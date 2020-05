Nuevo tirón de la Bolsa, que espera noticias sobre el plan europeo de recuperación económica

Hoy no se esperan grandes indicadores macro económicos. Hoy, -con permiso de la presidente del BCE, Christine Lagarde, que tiene revista una comparecencia pública-, la atención de los inversores se centrará de forma casi monotemática en la Comisión Europea. Estudiará el plan de reestructuración y de recuperación por importe de medio billón de euros que apadrinan Alemania y Francia y que tanto necesitan Italia y España. De momento, varios países del norte de Europa (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) ya han dejado bastante claro que no están de acuerdo con ese plan. No quieren mutualizar la deuda, y mucho menos lanzar ayudas a fondo perdido. Prefieren los préstamos y siempre con condiciones de obligado cumplimiento.

Parece que no va a ser una decisión nada fácil. Algunos observadores calculan que España recibirá en torno a 100.000 millones de euros vía préstamos y subvenciones directas, aunque falta por saber bajo qué criterios y con qué condiciones. Se espera que Europa exija a los países beneficiados un plan de estabilidad presupuestario y un programa de reformas estructurales. Se dice que no es un rescate, pero se le parece mucho.

La reapertura del sector turístico anima a los inversores

El índice Ibex 35 suma hoy a la apertura un 0,9 por ciento, hasta 7.070 puntos. En lo que va de semana acumula ya una ganancia superior al 5,5 por ciento. Los inversores cotizan la progresiva reapertura del sector turístico, también los avances en la investigación de diferentes vacunas contra el coronavirus y los indicios de una incipiente recuperación de la economía. Lo peor de la crisis sanitaria y económica comienza a quedar atrás. Al menos eso creen los bolsistas. Siguen animadas las empresas relacionadas con el turismo y el transporte aéreo. Sólo se frena Meliá Hoteles, que había acumulado una ganancia del 45 por ciento en dos sesiones. Siguen recuperándose también los bancos, muy castigados en las últimas semanas y meses. Santander vuelve a saltar el listón de los 2 euros por acción. Superaba los cuatro euros el pasado verano y llego a caer a 1,8 a mediados de mayo.

Los inversores han optado por pasar de puntillas sobre las malas referencias, que las ha habido en las últimas sesiones. Hoy los mercados de nuevo se permiten el lujo de ignorar la creciente tensión que se respira en las relaciones entre China y Estados Unidos. Washington estudia imponer sanciones a empresas y funcionarios chinos por la situación en Hong Kong. En Estados Unidos las ventas al por menor se han desplomado un 16,4 por ciento en abril y la producción industrial ha caído un 11,2 por ciento. Pero ha aumentado la confianza del consumidor y las ventas de casas nuevas, lo que sugiere que lo peor de la crisis económica podría haber quedado ya atrás. A este lado del Atlántico, un 3,8 por ciento ha caído el PIB de la zona euro en el primer trimestre. Los analistas creen que el BCE se verá obligado a aumentar su paquete de estímulos. Eso mismo ha hecho China, que ha prometido nuevos paquetes de reactivación económica. Dentro de casa todavía quedan por ver algunos datos malos. BBVA Research cree que el PIB puede desplomarse entre un 15 y un 20 por ciento en el segundo trimestre. Para el conjunto el año en curso espera una caída del 10,5 por ciento. Espera una recuperación del 5,7 por ciento en 2021. Los analistas del banco HSBC creen que la economía europea se desplomará un 8 por ciento este año, para recuperarse sólo parcialmente en 2021.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España baja hasta 112 puntos, frente a los 140 de hace un par de semanas. La rentabilidad de los bonos de referencia a diez años se reduce hasta el 0,68 por ciento. Hace menos de un mes el rendimiento de estos títulos superaba el 1 por ciento.