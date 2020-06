Los datos de paro registrado del mes de mayo conocidos hoy no son unos buenos datos, pero reflejan algunos motivos para la esperanza. Desde que el COVID nos empezó a golpear seriamente se han perdido más de 760.000 puestos de trabajo. A lo que hay que sumar los más de 2.600.000 trabajadores que se encentran acogidos a un ERTE.

Pero los datos del final del mes de mayo reflejan 188.000 cotizantes más a la Seguridad Social de los que había a comienzo del mes. Eso significa que probablemente se han recuperado uno de cada cinco empleos de los que hemos perdido por el virus. Casi medio millón de personas han abandonado la protección de los ERTES y se han reincorporado a sus empresas.

Todo esto no significa ni mucho menos que la crisis económica está resuelta. Hay todavía muchas incógnitas y va a ser decisivo cómo se comporte el sector turístico este verano. El Gobierno ha hecho bien en aprobar el Ingreso Mínimo Vital pero esta herramienta no se puede considerar la solución a la crisis, es una última red. La prioridad es la creación de empleo en un país en el que el peso del sector privado ha caído a mínimos. Y para fomentar la creación de empleo hay que crear confianza, alentar las inversiones, adecuar el mercado laboral a las nuevas necesidades. En los primeros compases de la crisis el Gobierno aprobó las famosas líneas de crédito, pero desde entonces no se ha hecho nada. Se ha hablado, eso sí, de nacionalizaciones. España tiene tres objetivos: empleo, empleo y empleo.