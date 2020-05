Díaz Ayuso, en TRECE: "He pedido al Gobierno adelantar medidas de la fase 2 y 3 para Madrid"

Isabel Díaz Ayuso ha valorado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus. Sobre la negativa del Gobierno a que Madrid pasase a la fase 1 sin presentar ningún informe, uno de los temas que más controversia han generado, la presidenta de la Comunidad ha explicado que "el problema es que no nos han dicho por qué no podíamos pasar a la fase 1, esto no ha sido por no pasar, sino por no aplicar criterios transparentes y objetivos como marca la ley".

Díaz Ayuso ha señalado que "cuando hay un mando único, hay unas personas que usurpan la autonomía de Madrid y deciden por 7 millones de personas su destino. ¿Con qué criterio y por qué? Después de tantas videoconferencias sin respuesta, esperaba que el presidente me dijera quién decide, bajo qué criterios y dónde podía ver los informes del resto de Comunidades Autónomas. El único informe con firma digital es el que pedimos cuando anunciamos que vamos a llevarles ante los tribunales por no explicar los criterios para no pasar a la fase 1", ha añadido.

Sobre esta cuestión, la presidenta considera que "no se puede perjudicar de esta manera la economía de la Comunidad de Madrid y manejarte de forma autoritaria, sin dar explicaciones, sin transparencia y sin tener a nadie detrás que sepa qué hacer. Nadie duda del trabajo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid que ha permitido salvar vidas. Lo que se ha conseguido con Ifema o con la medicalización de hoteles. Estamos en un difícil equilibrio entre la salud y la economía, pero ahora toca la economía y salir adelante. No se pueden tomar decisiones arbitrarias porque estamos en una democracia".

"Hasta el 8 de junio no pediremos pasar a la fase 2 en Madrid"

Con respecto a la evolución de las fases en la comunidad, Díaz Ayuso ha revelado en TRECE que "hasta el 8 de junio no pediremos pasar a la fase 2 porque hay que dejar quince días, debemos hacer seguimiento de cómo va la situación. Hemos pedido al Gobierno que estudie cambiar medidas de la fase 2 y 3, como la apertura de los centros comerciales que tienen amplitud y permiten una distancia social o la vuelta escalonada al trabajo. Tenemos que estar en la recuperación económica. Hay que acompañar a los empresarios, son los héroes de la crisis económica. Hemos dado un paso hacia delante hoy en Madrid. Vamos a eliminar trabas burocráticas. Queremos que haya más oficina virtual y menos colas y esperas. Hemos presentado muchas medidas para acompañar a los empresarios".

�� "Me pueden acusar de ser vehemente en mi defensa y de reclamar al Gobierno lo que creía conveniente para la Comunidad de Madrid, pero no de hacer campaña acusando a otros dirigentes políticos".



�� @IdiazAyuso, presidenta de la @ComunidadMadrid, en #ElCascabel27Mpic.twitter.com/tAlZzsFAvX — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 27, 2020

En cuanto a las numerosas palabras que le han dedicado en las últimas semanas en el Congreso los diputados socialistas y de Podemos, Ayuso explica que "está de moda que en el Congreso de los Diputados, cada vez que el PSOE está en algún aprieto, él o las personas que defienden al Gobierno, utilicen mi nombre o el de la Comunidad de Madrid para entrar en una gresca que yo creo que no obedece a nada ni ayuda. Yo no haría eso, no se me ocurriría con ninguna administración inferior. Me parece bastante injusto, porque en esta crisis hemos defendido siempre los intereses de todos los españoles y madrileños. Es lo único en lo que hemos estado.

Además, Díaz Ayuso ha defendido su trabajo con contundencia a la vez que ha señalado por qué cree que sigue esta estrategia el ejecutivo: "Me pueden acusar de ser vehemente en mi defensa y en reclamar al Gobierno lo que creía conveniente para la Comunidad de Madrid, pero no de hacer campaña acusando a otros dirigentes políticos. El Gobierno quiere repartir culpas y no asumir responsabilidades de nada".

�� "No hemos recibido ningún tipo de interés del Gobierno, ni una llamada, solo de la ministra Robles. La mayoría de decisiones del Gobierno han ido en dirección contraria a Madrid. El mando único nos ha entorpecido".



