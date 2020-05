Los guardias civiles, sobre la subida salarial anunciada por Marlaska: "Ya estaba garantizada, no es nuevo"

Francisco Benito, presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha analizado en 'El Cascabel' el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Después de la comparecencia de Marlaska celebrada este martes, Benito ha afirmado que el titular de Interior "no ha dado ninguna explicación, sino una justificación que no viene al caso". "Cuando ha anunciado que iba a hacer una comparecencia, nosotros esperábamos con bastante expectación que nos diera unas explicaciones lógicas", sin embargo, ha dicho Benito, las palabras del ministro no le han convencido, sobre todo porque la destitución de Pérez de los Cobos "no era tan urgente como para hacerla en pleno estado de alarma".

Sobre la gestión de Marlaska desde que fue designado para dirigir el departamento de Interior, Benito ha señalado que "el ministro ha tenido momentos más y menos afortunados, pero lo de hoy nos ha dejado fuera de juego". "Si anuncias una comparecencia", ha dicho el presidente de la AEGC, "es para dar algo sustancioso, para explicar algo, y nos ha salido con el tercer tramo de la equiparación [salarial] cuando él siempre se ha reunido con las asociaciones y los sindicatos y siempre ha dicho que el tercer tramo estaba garantizado". Por tanto, para Benito, no era necesario que Marlaska saliera a decir algo que en el cuerpo "ya se sabía".

Preguntado por si en la AEGC consideran que se ha tratado de un cese político, Benito ha recordado que las asociaciones de la Guardia Civil tienen "muy claro que vivimos en una democracia y en un Estado de Derecho. En ese Estado de Derecho, hay tres poderes totalmente delimitados, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ninguno de los poderes puede invadir la parcela del otro y en el momento en que eso ocurre, dejamos de ser democracia y pasamos a ser dictadura".

Benito ha concluido diciendo que no sabe "exactamente" los motivos que ha tenido el ministro Grande-Marlaska para destituir al coronel Pérez de los Cobos, pero, si fuera por el tema de esas diligencias, "me parece que ahí ha metido totalmente la pata. Además, este tema el ministro lo conoce bastante bien, no en vano es juez".