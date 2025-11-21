Subdirector de relaciones comerciales del Canal de Isabel II, ante el riesgo de congelación del contador: "Recomendamos poner material aislante térmico dentro del alojamiento y cubrir todas las tuberías e interiores del alojamiento"

La llegada del frío ha puesto en alerta a los hogares ante el riesgo de que el agua de casa pueda congelarse. Para evitarlo, el Canal de Isabel II ha lanzado su campaña ‘Abriga tu agua’, que recuerda la importancia de proteger los contadores exteriores. La propia compañía recuerda que durante la borrasca ‘Filomena’, se registraron más de 20.000 incidencias por cortes de suministro debido, precisamente, a la congelación y rotura de contadores y tuberías.

Así lo ha explicado Antonio Montoto, subdirector de relaciones comerciales del Canal, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Madrid' con Mónica Álvarez.

Medidas preventivas para proteger el contador

Para evitar que las bajas temperaturas prolongadas afecten a la instalación, Montoto ha detallado una serie de medidas preventivas "muy sencillas".

Tal como ha explicado, "nuestro contador de agua es el elemento que tenemos más expuesto a una posible congelación". La primera recomendación consiste en comprobar que la puerta del armario del contador está bien cerrada y, a continuación, colocar material aislante térmico en su interior, como pueden ser capas de papel de periódico, tela o fibra de vidrio.

A un nivel más técnico, se pueden usar otros materiales como la espuma de poliuretano para cubrir las tuberías interiores, con la precaución de dejar siempre visible la esfera del contador para poder leer su consumo. Una tercera medida, en caso de que la vivienda no vaya a ser utilizada durante un tiempo, es vaciar por completo la instalación. Para ello, hay que cerrar la llave de paso anterior al contador y abrir los grifos para que no quede agua en el interior que pueda congelarse.

Qué hacer si el contador ya se ha congelado

Si ya es tarde y el contador se ha congelado, el principal efecto es la creación de un bloque de hielo interior que impide el paso del agua, por lo que el usuario percibe que "no sale agua por los grifos". Ante esta situación, la primera y más importante advertencia del subdirector de relaciones comerciales del Canal de Isabel II es no forzar las llaves, ya que se podría "provocar un daño mayor".

La solución más efectiva en muchos casos es la aplicación de calor indirecto. Montoto recomienda usar agua caliente o incluso un secador de pelo para derretir el hielo y que la vivienda recupere el suministro. Sin embargo, ha lanzado un aviso tajante: "nunca fuego, un fuego directo no, porque daña el material de la acometida". Esta acción podría dañar los componentes del contador de forma irreversible.

En el caso de que la aplicación de calor no funcione y el suministro no se restablezca, el Canal de Isabel II pone a disposición de sus clientes varios canales de contacto que operan 24 horas los 365 días del año: la oficina virtual, el teléfono de atención al cliente 900 365 365 y un correo electrónico para registrar la incidencia. Puedes consultar la guía a la que hacen referencia, aquí.