�� @IdiazAyuso, pdta. @ComunidadMadrid, en #ElCascabel27Mpic.twitter.com/PmQNTdYd8r — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 27, 2020

Díaz Ayuso: "He venido a defender los intereses de los españoles en Madrid, no a hacer amigos"

En esta línea de la gestión del Gobierno, Ayuso ha afirmado que "detectábamos que en las primeras semanas de la crisis no se estaban haciendo las cosas bien. Tuvimos problemas para recibir material sanitario. No hemos recibido ningún tipo de interés del Gobierno, ni una llamada. La mayoría de decisiones del Gobierno han ido en dirección contraria. Cuando no había mando único, Madrid funcionaba de maravillas. El mando único han entorpecido la decisión y la vida del otro. El Gobierno pretende que no digamos nada, que si protestas te arrinconan y te venden como un sectario. He venido a defender los intereses de los españoles en Madrid, no a hacer amigos. Yo no he responsabilizado como ellos de muertes a otros políticos. El proyecto de Moncloa camina en dirección contraria a Madrid. En algunas cosas nos hemos entendido y no todos los ministros han estado en lo mismo. La ministra Robles, no sé si le perjudica que diga esto, pero ha llamado a la Comunidad de Madrid para decirnos cómo estábamos y ayudar.

"Hemos vivido situaciones que nadie se imagina", ha confesado la presidenta de la Comunidad de Madrid que también ha añadido que "lo más importante era la vida y se iba por todas partes. Trabajar con el ejército ha sido una maravilla y nos han ayudado en todos. A pesar de las muertes que hemos tenido, que han sido muchas, el ejército y la administración han estado ahí para que todo ciudadano haya tenido un trato justo y digno. La ministra Robles ha estado a la altura y nos ha acompañado".

"No comparto la gestión del Gobierno y espero que nosotros podamos tener la autonomía que no hemos tenido en este tiempo. Vamos a construir en otoño otro hospital como el de Ifema. Vamos a tener circuitos Covid en los hospitales para que se sepa trabajar y evitar contagios, tenemos ya material para 45 días en stock para nuestros profesionales sanitario, tenemos capacidad de triplicar UCI y duplicar camas. Cuando ya no se produce movimiento entre Comunidades Autónomas, el mando único no tenía sentido".

Sobre el baile de cifras de fallecidos de los últimos días, Ayuso ha sido clara: "En todo momento hemos publicado los datos a diario, por encima de los datos que daba el Gobierno y sin buscar cómo minimizarlas para tapar algo. No sé qué pasa con el baile de cifras. Acabamos de pasar a la fase 1 y ahora tenemos que ver cómo nos manejamos por la alta densidad de Madrid. Con responsabilidad individual se solucionan los problemas".

�� "Denuncio que en el momento más grave, inestable y preocupante de los últimos 40 años, el Gobierno utilizan el estado de alarma y esta situación para ir contra España. Campan a sus anchas con impunidad. Es un peligro"



�� @IdiazAyuso, pdta. @ComunidadMadrid, en #ElCascabel27Mpic.twitter.com/KRtjaRczFg — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 27, 2020

"El Gobierno utilizan esta situación para ir contra el Estado, España, y romper con todo"

La presidenta también ha tenido palabras para la sexta prórroga del estado de alarma: "Hay numerosas leyes sanitarias que procuran la seguridad sanitaria y que pueden funcionar sin el estado de alarma. Veo una crisis sanitaria provocada por el virus y una crisis económica provocada por la falta de acción del Gobierno. Y otra crisis institucional. Denuncio que en el momento más grave, inestable y preocupante de los últimos 40 años, el Gobierno utilizan esta situación para ir contra el Estado, España, y romper con todo, como pactar con el entorno político de ETA la derogación de la reforma laboral, los ataques desmedidos contra la Guardia Civil y el estado de derecho. Mientras no haya un parlamento, con el mando único tienen más libertad para acometer todo esto que nada tiene que ver con la sanidad. Campan a sus anchas con total impunidad. El estado de alarma es un peligro porque da poder al Gobierno para ir contra España".

Ayuso también ha explicado durante la entrevista que están "estudiando cómo reforzar la educación online para adelantarnos al peor escenario posible por si hubiera que seguir en septiembre. Mientras vemos cómo evoluciona la epidemia. No sabemos si puede haber un rebrote".