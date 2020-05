Coronavirus | Herrera: "Esta es la España de Berlusconi, que es la antesala de la España de Maduro"

8.17 | Inocencio Arias, en la tertulia de HERRERA EN COPE: "Estamos en una crisis seria de estado, no estamos en la España de Maduro pero vamos camino de ella"

8.00 | Carlos Herrera, en su monólogo de HERRERA EN COPE: "No había que ser un lince para saber que después del pacto con Bildu vendría otra cosa, no nos da la vida para ocuparnos de las cosas de este gobierno, incluidos el caos de los datos de fallecidos, hoy 283 muertos más. Ahora la culpa es del metro, que como no puede hablar. Esta es la España de Berlusconi"

Herrera, sobre el 8M: "Cancelaron un congreso evangélico por riesgo alto de contagio, porque ya sabían lo que pasaba en China y tres días después permiten las marchas del 8M. Pero como ahora resulta que manifestaciones de cientos de personas no propagan el virus como ha intentado justificar Fernando Simón".

Herrera; "Ayer abrió la mayor crisis con la Guardia Civil desde tiempos de Roldán, salen a tres incendios por semana"

Herrera: "Esta es la España de Berlusconi, que es la antesala de la España de Maduro".

Herrera, sobre la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los cuerpos de seguridad autonómicos anunciada ayer por el ministro de Interior, horas después de cesar al coronel Pérez de los Cobos, una medida según guardias civiles, ya estaba garantizada. "Nos toman por idiotas, dan dinero como si fiera un soborno"

Herrera, sobre el estado de alarma: "Lo mismo ya tiene Sánchez nuevo comodín para sacar el estado de alarma. Están esperando tener plan B y lo ha explicado Carmen Calvo. Les doy 20.000 duros si es capaz alguien de entender lo que ha explicado"

6.49h | El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este martes de que se han registrado un total de 391.222 contagios y 24.512 muertes a causa de la COVID-19, el día en el que el Senado ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley por el cual el Sistema Único de Salud (SUS) podrá utilizar camas de la red sanitaria privada para los casos del nuevo coronavirus.

El proyecto ha sido presentado por el Partido de los Trabajadores y en él se estipula la obligatoriedad del sector privado de ceder sus camas a cambio de una "compensación justa", que decidirá el Ministerio de Salud o la Comisión Intergubernamental Bipartita (CIB).

5.58h | México ha informado este martes de que ha registrado su mayor número de casos, 3.455, y de fallecidos, 501, por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, lo que supone un total de 74.560 contagios y 8.134 víctimas mortales confirmadas.

Este nuevo balance tiene lugar a pocos días de que se levanten y flexibilicen algunas de las medidas de cuarentena y de restricción de movimientos, previsto para el primero de junio.

4.44h | El Gobierno de Alemania y los 16 estados han acordado este martes que las restricciones de contacto entre personas por la pandemia del coronavirus se ampliarán hasta el 29 de junio.

No obstante, los estados pueden decidir el alivio de algunas restricciones a partir del 6 de junio, incluido el límite de reuniones de hasta un máximo de diez personas o un máximo de dos si estas se producen en domicilios particulares.

3.25h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que puede "anular" a los gobernadores si no reabren los lugares de culto en sus estados, en medio de la pandemia del coronavirus.

"Puedo hacerlo absolutamente si quiero y no creo que vaya a tener que hacerlo porque está empezando a abrirse", ha indicado Trump durante una rueda de prensa en la que no ha concretado el mecanismo por el cual anularía a los gobernadores.

2.29h | El Gobierno de Israel ha dado luz verde este martes a la reapertura de restaurantes, bares, hoteles, museos y piscinas, entre otros establecimientos, tras cerca de dos meses de cierre a causa de la pandemia de coronavirus, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad.

El Ministerio ha destacado que las atracciones turísticas, incluidos teleféricos y paseos en barco, también podrán reiniciar sus actividades a partir de primera del miércoles siempre y cuando se respete el distanciamiento social, las normas de higiene y se use mascarilla.

