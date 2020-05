El lío de Carmen Calvo con el futuro del estado de alarma, entre los momentos más virales de este miércoles

Ayer, Carmen Calvo anunciaba que el Gobierno baraja pedir una prórroga del estado de alarma. Si no contasen con una mayoría, Moncloa tirará del paraguas del decreto ley “para dejar las mínimas órdenes ministeriales” vigentes hasta el final de la desescalada de los territorios con más problemas. Así lo adelantaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez.

El Gobierno estudia pedir una última prórroga del estado de alarma. En caso de carecer de la mayoría, tirará del paraguas de decreto ley “para dejar las mínimas órdenes ministeriales” vigentes hasta el final de la desescalada” de los territorios con más problemas. @COPEpic.twitter.com/73ZGoxN5GG — Ric Rodríguez Maeso (@rrodriguezmaeso) May 26, 2020

Carmen Calvo pedía una reflexión a este respecto para reformar la legislación básica para que el Gobierno pueda reaccionar con celeridad ante la posibilidad de que se produzca un rebrote por el virusy ante una situación que se puede presentar “peliaguda sanitariamente hablando”, indicaba la vicepresidenta.

La reflexión de un diputado de Vox respecto a las palabras incongruentes de Calvo

El diputado de Vox al Congreso por Cádiz, Agustín Rosety Fernández de Castro, ha querido lanzar una reflexión a sus seguidores en Twitter para formularles la siguiente pregunta: “¿Qué querrá decir con eso?”. Junto a esa pregunta, adjuntaba un tweet de la Vicepresidencia del Gobierno con una cita textual de Carmen Calvo: “Son necesarias las transversalidades políticas y económicas con respecto a la justicia climática en términos de sostenibilidad de nuestro planeta, y no bajar la guardia ni un sólo instante en la lucha contra lo que representa la violencia de género y por la igualdad". La vicepresidenta primera, trasladaba este discurso en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción que estudia pactos para la reconstrucción económica y social del país tras la pandemia.

Sobre estas palabras inconexas y carentes de sentido se han manifestado numerosos usuarios a través de Twitter, compartiendo la misma premisa que Rosety Fernández de Castro. Uno de ellos señalaba lo siguiente: “NADA” otro sentenciaba “Ni ella sabe lo que dice”.

NADA — antonio perez (@antonio06425281) May 27, 2020

Ni ella sabe lo que dice. — Kabeljau (@Kabeljau11) May 27, 2020

El tweet original de la cuenta Vicepresidencia del Gobierno ya cuenta con más de 600 retweets y 66 me gusta que dan cuenta de la crítica de los usuarios al testimonio trasladado de Carmen Calvo ante la Comisión de Reconstrucción. En los mismos, todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs, entre ellos) se pusieron de acuerdo en una lista de 41 comparecientes, entre ellos los cuatro vicepresidentes del Gobierno y algunos ministros.

También se planteó que asistiesen expertos y académicos de distintas áreas, en concreto cuatro: la defensa del modelo público de Sanidad, la reactivación económica, las políticas sociales y de cuidados y el papel de España en la UE.

Para facilitar la coordinación, los más de 60 diputados que forman la Comisión para la Reconstrucción establecieron que uno de ellos se encargara de la ordenación y la supervisión de los grupos. De acuerdo con el calendario propuesto por el PSOE y Unidas Podemos, se planteó que hubiesen reuniones todas las semanas de junio con la finalidad de cerrar un dictamen a primeros del mes siguiente. Las estimaciones sitúan en la mitad de julio la aprobación del documento definitivo por el pleno del Congreso, como marca el reglamento.

Ha sido el lío de la jornada. La tensión en el Congreso está por las nubes y un Pablo Iglesias que acusaba a Teodoro García Egea de promover un golpe de estado tras recordar una anécdota del Duque de Ahumada con el presidente Narváez, estalló con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. La política 'popular' acusó al padre del líder de los 'morados' y vicepresidente segundo del Gobierno de España de ser un terrorista. Iglesias, indignado, le acusó de haber cometido un delito y aseguró que recomendaría a su padre tomar acciones legales.

