Una feminista responde a la portavoz de Podemos que asegura que a Irene Montero se le critica “por ser mujer”

Guerra de feministas. La ex diputada de Podemos y vicepresidenta Segunda de la Comisión de Igualdad, Laura Rodríguez Pam, ha hecho saltar la polémica este lunes en redes sociales al salir en defensa de la ministra Irene Montero por el vídeo 'in fragant' antes de una entrevista con ETB. Lo más peculiar es el argumento utilizado por la vocal de la formación morada, al asegurar que las críticas a líder de Podemos provienen de que “es mujer” y no por sus declaraciones fuera de cámara sobre la afluencia a la manifestación del pasado 8-M justo antes del inicio de la pandemia por el coronavirus.

Una de las respuestas más populares ha llegado de parte de la también feminista Loola Pérez, que ha afeado a Pam que recurra a ese argumentario para salir en defensa de la ministra en uno de los momentos en los que está más cuestionada por la opinión pública.

El polémico vídeo de Irene Montero

Este lunes vio la luz un vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que reconocía que el coronavirus había influido en el número de asistentes a la manifestación del 8-M, aunque mantenía que no lo iba a reconocer en la entrevista. “¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”.

No solo se quedaba ahí la filtración. Montero reconocía que había países en ese momento que eran incapaces de controlar la pandemia. “No tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”. “Es que esto es ya cierre del Ministerio porque la gente todo el rato “un beso ministra, ¿te puedo dar un beso?. Bueno, dicen que el coronavirus pero da igual... muac, muac”, ¿sabes?”, comentaba en el vídeo Montero sobre los riesgos durante la manifestación.

Lo sabían y nos pusieron en peligro. Esto ya no es ni de dimisión, esto es muy grave. pic.twitter.com/GlWBiN43At — ʌиıʍʌ (@anisokoria) June 1, 2020

La justificación de la portavoz de Podemos

La ex diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados, Ángela rodríguez Pam, salía al igual que Pablo Iglesias y Echenique a las redes sociales a defender a la ministra tras la filtración del vídoe. “No atacan a Irene Montero por ese vídeo, sino por ser mujer”, una frase que, ya de por sí, ha levantado suficiente polémica. Pero las declaraciones no quedaban ahí, y continuaba la argumentación: “No atacan al 8M por ser el origen de la Pandemia, sino por feminista. No es ciencia, es su machismo”.

“Ojalá oírles al mismo volumen haciendo aunque fuese una sola propuesta para la reconstrucción. Qué pena de derecha”, concluía el mensaje de Pam de defensa de Montero. Unas declaraciones que han provocado a su vez otro revuelto entre los sectores feministas de redes sociales.

No atacan a @IreneMontero por ese vídeo, sino por ser mujer. No atacan al 8M por ser el origen de la Pandemia, sino por feminista. No es ciencia, es su machismo.

Ojalá oírles al mismo volumen haciendo aunque fuese una sola propuesta para la reconstrucción. Qué pena de derecha. — Ángela Rodríguez Pam ��️‍�� ♀️ (@Pam_Angela_) June 1, 2020

La contundente respuesta de una feminista

Precisamente una de las voces críticas con Pam ha sido Loola Pérez, autora del libro 'Maldita feminista'. Una feminista joven, millenial y feminista y defiende en cada entrevista “acabar con el populismo a propósito de los temas de género”.

En este caso escribía un texto contundente sobre las palabras de Pam. “Se critica a Irene Montero porque es un miembro del gobierno y tiene una responsabilidad. Se cuestionan sus decisiones, no que sea una mujer. Utilizar su sexo (ser mujer) como un escudo contra las críticas es una forma de devaluar e instrumentalizar la lucha feminista”.

Audio

“Observo que tenéis serías dificultades para argumentar razonadamente y ninguna intención para asumir errores. Ni siquiera contempláis que muchas de las críticas vienen del sector de la izquierda porque solo os interesa vuestra particular victimización y animar a la polarización”

“Es muy cansina esta tendencia que tiene Podemos de defender a la ministra con "criticar a Irene Montero es criticar el feminismo". ¡Por las diosas! 1. Montero no es el feminismo ni el feminismo se reduce a ella. 2. Los errores de Montero son por incompetencia, no por ser mujer”.

“¡Qué vergüenza que una asesora del Ministerio de Igualdad como lo es Pam tenga que defender a su lideresa con un argumento tan pésimo y barato! Si os preocupa verdaderamente la igualdad, dejaría de utilizar a Montero como si fuera una Santa a la que encomendarse”.

¡Qué vergüenza que una asesora del Ministerio de Igualdad como lo es @Pam_Angela_ tenga que defender a su lideresa con un argumento tan pésimo y barato! Si os preocupa verdaderamente la igualdad, dejaría de utilizar a Montero como si fuera una Santa a la que encomendarse. — Loola Pérez (@DoctoraGlas) June 1, 2020

“Como feminista no puedo disimular que es francamente doloroso que quienes asesoran al Ministerio de Igualdad usen argumentos tan infantiles. La forma de combatir la desigualdad Pam no es con populismo”.

“Las mujeres sí mienten. Las mujeres sí actúan mal. Las mujeres sí toman malas decisiones. Y sí, también se equivocan en política como muestra Montero. Y el hecho de que sean capaces de mentir y actuar mal no es culpa del patriarcado. Hay una responsabilidad individual ineludible”.

“El feminismo no es populismo y eso implica reconocer las penosas actitudes de muchas mujeres dentro y fuera de la política. ¿Hay tíos que piensan lo peor de nosotras? Sí. Pero eso no quita para que otras personas señalen nuestros errores por humanos, no por tener o no un coño”.

“Al final, lo que sugieren es que las capacidades y habilidades de Montero en un Ministerio no dependen de su trayectoria, formación o experiencia sino de su condición de mujer. Se valora su sexo por encima de cualquier otra característica”, concluye.