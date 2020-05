Continúa el caos con los datos: Sanidad notifica 231 nuevos contagios pero los positivos aumentan en 510

Sanidad vuelve a rectificar la serie histórica de los datos ofrecidos sobre el coronavirus. Desde que este viernes saltasen las alarmas con los datos que desde Cataluña no llegaban, "no es baladí, que no sepamos lo que ocurre", admitía Simón, las rectificaciones no ha dejado de sucederse. Tras poner los datos que trataba de ajustar la Generalitat en cuarentena, este lunes el informe que Sanidad hace público cada día cambiaba de formato y de forma de conteo.

Así fue como perdimos por el camino 1.918 muertos que antes sí figuraban en la serie histórica. El escándalo era mayúsculo y al día siguiente no mejoró, pues hubo una nueva rectificación de los datos ofrecidos. Este miércoles tampoco ha sido una excepción.

Otra rectificación del Ministerio que imposibilita la comparación de datos

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 39 muertes por coronavirus en los último 7 días, que suman un total de 27.118 desde que comenzó la pandemia, además, los contagios en las últimas 24 horas ascienden a 231, con la cifra total que llega hasta los 236.769.

La cifra de ingresados en UCI, también ha sufrido modificaciones y se han registrado un total de 11.374 ingresados desde el inicio de la pandemia con tan solo 13 pacientes que entraron en UCI en los últimos 7 días.

Estas cifras entran en contradicción directa con las publicadas este mismo martes. Hagamos un ejercicio de comparar cifras:

- Total de positivos confirmados (martes): 236.259

- Total de positivos confirmados (miércoles): 236.769

La diferencia entre ambas cifras debería aportarnos la cifra de nuevos contagiados entre este martes y este miércoles. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas se habrían contagiado 510 personas más, lo que supondría un gran repunte.