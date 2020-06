El diseñador Jorge Vázquez: "Vimos lo que pasaba antes de que lo dijera el gobierno y empezamos a planificar"

El diseñador Jorge Vázquez vive en primera persona las consecuencias del Covid. En sus manos hay mucha responsabilidad, no solo es el director creativo de Petergaz, también tiene su propia firma, lo que hace que mire con cierto “temor” el nuevo panorama mundial.

EARLY-ADOPTER

Jorge Vázquez ha llegado recientemente a su estudio de Madrid. Tras dos meses de trabajo en Galicia, el director creativo de Petergaz no ha dejado su labor como diseñador a pesar del confinamiento y cuenta cómo ha vivido estos meses: “Ha sido una experiencia diferente, no se si mejor o peor, porque en todo momento hay miedo e incertidumbre al no poder salir de casa, todo se ha paralizado aunque nos hemos marcado una rutina para no pensar en lo que estaba pasando”, reconoce en un encuentro virtual al que ha asisitido COPE Cool.

Nos dimos cuenta de lo que pasaba antes de que lo dijera el gobierno y empezamos a planificar

Pese a todo, Vázquez supo cómo adelantarse y reaccionar antes del estado de alarma: “En España no se veía del todo clara la situación pero la gente de Italia ya nos comentaba lo que estaba ocurriendo. Nos dimos cuenta antes de que lo dijera el gobierno. Seleccionamos entonces nuestros materiales para llevarlos a Galicia y empezamos el proceso creativo y la planificación de nuestros pedidos”.

La parte positiva que encontró en aquel comienzo del confinamiento fue “la información que ya teníamos. El sector textil ha sido participe en todo momento de lo que ocurría. Las grandes compañías nos dijeron a los diseñadores cómo iba a empezar a funcionar todo".

Dejé de ver las noticias y me centré en el proceso creativo

El antes y el después en el sector textil

A pesar de las trabas de esta industria, al ser el segundo sector más contaminante del mundo, Vázquez muestra su lado más positivo. “Ahora estamos muy animados, aunque al principio estaba triste y no quería que me afectara al proceso creativo. Es por ello que dejé de ver las noticias y me centré en el proceso creativo de una colección que presentaré en septiembre. Teníamos claro que había que seguir. De todos los problemas que se plantean, hay que dar lo mejor de cada uno y eso es lo que yo he hecho tanto con mi marca como con Petergaz”.

Lo que más miedo me da es que la gente no compre

No obstante el diseñador siente cierto “miedo” por la situación económica del momento y es por ello que afirma que habrá cambios en el mundo de la moda: “Lo que más miedo me da es que la gente no compre, he llegado a la conclusión de que la gente tiene ganas de comprar cosas apetecibles, por ello, hemos bajado el precio. Sucede tanto en la alta costura como en el pret - a - porter, ya que la costura ahora mismo esta paralizada”.

La gente tiene ganas de comprar cosas apetecibles

Jorge Vázquez agradece "no haber tenido cancelaciones” de pedidos en su firma. Con lo que respecta a la próxima temporada, el diseñador lo tiene claro: “Supongo que tendremos el doble de trabajo porque se acumulan los eventos”.

En cuanto al futuro textil, el diselador lo ve "incierto". “El sector ha quedado tocado porque ahora mismo la temporada está perdida y las tiendas y almacenes están llenos de ropa. En mi caso tengo claro que no haré muchos descuentos pero vamos a aplazar muchas de las mercancías para no quemarlas”, concluye.

