¿Cómo perder los 3 kilos que has ganado en el confinamiento?

Nutricionistas y endocrinos confirman en COPE que la vida sedentaria que supone el confinamiento ha provocado un aumento de peso en los españoles de entre 3 y 5 kilos.

Carmen es una de ellas y reconoce en COPE que “el confinamiento me ha pasado y ahora estoy redonda. He cogido entre 5 y 6 kilos después de pasar horas frente al ordenador teletrabajando y sin poder salir a pasear para compensar la falta de actividad física”. Carmen tiene 55 años y no le gustan las tablas de gimnasia que proliferan por las redes sociales estos días. “Yo soy más de ir andando a todos sitios para mantenerme activa y durante estos meses de estado de alarma me volvía loca dando vueltas por el salón”.

Pilar es el caso opuesto. Adaptó su dieta a las calorías que iba a consumir metida en casa y nos explica en COPE que “ahora estoy igual o con unos gramos de menos. ¿Qué hago? Ejercicios de cardio y estiramientos, a diario”.

Es la cara y la cruz de una realidad que nos trae de cabeza ahora que sabemos que hay muchas posibilidades de ir a la playa este verano.

8 CLAVES PARA RECUPERAR EL PESO

Han sido muchas semanas de confinamiento y es probable que estemos notemos los efectos de estar encerrados, en los que muchos no han podido cuidar su alimentación.

El doctor Francisco Tinahones, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) y jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberObn) explicaba en COPE que “lo peor no es coger peso, sino haber llevado una mala dieta y la falta de ejercicio”. Por eso es muy importante recuperar los hábitos alimentarios tras el confinamiento y conseguir que “nuestro organismo vuelva a la normalidad y paulatinamente vayamos perdiendo peso”. El doctor Tinahones está convencido de que "seguir una dieta no significa pasar hambre, sino se coherente con lo que comemos".

1-Una alimentación variada significa que las proteínas no deberían superar el 15% del total de las calorías que consumimos. Las encontramos en alimentos de origen animal como pescados, carnes (priorizando el pollo y el conejo), huevos o lácteos y en alimentos de origen vegetal como las legumbres o los frutos secos.

2- Aumentar el consumo de pescado de 3 a 4 veces por semana. Es una excelente fuente proteínas de alta calidad por lo que su consumo es muy recomendable.

3- Lugar destacado para las legumbres, ya no sólo por su aporte en proteínas sino también de fibra, vitaminas y minerales.

4-Hidratos de carbono sí, pero en su forma integral. Son la fuente más importante de energía, pero debemos priorizar el consumo de cereales y derivados en su forma integral, ya que además nos aportan fibra.

5- Las grasas más saludables son las del aceite de oliva virgen extra y los omega 3 del pescado que debemos potenciar en nuestra dieta, mientras que debemos moderar las grasas saturadas.

6- Las frutas y verduras tienen una cantidad enorme de vitaminas y minerales por lo que su consumo tiene que ser diario. Prioriza las frutas y verduras de temporada e intenta que estén presentes en todos tus platos. A su vez, el pescado es fuente de vitaminas como la D, la B12 y minerales como el selenio.

7- Ahora que podemos salir a la calle a practicar ejercicio físico es esencial que nos mantengamos bien hidratados. No sólo hay que beber agua cuando tengamos sensación de sed si no a lo largo del día intentando consumir al menos 2 litros de agua al día.

8-Las raciones también importan para recuperar la figura y nuestro estado físico. Sabemos que aunque el alimento que consumamos sea bajo en calorías si su ingesta es abundante no será del todo beneficioso.

DIETAS MILAGRO

Nutricionistas y dietistas confirman a COPE que el negocio que se ha generado en torno a las dietas milagro puede arruinar nuestra salud. Lo saben los expertos y también los ciudadanos. Así lo reconocen 8 de cada 10 encuestados por la Academia Española de Nutrición y Dietética y la Fundación Mapfre para un amplio estudio para entender mejor el entorno en el que surgen y proliferan este tipo de dietas y para sugerir estrategias efectivas que animen a las autoridades sanitarias a impulsar políticas de salud pública que contribuyan a promocionar y proteger la salud.

Los beneficios económicos de las empresas que fomentan las dietas milagro se basa en que el 90% de los que pierden peso lo vuelven a recuperar antes de un año y eso les obliga a recurrir de nuevo a esta práctica. Demuestra que no es una solución, pero los que siguen estos métodos para perder peso reconocen que no tienen acceso a otras soluciones a través de su médico.

De hecho, 9 de cada 10 encuestados aseguran que no habría seguido una dieta milagro si hubiera tenido una alternativa a través de su médico de familia.

El Dr. Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, lamenta que “España sea el único país de la Unión Europea que no incluye a nutricionista entre las especialidades de los hospitales y centros de salud”.

El informe “Dietas milagro y sociedad española” pone de manifiesto que 7 de cada 10 encuestados (74%) admiten que este tipo de dietas son un “problema” para la salud, que “tienen efectos negativos” (83%) y que cuando se hacen “no obtienen los resultados esperados a largo plazo” (80%). Sólo el 3% de la población asegura que sí funcionan, principalmente debido a los resultados que obtienen en el corto plazo.

Mujeres y jóvenes

El estudio, fruto de 2.600 entrevistas a españoles entre 18 y 65 años, destaca que las personas que más realizan este tipo de dietas son en su mayoría mujeres y jóvenes, así como personas que viven con bajos ingresos y que tienen un menor nivel educativo. Este último grupo de población (de bajos ingresos y nivel educativo) son los que con mayor frecuencia han seguido este tipo de dietas, especialmente por recomendación de un comercial. El informe apunta, además, que la franja de edad con mayor probabilidad de seguir este tipo de programas se encuentra entre los menores de 25 años y aquellos con menor capacidad adquisitiva.