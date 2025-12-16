El primer español luchador de sumo en Japón nació en Alicante y se fue a Tokio por amor: "Es un monje, su vida son las 24 horas haciendo sumo"

El programa La Linterna de COPE, con Ángel Expósito y Paloma Serrano, ha desvelado la curiosa y deportiva historia del día: la de Esteve Galvañ, un hombre que ha hecho historia. Este alicantino, que prefiere que le llamen Stephen, es el primer español que ha llegado a entrenar sumo en Japón, un viaje que empezó en Aspe (Alicante), pasó por Francia y Taiwán, y ha terminado, de momento, en Tokio.

Un viaje a Japón por amor

La aventura de Stephen no arranca en un dojo, sino por un motivo universal: el amor. Durante su estancia de siete años en Francia, conoció a una chica japonesa. La barrera idiomática no fue un impedimento. "Yo no sabía nada de japonés, ella no sabía nada de francés ni inglés... utilizamos la traducción de Google y así es como empezamos una relación", ha explicado Galvañ. Cuando a ella se le acababa el visado, él no lo dudó: "Yo decidí, pues coger la 'working holiday visa' y venir para Japón", un país con una cultura fascinante donde ha podido cumplir un sueño.

El sumo, un descubrimiento accidental

Curiosamente, el sumo no llegó a su vida por vocación. Tras una fractura en el pie jugando al fútbol, se vio obligado a guardar reposo. Fue entonces cuando, casi por casualidad, vio un combate en televisión. Al principio, le pareció simplemente "gente grande empujándose y ya está". Sin embargo, un segundo visionado le hizo cambiar de opinión: "Me di cuenta que ahí había algo detrás, había una técnica, había un algo que a mí se me escapaba".

Alamy Stock Photo Luchadores de sumo en entrenamiento

El responsable de esta revelación fue Hakuho Sho, uno de los grandes mitos del sumo, poseedor del rango de 'Yokozuna', el más alto de este deporte. "Tenía la habilidad de quedarse en el mismo sitio y, digamos, como utilizar la fuerza del otro... me parecía que no era tan grande comparado con otros, pero que los movía y hacía lo que quería con las otras personas, y yo decía, pero eso es como magia", ha relatado Stephen.

Una vida de monje dedicada al sumo

Convertirse en 'rikishi' (luchador profesional) no ha sido un camino fácil, especialmente siendo adulto y extranjero. Tras ser rechazado en varias 'heya' (casas de sumo), contactó a través de YouTube con un luchador retirado que accedió a probarle. "Lo hice fatal el primer día, la verdad, pero creo que él vio que yo tenía ganas de aprender", ha confesado el alicantino sobre su primera prueba.

Alamy Stock Photo Combate de sumo en Tokio

La vida de un luchador profesional, como ha descubierto Galvañ, es de una dureza extrema. Se trata de una disciplina que, como otras artes marciales, exige una dedicación absoluta. "La vida de un luchador de sumo profesional sería literalmente las 24 horas es sumo. Para que os hagáis una idea, es un monje, pero haciendo sumo", ha sentenciado. Este régimen incluye entrenamientos de hasta seis horas y ayuno, todo para combates que apenas duran unos segundos.

Es un monje, pero haciendo sumo" Esteve Galvañ Primer español que ha llegado a entrenar sumo en Japón

Más allá de la fuerza física, donde el peso es un factor aunque con matices como el control del perímetro abdominal, el sumo le ha permitido a Stephen entender la cultura japonesa. Ha aprendido sobre el respeto al rival, el control de las emociones y la ausencia de celebraciones. "He aprendido que el respeto hacia los demás, no solo hacia el oponente. Creo que en la vida en general, tener un respeto superior... yo voy a luchar contigo, pero te voy a intentar hacer el menos daño posible", ha reflexionado.

Te voy a intentar hacer el menos daño posible" Esteve Galvañ Primer español que ha llegado a entrenar sumo en Japón

Al final, como ha contado Paloma Serrano en La Linterna, la historia de Esteve Galvañ no es solo la de un deportista, sino la de una persona que ha sabido adaptarse y aprender de otra cultura, entendiendo que detrás de cada ritual y cada gesto hay una forma distinta de ver el mundo.