han anunciado ya una serie de sanciones, incluso antes de permitirnos el derecho de alegar y de defendernos", ha declarado el presidente de Alquiler Seguro, quien cree que el Ejecutivo busca culpables en vez de soluciones al problema del acceso a la vivienda.

Una multa desproporcionada

Consumo acusa a la empresa de prácticas monopolísticas, algo que Carroza niega de forma tajante. El presidente de Alquiler Seguro sostiene que la multa es "desproporcionada", argumentando que su cartera de 30.000 viviendas es una parte mínima del mercado, que cuenta con 3.000.000 de inmuebles en alquiler en España.

"Una caza de brujas"

El presidente de Alquiler Seguro considera que son víctimas de una persecución. "Es una caza de brujas", ha sentenciado, explicando que, aunque hay más empresas implicadas en el expediente, la suya "ha sido la única que se ha centrado a la prensa", lo que refuerza su percepción de un ataque dirigido.

Carroza atribuye esta situación a una represalia directa por sus críticas a la gestión del Ejecutivo. "Entendemos que es precisamente por denunciar estas políticas que en los últimos 7 años estamos viendo en este gobierno, por lo que se nos está atacando", ha afirmado.

Desde Alquiler Seguro recuerdan que, en sus 18 años de trayectoria, nunca habían recibido "un ataque de estas características" por parte de una administración. Subrayan que no han modificado su forma de actuar, lo que les hace pensar que la sanción tiene una motivación política.