Coronavirus| Consejera de Sanidad de Castilla y León: "El sistema sanitario no aguantaría un segundo golpe"

8.48 | HERRERA EN COPE. Sigue en directo la entrevista a la doctora Verónica Casado. Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Este lunes sus lágrimas al recordar a sus compañeros sanitarios que han muerto en las últimas semanas tras contagiarse del coronavirus, marcaron su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León, donde ha afirmado que el modelo de asistencia sanitaria en las residencias de ancianos "ha hecho aguas" y lo ocurrido "no puede volver a suceder".

La doctora Verónica Casadoe, en directo: "El Covid tiene algo muy terrible que es la soledad, tanto para la persona que lo vive como para los que están alrededor".

La doctora Verónica Casadoe, en directo: "La situación de lapandemia en Castilla y León es dura"

"Los consejeros en las zonas más efectadas, tenemos siempre una tendencia más a la prudenca a que se tenga cuidado en el desescalado, valorando muy bien el impacto. Ha sido terrible, el sistema sanitario no aguantaría un segundo golpe, tenemos a los profesionales agotados".

La Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre el desescalado asimétrico, según las comunidades ."Es correcto que haya un marco general, pero tiene que ser adapatado a los diferentes territorios, nada tiene que ver Canarias o Balares con nosotros".

Primera clave.- El Gobierno presenta hoy su plan para el desconfinamiento. Después de escuchar a los expertos y a las autonomías Pedro Sánchez va a esbozar, sin concretar fechas, su plan para la vuelta a la normalidad. Cada autonomía le ha comunicado su propuesta pero la última palabra la tiene Sanidad. La rebaja del confinamiento será por provincias.

Segunda clave.- Ya hay más de 100.000 curados en España. El 48 % de los contagiados ha derrotado ya al coronavirus. Es el dato más esperanzador en este inicio de la séptima semana de confinamiento. La cifra terrible de fallecidos repunta hasta 331 después de estar por debajo de la barrera psicológica de 300.

Tercera claveSigue el baile de cifras….El número total de personas contagiadas es menor que el viernes pasado. Porque el Gobierno ha cambiado la metodología. Ahora solo cuenta a los diagnosticados en las pruebas PCR y deja fuera a los que se han detectado en los test de anticuerpos. Así la cifra oficial que reconoce Sanidad, 209.000, está lejos de la real.

Cuarta clave.- Ya hay casi 38.000 sanitarios contagiados. En ningún país del mundo han enfermado por coronavirus tantos profesionales de la sanidad como en España. Casi medio centenar han perdido la vida.

Quinta clave.- Su centro de salud aún le puede llamar para participar en el estudio de seroprevalencia. Médicos y enfermeras de atención primaria están realizando ya estas pruebas entre 90.000 personas de 36.000 hogares. Primero deberán contestar a un breve cuestionario, después se someterán a un test rápido con un pinchazo en el dedo además de una analítica. Se repetirán dos controles más en unas semanas. No habrá resultados definitivos hasta julio.

8.02| HERRERA EN COPE Carlos Herrera en el monólogo de hoy: "Si hablamos de economía hay datos de la que se nos viene encima ¿sabe cuántos españoles están cobrando del estado? 21 ¿De dónde sale? Pues de los pensionistas que son nueve millones, de los funcionarios que son casi tres, de los parados que otros casi tres y de los cuatro millones y medio de afectados por un ERTE. Cuando salgamos del confinamiento más del 40% de los españoles vivirán de Estado.El panorama es inquietante por lo insostenible. Y encima con menos recaudación, porque la actividad económica ha disminuido. ¿Cómo se arregla? endiudándote. El panorama no es el más simpático".

Herreras: "Podemos aprovecha estas cosas. Iglesias tiene el gobierno a su merded. Ayer Garande-Marlaska demostró tener un respeto reverencial por quien tienen la llave del ejecutivo. Decir que la justicia es corrupta porque los poderosos tienen contactos para que la ley no caiga sobre ellos, ¿no es faltar el respeto a la justicia?, ¿no lo es decir que los jueces como Marlaska son prevaricadores? Lo que hace Iglesias a lo mejor no socava el gobierno pero socava el estado de derecho. ¿Nadie le dice nada?, ¿es el chulo del gobierno? Y Sánchez traga y lo hace porque sabe que sin él no tiene gobierno".

6.39 | El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que la orden de confinamiento expirará este jueves, por lo que el estado comenzará una salida gradual de las medidas de contención adoptadas destinadas a mitigar la pandemia del coronavirus.

La orden de Abbott signfica que, desde este viernes, negocios como tiendas, restaurantes, centros comerciales y cines podrán reabrir, pero su aforo no debe superar el 25 por ciento de su capacidad total.

5.39h | El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de que se han registrado tres nuevos casos de coronavirus de transmisión local, todos ellos localizados en la provincia de Heilongjiang, y otros tres importados.

Después de varios días sin registrar ningún fallecimiento, este martes se ha confirmado uno, por lo que el global ha ascendido a 4.633, mientras que el de contagios ha aumentado ligeramente, a 82.836.

4.24h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no se siente responsable del aumento de casos de personas que han utilizado desinfectantes de manera incorrecta, después de que sugiriese la posibilidad de ingerir este tipo de productos para evitar un posible contagio del nuevo coronavirus.

El magnate ha vuelto este lunes a comparecer ante los medios en la Casa Blanca después de que días antes asegurara que no lo volvería a hacer, pues "no merecía la pena el esfuerzo", tras la polémica suscitada por sus palabras.

3.41h | El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha subrayado este lunes que fue decisión "exclusiva y única" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la elaboración y los criterios a tener en cuenta del informe sobre los países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan.

El Ejecutivo ha emitido un comunicado a través de la Secretaría de Estado de Comunicación para aclarar algunos aspectos en relación al informe de la OCDE que sitúa a España entre los diez países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus han realizado. En concreto, España ocupa el puesto octavo del ranking, con 28,6 test por 1.000 habitantes mientras que la media europea es del 22,9.

2.23h | El estado de Nueva York se ha convertido este lunes en el primero en cancelar las primarias presidenciales, que iban a celebrarse en junio, en el marco de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha comunicado el copresidente de la Junta Electoral del estado de Nueva York, Douglas Kellner, que ha especificado a la cadena de televisión CNN que la decisión se ha tomado después de que el senador por Vermont Bernie Sanders suspendiera su campaña presidencial, lo que dejó al exvicepresidente estadounidense Joe Biden como único candidato en la carrera para lograr la nominación demócrata a la Casa Blanca.

1.12h | La titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha dado positivo por coronavirus, aunque se encuentra en "excelente estado de salud y sin síntomas graves", según ha informado la propia Secretaría.

Sandoval recibió el diagnóstico positivo por Covid-19 el pasado 20 de abril, por lo que se encuentra en aislamiento total y constante observación médica.

