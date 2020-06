Vox se persona en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid

Vox se ha personada en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al autorizar las manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando ya había brotes de coronavirus.

La formación de Santiago Abascal ha dado este paso después de haber denunciado en repetidas ocasiones la vinculación de las manifestaciones con la propagación del virus.

❌ Dos doctoras de la Delegación del Gobierno admiten que el 8M disparó los contagios.



❌ A las ministras se las advierte durante la manifestación "no se besa”. ¿Al resto por qué no?



❌“Pues tía, al coronavirus, pero no lo voy a decir”.#IreneCierraAlSalir después de dimitir. pic.twitter.com/0jVtLdHLuP