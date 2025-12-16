Trasplantan en un quirófano de Madrid el primer corazón a un bebé con meses de vida: "Ver que está bien, juega, tiene mucha energía y tiene un día normal, estamos tranquilos"

El programa 'La Linterna' ha contado una de esas historias que merecen ser contadas. Los protagonistas son un bebé de meses, un quirófano en Madrid y un equipo médico que ha logrado el primer trasplante parcial de corazón realizado en Europa a un paciente tan pequeño. La intervención ha tenido lugar en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un centro de la sanidad pública, y no solo supone un hito médico, sino un cambio profundo en la manera de tratar una enfermedad que condiciona la vida de casi 4.000 niños al año en España.

Una válvula que crece con el paciente

Mariami, la pequeña paciente, nació con una malformación grave en una de las válvulas del corazón, que no regulaba el paso de la sangre como debía. Hasta ahora, la solución más habitual pasaba por implantar una válvula artificial que, aunque salva la vida, presenta un problema evidente: no crece con el niño. Esto obliga a los pacientes a volver al quirófano una y otra vez. Desde hace años, los médicos españoles buscan alternativas a las cirugías invasivas y tradicionales.

En esta ocasión, los cirujanos han optado por trasplantar únicamente la parte dañada del corazón en lugar del órgano entero. De este modo, implantaron en Mariami una pequeña válvula procedente de un corazón donado, una válvula viva que tiene la capacidad de crecer junto al cuerpo de la niña.

Europa Press Fachada del edificio principal del hospital Gregorio Marañón

La gran ventaja es, sin ninguna duda, la calidad de vida" Manuela Camino Cardióloga infantil del hospital

Manuela Camino, cardióloga infantil del hospital, ha explicado la relevancia de este avance. "La gran ventaja es, sin ninguna duda, la calidad de vida", ha señalado. En cirugía cardíaca infantil, "la industria no fabrica tamaños para niños tan pequeños y que funcionen a lo largo del tiempo. Entonces, eso para nosotros es fantástico, para nuestros pacientes y las familias, un impacto enorme".

Mucha confianza en los médicos y mucha fe en Dios

Maca, la madre de la pequeña, ha confesado que "estaba muy preocupada, pero teníamos mucha confianza en los médicos y mucha fe en dios". La tranquilidad llegó después de que el equipo médico les explicara los detalles de la intervención: "Nos explicaron muchos detalles y nos quedan más tranquilos".

Hospital Gregorio Marañón Mariami, primera bebé en España con un trasplante parcial de corazón

La recuperación de Mariami ha sido asombrosa, ya que salió de la UCI solo dos días después de la operación. Ahora se recupera en casa, y su familia celebra verla llevar la vida de un bebé normal. "Estamos tranquilos, verla a ella, está bien, juega bien, tiene mucha energía y sigue su día a día como un bebé normal", han asegurado.

Ver que está bien, juega, tiene mucha energía y tiene un día normal, estamos tranquilos" Maca Madre de Mariami

El valor de la donación

Nada de esto habría sido posible sin la donación. Detrás de este hito se encuentra la generosidad de una familia que, en un momento de profundo dolor por la pérdida de su bebé casi al nacer, tomó una decisión que ayuda a salvar vidas. Un gesto silencioso, anónimo, que, como tantas otras donaciones, convierte la investigación y el conocimiento médico en una oportunidad para salvar una vida que apenas acaba de comenzar.

La historia de Mariami es la suma de muchos factores: el avance de la ciencia en el Hospital Gregorio Marañón, el compromiso de la sanidad pública, y una familia de origen inmigrante con una hija nacida en España. Una pequeña que, como dicen con orgullo en el hospital, ya es "una niña marañona".