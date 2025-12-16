Cinco millones de españoles rompen con sus familias o amigos por la política: "Los votantes del PSOE identifican a Pedro Sánchez como uno de los más polarizadores"

La política se ha convertido en una fuente de conflicto tan intensa que ha llegado a romper relaciones personales. Cerca de 5.000.000 de españoles afirman haber cortado lazos con amigos o familiares por discusiones políticas, según el estudio "Atlas de la polarización 2025" de More in Common. Este dato, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito, refleja una fractura social preocupante, especialmente a las puertas de las tradicionales reuniones de Navidad. Para analizar el fenómeno, el programa ha contado con Luis Aguado, director de More in Common España, y Juan Roch, politólogo y profesor en la UNED.

Los líderes políticos, señalados

El estudio no solo mide el grado de división, sino que también identifica a sus principales responsables a ojos de la ciudadanía. Cuando se pregunta por los líderes que más contribuyen a la polarización, dos nombres destacan por encima del resto: Santiago Abascal (señalado por casi el 40%) y, muy de cerca, Pedro Sánchez (35%). A distancia les siguen Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont. Sin embargo, el dato más revelador que arroja el informe es la autocrítica entre los propios votantes, ya que, como ha señalado Luis Aguado, "los votantes del PSOE identifican a Pedro Sánchez como el tercer líder más polarizador, y los votantes de Vox identifican a Santiago Abascal como el segundo".

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Redes sociales y medios, en el foco

Los expertos apuntan a varios factores que han intensificado esta división. El sociólogo Tarek Yasiri señala que los encuestados identifican las redes sociales como una de las principales causas, seguidas de los medios de comunicación y los propios partidos políticos. Luis Aguado ha profundizado en esta idea, explicando que los algoritmos de las redes "tienen como incentivo promover voces que son algo más extremas". No obstante, ha querido lanzar un mensaje de calma al asegurar que hay que saber diferenciar el debate que se produce en el entorno digital de la vida real, una idea que el filósofo José Antonio Marina también ha explorado al analizar por qué decimos tantas tonterías a pesar de ser inteligentes.

Juan Roch, profesor de la UNED, ha añadido que "la forma que han tenido de representar la política [los medios], muchas veces buscando más el enfrentamiento, que da audiencia, que un espacio en el cual se puedan tratar los problemas, ha conseguido trasladar esa imagen de la política que genera mucho rechazo". Según Roch, la política se consume de forma creciente "como una batalla que se da en un plató, en el cual, pues, muchas veces hablamos más de eslóganes que de discusiones sosegadas y con matices".

Una brecha con raíces profundas

Aunque la polarización es un fenómeno creciente en toda Europa, Juan Roch sostiene que en España existen factores diferenciales. Además de una contienda partidista "cada vez más enrocada y más agresiva", en nuestro país se suma una "disputa acerca de la misma idea de España". El politólogo ha explicado que el hecho de que algunos partidos intenten apropiarse de la idea de España mientras otros la rechazan "genera un problema adicional". Esta situación, junto a la siempre presente cuestión territorial, crea una brecha que a menudo parece insalvable, una realidad que recuerda a la reflexión del filósofo Diego Garrocho sobre cómo las dos mitades de España parecen estar disociadas.

En esta línea, el periodista Luis del Val ha recordado en su intervención final cómo la Ley de Memoria Histórica "volvió a abrir el melón de los rencores" en un momento en que ya habían pasado 78 años del final de la Guerra Civil. Del Val ha contrapuesto aquella iniciativa con el espíritu de la Ley de Amnistía de 1977, un momento en que los diputados de las Cortes Constituyentes, incluido un joven Felipe González, decidieron "dejar cerrado el pasado y abrazarnos para avanzar hacia el futuro". Este camino hacia la concordia, fundamental en la Transición, es similar al que el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha llamado a seguir para superar la polarización y ahondar en la reconciliación.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España)

A pesar de todo, el estudio de More in Common deja espacio para el optimismo. Luis Aguado ha insistido en que la sociedad española está "dividida, pero todavía no está rota", y que siete de cada diez ciudadanos son capaces de mantener conversaciones respetuosas con personas de ideología diferente. Además, se observa una mayor apertura al diálogo en las generaciones jóvenes. "Todavía hay muchos indicadores en el estudio que nos permiten ser optimistas o que nos permiten afirmar que todavía estamos a tiempo de frenar esta deriva polarizadora", ha concluido Aguado.