Irene Montero y Podemos defienden al padre de Pablo Iglesias

Twitter, como no puede ser de otra forma, ha estado ardiendo a lo largo de la jornada. El padre de Pablo Iglesias se ha convertido en tendencia tras ser defendido en un tuit por Podemos e incluso por Irene Montero, pareja de Iglesias y nuera de Javier Iglesias.

La libertad de Cayetana para decir sus miserias existe gracias a los que como Javier Iglesias se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárcel o la vida. Para España son héroes y heroínas pero la marquesa debe ser más de Billy el Niño. — Irene Montero (@IreneMontero) May 27, 2020

"La libertad de Cayetana para decir sus miserias existe gracias a los que como Javier Iglesias se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárcel o la vida. Para España son héroes y heroínas pero la marquesa debe ser más de Billy el Niño", comentaba la ministra de Igualdad Montero. El partido defendía a su líder también:

Francisco Javier Iglesias fue detenido en 1973 y encarcelado en Carabanchel por repartir propaganda del 1º de Mayo. Se jugó el tipo por las libertades que hoy disfrutamos.



Para la dictadura era un criminal, y para la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, en 2020, también. — PODEMOS (@PODEMOS) May 27, 2020

"Francisco Javier Iglesias fue detenido en 1973 y encarcelado en Carabanchel por repartir propaganda del 1º de Mayo. Se jugó el tipo por las libertades que hoy disfrutamos. Para la dictadura era un criminal, y para la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, en 2020, también", acusaba el partido desde su cuenta oficial.

Feliciano López se une a la polémica y lanza una pregunta

A todo esto, si el río no andaba lo suficientemente revuelto, el tenista Feliciano Lópezha querido dar un revés a las redes y ha lanzado un mensaje con una pregunta cargada de intencionalidad.

Disculpen mi absoluta ignorancia,el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75?No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta.Gracias — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 27, 2020

"Disculpen mi absoluta ignorancia, ¿el FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75? No había nacido todavía y si a eso le sumamos que soy un pijo-tenista-tonto-subvencionado-analfabeto estoy seguro que entenderán mi pregunta. Gracias", comentaba con cierta ironía el tenista español.

¿Qué es el FRAP y qué relación tiene con el padre de Pablo Iglesias

El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, más conocido por sus siglas FRAP, era un grupo terrorista que estaba vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista). Este grupo actuó durante 5 años, desde el 1973 al 1978, y cometieron varios asesinatos que causaron varios heridos. Tres de los miembros del FRAP fueron los últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975.

El FRAP fue una organización antifascista de la rama más radical del Partido Comunista de España porque no estaba de acuerdo con la reconciliación nacional que era abogada por el histórico líder comunista en la dictadura, Santiago Carrillo.

Este grupo utilizó la violencia en el final de la dictadura de Franco con el objetivo de implantar en España un régimen republicano. El FRAP asesinó en sus atentados terroristas a dos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, además realizar acciones violentas y fue en 1978 cuando se disolvió.

Francisco Javier Iglesias Pérez, padre del actual vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, fue inspector de trabajo y profesor universitario. A nivel político, fue militante del Partido Comunista de España, una de las escisiones surgidas en el Partido Comunista de España después de que Santiago Carrillo impulsara la doctrina del 'eurocomunismo' en los primeros años 70.

Pero no existe ni existió ninguna acusación legal contra el padre de Pablo Iglesias. En alguna ocasión han circulado por las redes sociales imputaciones a Francisco Javier, padre del ministro, por estar relacionado con el asesinato del policía José Antonio Fernández Gutiérrez, el 1 de mayo de 1973. Sin embargo, en ese momento estaba en la cárcel por reparto de propaganda ilegal.

