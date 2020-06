El PNV pide a Sánchez aclarar su acuerdo "confuso" con Cs: "A ver si gana diez votos pero pierde alguno más"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, solicitará una "aclaración" al Gobierno de Pedro Sánchez por su acuerdo con Ciudadanos, para que esta formación apoye la prórroga del estado de alarma, porque parece "confuso" y confía en que no "contradiga" lo pactado con jeltzales y ERC. En este sentido, ha advertido al Gobierno de que "puede haber ganado diez votos y perder unos cuantos más". "Quien mucho abarca, poco aprieta", ha apostillado.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que espera que el pacto con la formación naranja no "sea contradictorio" con lo pactado con ellos y con ERC, y no lleve a una situación de "confusión total".

En esta línea, ha explicado que, "depende de cómo se lea", parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez". "Espero que no haya lío, pero necesitamos una aclaración porque los términos de ese acuerdo son bastante confusos, no sabemos, en realidad, en qué va a parar todo esto, y no sería normal que el acuerdo con Ciudadanos contradijera lo que ha pactado con nosotros", ha indicado.

A su juicio, "depende de cómo se lea" parece que se vuelve "a la situación previa en la que hay mando único para todo otra vez". "Esos no son los términos que nosotros habíamos hablado y pactado con el Gobierno", ha aseverado.

El líder jeltzale ha dicho que el acuerdo entre el partido naranja y el Ejecutivo establece que, entre otras cosas, haya "una regulación para todos igual", cuando "va estar en manos del presidente de cada comunidad poder salir o no del estado de alarma, que es, en definitiva, la característica principal" del pacto con el PNV.

"O nos lo explican bien, porque igual lo estamos leyendo de manera errónea, o da la sensación de que chocan entre sí. Y no sé cómo se van a poder compatibilizar los dos acuerdos", ha manifestado.

El líder jeltzale ha subrayado que, "en el acuerdo con Ciudadanos, puede entenderse que, en virtud de él, el Gobierno central va a seguir regulando lo que pase más allá del estado de alarma". "No creo que eso puede ser así y que pueda ser compatible con lo que han acordado con nosotros", ha manifestado.

"GEOMETRÍA VARIABLE CREATIVO"

Andoni Ortuzar ha manifestado que este "ejercicio de geometría variable tan creativo", al que está recurriendo el Gobierno central, "tiene poco recorrido". "Vamos a ver hoy dónde termina el acuerdo con Ciudadanos sobre la prórroga, no vaya a ser que haya ganado diez votos y pierda unos cuantos más. Quien mucho abarca, poco aprieta", ha indicado.

En su opinión, en política "hace falta un poco de coherencia y es difícil de compatibilizar pactos con PNV y con ERC y, además, con Ciudadanos sobre las mismas materias porque Ciudadanos ha hecho de su credo político un ataque o una negación a los hechos nacionales de Cataluña y Euskadi".

"Está en su perfecto derecho a hacerlo, pero comprenderán que, para nosotros, es muy difícil compartir acuerdos con alguien que niega nuestra propia existencia", ha remarcado.

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

Ortuzar ha recordado que la pretensión del PNV es votar, de nuevo, que sí a la prórroga del estado de alarma, "como ha hecho hasta ahora". "La situación sanitaria es ya mucho mejor. En Euskadi ayer tuvimos un día histórico porque fue el 'día cero, cero'", ha dicho en referencia a que no hubo fallecidos ni nuevos contagios.

En todo caso, ha recordado que, "desgraciadamente", sigue habiendo gente en la UCI, y "va a haber malas noticias todavía". En todo caso, cree que se podría haber abordado un cierre del estado diferente al que se está produciendo", y el Gobierno "se empeñó hace quince días en solicitar un prórroga más", cuando se podía haber ido a un "escenario de no prórroga".

"Pero, el Gobierno todavía tenía, en ese momento, la sartén por el mango, y ha decidido apurar al máximo sus prerrogativas. Probablemente, ellos defenderán que todavía hay que asegurar esa situación", ha añadido.

No obstante, el presidente del EBB confía en que sea la última prórroga del estado de alarma y se vuelva a "la normalidad institucional", que cada Gobierno "se dedique a lo que se tiene que dedicar y que se salga de tanta excepcionalidad".

"LO MEJOR PARA EUSKADI"

Andoni Ortuzar ha explicado que el PNV siempre busca "lo mejor para Euskadi", y es "lo suficiente amplio de miras", como para que lo que es bueno" para los vascos "no se contraponga con lo que es bueno para los demás".

"Nosotros no hemos pedido nada para Euskadi que no estemos dispuestos a que vaya a otras comunidades autónomas", en alusión, por ejemplo, al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que gestionarán Euskadi y Navarra.

"Criticar a los que acuerdan, cuando uno ha tenido la ocasión de acordar y no lo ha hecho, o no ha querido, es profundamente injusto. Nosotros todo lo que hemos negociado en los últimos años es justo para Euskadi, pero no va contra nadie", ha manifestado.

Por ello, ha reiterado que, si las demás autonomías quieren reclamar la gestión del IMV, "deben hacerlo y es de justicia". "Esta ayuda podría haberse distribuido vía comunidades autónomas. Ahí ha habido un impulso político por parte de algún partido del Gobierno que estaba empeñado en que lo gestionara el Gobierno central", ha indicado.

REFORMA LABORAL

En cuando a la derogación de la reforma laboral pactada entre el Ejecutivo y EH Bildu, ha recordado que ese acuerdo fue "muy polémico" y se ha "aguado mucho". "Parece que va a quedar en agua de borrajas", ha explicado.

Además, ha incidido en que vulneraba un principio que constaba en el pacto de investidura por el que los jeltzales apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que le obligaba a informar al PNV de "cualquier reforma legal de calado" que necesitara de sus votos. "Fue un error que cometió el Gobierno, del que creo que se ha dado cuenta, y espero que no vuelva a suceder", ha precisado.