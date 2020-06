Las opciones en Venezuela: contagiarse de COVID-19 o morirse de hambre

“La gente necesita resolver, la gente necesita obtener la alimentación, los medios de sustento porque casi el 90 por ciento de la población vive con menos de dos dólares al día, y esos dos dólares tienen que salir a buscarlos, tienen que ir a buscarlo todos los días”, cuenta a COPE Leonardo Rodríguez, director de la Red de Casas Don Bosco en Venezuela. Dice que cuando llegó la epidemia de coronavirus a este país “espantó a la gente, se mantuvo dentro de sus casas, mantuvo las medidas de distanciamientos social, pero eso duró 15 ó 20 días, y después la gente ha comenzado a salir a las calles a buscar mecanismos de sustento”. Según Rodríguez, “no es que no haya riesgo de contagio en Venezuela, es que el riesgo de contagio en este momento es una elección para los venezolanos: tienen que elegir entre contagiarse de COVID y buscar los medios para curarse, o morirse de hambre”. “Acabo de llegar de la calle y me he quedado abismado de la cantidad de gente que está caminando, algunos con tapabocas, algunos no lo tienen, algunos prestan especial cuidado a no contagiarse, pero algunos no”, señala. Y advierte de que nos encontramos “frente a un altísimo riesgo de que se produzca un pico muy alto de contagios, pero en la crisis que estamos viviendo ése es el menor de los problemas”.

Los venezolanos ya no se van de su país. Todo lo contrario, están volviendo. El director de la Red de Casas Don Bosco explica que “muchas personas han empezado a volverse a Venezuela desde Ecuador, Colombia, Perú, Brasil… por distintas vías terrestres porque la cuarentena que se ha aplicado en esas naciones les ha llevado a quedarse sin trabajo”. Teme que por la gran cantidad de venezolanos que están regresando haya “un gran alza de contagios por COVID”. Y asegura que la situación en los hospitales es “mucho peor” que antes, porque hasta hace unos meses “medio funcionaban o podían tener algo de medicamentos”, pero ahora “los han convertido en hospitales centinelas para atender a pacientes con COVID, y ya no atienden ninguna otra sintomatología o patología”.

Leonardo Rodríguez explica que, para ayudar a suavizar algunas de las carencias que sufren los venezolanos, la Red de Casas Don Bosco está “atendiendo el tema de seguridad alimentaria, entregando tanto comida preparada para niños y niñas adolescentes y sus madres, como bolsas de comida para familias altamente vulnerables, con muy escasos recursos”. Están repartiendo 720 comidas preparadas al día y unos 1.400 kilos en bolsas con alimentos semanalmente, y también “pastillas de cloro para la descontaminación del agua, kits de higiene con alcohol en gel, jabón líquido y tapabocas y guantes”. Además, ayudan a menores de muy corta edad “porque son los más afectados; sus padres salieron en algún momento del país hace uno o dos años, y han quedado bajo el cuidado de algún adulto que no es necesariamente familiar de ellos”. A sus sedes llegan con frecuencia "mujeres con 60 ó 70 años de edad con cinco o seis niños que no son sus nietos ni son sus hijos, simplemente han quedado bajo su cuidado”.

En Venezuela se han registrado -según cifras oficiales- 17 fallecimientos y 1.662 contagios a causa del nuevo coronavirus.