Cuando Pablo Iglesias hablaba de su padre como miembro del FRAP

Aun así, no ha faltado quien ha encontrado en las redes un tuit antiguo de Pablo Iglesias de 2013 en el que habla de "mi padre frapero":

Basta. Vuelvo a Harvey. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets pezqueñines http://t.co/meuz6DLKqa — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) August 2, 2013

"Basta. Vuelvo a Harvey. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets pezqueñines", escribía Iglesias. Además de un artículo de opinión en el diario Público en el que Iglesias recordaba la figura de Santiago Carrillo y no tenía miedo en afirmar lo siguiente:

"La entrevista me sirvió para reafirmarme en que no estaba de acuerdo con él en muchas cosas, pero también me hizo admirarle. Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo. Frente a Santiago descubrí que estaba ante al secretario general que condenó irremediablemente a la mediocridad a todos los secretarios generales que llegaron después. Nadie estuvo a su nivel", reflexionaba el hoy vicepresidente del Gobierno de España.

Quién nos iba a decir que el Congreso de los Diputados retrocedería hasta dos siglos este miércoles. Ha sido así por el recuerdo que algunos diputados (en especial Teodoro García Egea, del PP) han tenido para dos figuras históricas de nuestro país: el presidente Ramón María Narváez y, sobre todo, el fundador de la Guardia Civil, Francisco Javier Girón y Ezpeleta (duque de Ahumada).

Todo ha venido a colación de la polémica abierta entre la Benemérita y el Ministerio del Interior. El cese del hasta ahora jefe del cuerpo en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha generado un gran revuelo (y nuevas salidas posteriores en la Guardia Civil). Con el 8-M, otro asunto discordante a más no poder, como ingrediente añadido. Los alicientes eran máximos para que el tema copase buena parte de la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar hoy. Como así ha sido.

En un momento dado, García Egea ha querido comparar el episodio entre el ministro Fernando Grande-Marlaska y el coronel Pérez de los Cobos con otro sucedido nada menos que en 1850. ¿Sus protagonistas? Narváez y el duque de Ahumada.

El 'choque' entre Narváez y el fundador de la Guardia Civil

Seis años después de su fundación (1844), la Guardia Civil fue protagonista de una anécdota de plena actualidad en nuestros días. Ocurrió con motivo de la inauguración del Teatro Real. El evento iba a contar con la presencia de la reina Isabel II y requería, por supuesto, de la seguridad prestada por los agentes del cuerpo. Una de las medidas decretadas entonces fue el cierre de algunas calles cercanas al edificio y con acceso a la plaza de Ópera de la capital, en la que se encuentra este.

De ahí que un cabo de la Benemérita diera el alto a un carruaje que pretendía transitar por una de estas calles próximas al Teatro Real. En el vehículo iba nada menos que el presidente Narváez, que se dirigía al recinto. Como el cochero no logró que se le permitiese continuar con la marcha, el propio Narváez se vio obligado a intervenir. Aunque también sin éxito: el carruaje tuvo que dar media vuelta y acceder al teatro por otro lugar.

Una vez en él, Narváez habló con el duque de Ahumada para exigirle un castigo ejemplar para el cabo que no le había dejado pasar. Sin embargo, Girón y Ezpeleta se limitó a argumentar lo mismo que su subordinado: sólo se cumplían órdenes y el honor del cuerpo no debía ser atropellado. Por lo tanto, no habría castigo alguno.

García Egea y Pablo Iglesias han tenido un rifirrafe a cuenta de una anécdota del Duque de Ahumada que el vicepresidente ha interpretado como un llamamiento a la insubordinación. Los políticos de ahora me importan poco, pero aprovechemos para contar algo de nuestra historia.(1) pic.twitter.com/yXz3mh1iC4 — ℭervantes 2.0 (@eldelquijote) May 27, 2020

El presidente del Consejo de Ministros (así se denominaba entonces al jefe del Ejecutivo) pidió entonces al duque de Ahumada que trasladase al agente a un lugar fuera de Madrid. Aunque aceptó la explicación del jefe de la Guardia Civil, Narváez le hizo saber que consideraba apropiado que hubiese, al menos, un castigo leve para el cabo que no le dejó pasar: al ser él también militar (general, de hecho), se había sentido agraviado.

A la mañana siguiente, el duque de Ahumada se presentó ante Narváez con dos cartas que requerían su firma: la de la dimisión de Girón y Ezpeleta y la de la orden de traslado del cabo. Al final, el presidente no aceptó la renuncia del alto mando de la Benemérita y todo quedó en un episodio ejemplarizante sobre el honor en la Guardia Civil.