Una iniciativa solidaria que dará de comer a las personas que más lo necesitan

Lo que más nos gusta cuando llega el verano, no solo son las vacaciones, sino también las fiestas de los barrios o de los pueblos. Este año, nos toca vivirlas de una forma muy diferente, porque prácticamente casi todas ellas no se van a celebrar. Ya han sido muchas las que se han suspendido, San Isidro, la Batalla Naval, San Lorenzo, La Paloma, Los Mayos en Malasaña o las fiestas del Barrio del Pilar. Esta semana, le tocaría celebrar las fiestas al distrito madrileño de Aluche, pero no va a ser menos y también han sido canceladas. Sin embargo, esta pandemia no va a acabar las ganas y la ilusión de los vecinos de este barrio, por eso, han decidido crear una iniciativa solidaria muy diferente. Han puesto en marcha @donatusfiestas, con la que pretenden transformar el presupuesto que se iban a dejar en las fiestas en comprar alimentos para los más necesitados.

Un bocadillo junto con una mini cerveza costaría seis euros, con ese dinero se consigue llenar una bolsa de comida con alubias, arroz, tomates, leche y macarrones. En COPE hemos hablado con Iván uno de los precursores de esta iniciativa “Somos un grupo de amigos que íbamos a disfrutar de las fiestas, pero como se han cancelado hemos decidido que ese dinero lo vamos a donar a quien verdaderamente en estos momentos está pasando hambre, hay que realizar cualquier tipo de esfuerzo para que eso no ocurra”.

Audio Iván precursor de la iniciativa "Donatusfiestas"

Iván junto con sus otros compañeros pretenden donar solidaridad aseguran que “en la crisis que estamos viviendo hay que saber cuándo y dónde hacer la revolución. Muchos estamos en el día a día y al lado de nuestros vecinos”.

Fiesta y solidaridad, estos vecinos del distrito de Aluche han decidido unir estas dos palabras para crear algo bonito. Si quieres participar en esta iniciativa puedes hacerlo a través de su cuenta bancaria (IBAN ES77 2100 2381 3802 0020 6171 con el concepto “alimentos”). Más información en @donatusfiestas o en @ava_aluche.