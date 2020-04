El inesperado regalo de Fernando de Haro a su madre: "Llevabas años pidiéndomelo"

Fernando de Haro, presentador de "La Tarde" en COPE junto a Pilar Cisneros, ha hecho este año un regalo muy especial a su madre por el día de las madres, que se celebra este próximo domingo. "Este año, por el día de la madre, a mi señora madre le hecho un regalo muy especial. Llevaba años pidiéndome que me cortara el pelo y le he hecho caso. ¡Aquí estoy, con el pelo corto!", ha señalado Fernando en un vídeo que deja constancia de ese corte de pelo.

Fernando de Haro nos cuenta que su madre lee la prensa a diario. "Mi madre es una señora a la que Asociación de Editores de Prensa diaria tendría que darle la medalla de oro "Se lee de cabo a rabo el periódico. Yo, si puedo, voy a verla todos los días. Estos días no he podido por el asunto del Covid. Pero tiemblo con el momento en el que empieza con la siguiente frase: 'Yo hijo, de esto no sé nada, pero...' Y entonces te empieza a preguntar sobre cualquier cuestión de periódico que seguramente a ti se te ha escapado. Hay que tener mucho cuidado con esa frase", cuenta Fernando.

Desde COPE.es también nos sumamos a esa felicitación para la madre de Fernando de Haro y el resto de madres de España.