Los inversores prefieren ver la botella medio llena y la Bolsa sube otro peldaño

Los avances en la lucha contra la epidemia de coronavirus pesan hoy más en la Bolsa que la tensión entre China y Estados Unidos. Incluso pesan más que los disturbios raciales en varias ciudades estadounidenses. Los inversores están más pendientes de los progresos en la investigación sobre vacunas y medicamentos contra el virus y en los datos que apuntan hacia una incipiente recuperación de la economía.

El dato de paro que se acaba de publicar en España no ha sido bueno, pero tampoco ha sido peor de lo que se esperaba. Así que los mercados prefieren ver la botella medio llena. El índice Ibex 35 arranca el día en 7.270 puntos con una ganancia del 0,7 por ciento. Ha subido en ocho de las últimas nueve sesiones.

MásMóvil, que ayer se disparó, hoy baja ligeramente, pero se mantiene por encima de los 22,5 euros por acción que ofrecen los fondos internacionales KKR, Providence y Cinven. La Bolsa, por tanto, no descarta que surja una contraoferta. Se habla de otro fondo, CVC, y también de empresas competidoras, como Orange y Vodafone. Siguen recuperando posiciones IAG, Meliá, Repsol y los bancos. El fondo BlackRock ha reducido su presencia en el capital del Banco Sabadell desde el 5 hasta el 3,6 por ciento. Este movimiento justifica en parte las caídas que sufrió la entidad en Bolsa al final de la semana pasada. En lo que va de año, las acciones del Sabadell han perdido un 70 por ciento de su valor. El descenso en el precio de la vivienda y la menor actividad en el sector inmobiliario perjudican a las entidades financieras, que pueden enfrentarse a un crecimiento de los impagos y al descenso en la concesión de créditos. En el primer semestre del año el precio de las casas se redujo un 0,8 por ciento.

En las últimas horas, los mercados han cotizado positivamente los indicadores PMI que miden la actividad en el sector industrial. En general, tanto en Asia, como en Europa y en Estados Unidos, han sido mejores de lo que se esperaba. Son datos que denotan, dentro de lo malo, una progresión positiva.

Las bolsas de Estados Unidos al alza

Hay otra referencia más o menos positiva. Y es que las Bolsas de EE.UU. cerraron ayer con ganancias a pesar de los disturbios raciales en numerosas ciudades del país y a pesar de la creciente tensión comercial entre Washington y Pequín. El índice Dow Jones se ha asentado con cierta holgura por encima de los 25.000 puntos. Wall Street ha rebotado con mucha fuerza desde los mínimos de mediados de marzo, cuando el S&P cayó a 2.200 puntos y el Dow bajó hasta 18.200. Mejor le ha ido incluso al índice tecnológico Nasdaq, que ha pasado de los 6.600 puntos del 23 de marzo, hasta los 9.550 a los que cerró ayer. De hecho se sitúa a un 5 por ciento escaso de sus máximos históricos que se marcaron en febrero. La buena noticia es que todavía no hay demasiados vértigos en la Bolsa de Nueva York. El índice S&P 500 vuelve a superar los 3.000 puntos, lo que reduce a muy poco, apenas un 6 por ciento, la pérdida acumulada en el año.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene por debajo de 100 puntos. Los mercados creen que el BCE, que celebra consejo este jueves, no tardará en aumentar su programa de compras de deuda. Se espera que incremente sus estímulos entre 300.000 y 500.000 millones de euros, para superar ya la cota de 1,5 billones. En lo que ya no hay acuerdo es en cuándo tendrá lugar este movimiento, si este jueves, o si el BCE se deja la bala en la recámara para más adelante. Los mercados, además, esperan que el BCE cree un “banco malo” si la crisis económica no se reconduce con cierta rapidez si se ven perjudicados seriamente los activos inmobiliarios que están en manos de las entidades financieras y si aumenta la morosidad en el sector. Los inversores también barajan la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos incremente de nuevo la cuantía de sus estímulos económicos, antes de que la actividad parlamentaria decaiga con el verano.