"Ese día, Zapatero tenía 17 años, y había asistido hace unos meses a un mitin de Felipe González, y se le despertó su vocación política, ese Felipe González votó a favor de la amnistía"

El analista de 'La Linterna', Luis del Val, ha analizado el preocupante dato que revela cómo cinco millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas. Para Del Val, esta siembra de 'muros' tiene un origen claro: el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero "volvió a abrir el melón de los rencores con la Ley de la Memoria Histórica", 78 años después del final de la Guerra Civil.

Una ley para reabrir heridas

Según Del Val, la ley fue redactada "sin intención objetiva" y derivó en un "relato maniqueo". Sostiene que, más allá de la positiva labor de buscar tumbas de desaparecidos, el texto se centró en presentar una historia donde "los republicanos jamás fusilaron sacerdotes ni quemaron iglesias", atribuyendo todas las atrocidades a un único bando.

Para ilustrar la complejidad que, a su juicio, la ley ignora, el analista ha recordado su ensayo de 1999 'Prietas las filas'. En él, narra la historia de una familia donde dos hermanos del padre fueron fusilados: "uno, por tener un carnet de UGT, el otro, porque no tenía callos en las manos y, encima, estudiaba en un seminario".

Europa Press El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El espíritu olvidado de la Transición

Del Val contrapone la Ley de Memoria Histórica con la Ley de Amnistía de 1977, que él mismo votó como diputado el 15 de octubre de 1977. Describe esa jornada como uno de "los días más felices de mi vida", un momento en que los diputados "dejábamos cerrado el pasado y nos abrazábamos para avanzar hacia el futuro".

En un giro de la historia, Del Val recuerda que ese mismo día, un joven José Luis Rodríguez Zapatero de 17 años ya sentía despertar su vocación política tras haber asistido a un mitin de Felipe González. La ironía, señala el analista, es que fue precisamente "ese Felipe González" quien votó a favor de la amnistía que buscaba la reconciliación.

Del Val es tajante al afirmar que el líder socialista que inspiró a Zapatero nunca hubiera promovido una ley divisiva. "Ese Felipe González votó a favor de la amnistía, y jamás, jamás se le hubiera ocurrido redactar una ley de la memoria histórica, en la que los buenos solo están en un lado y los malos solo en el otro", ha sentenciado.

EFE TERUEL, 01/12/2025.- El expresidente del Gobierno, Felipe González, participa en el foro de la Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón (ADEA), este lunes, en el . Centro Cultural San Julián de Teruel. EFE/ Antonio García

Una herencia de polarización

Esta iniciativa, calificada por el analista como "tan estúpida como si hoy los alemanes se pusieran a buscar colaboradores de Adolfo Hitler", ha sido, en su opinión, continuada por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, Luis del Val concluye su comentario en 'La Linterna' evocando al presidente de la Primera República, Estanislao Figueras. Tras una sesión parlamentaria fallida en 1873, Figueras pronunció una frase con la que Del Val se muestra "completamente de acuerdo" siglo y medio después: "Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros".