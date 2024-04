El mensaje de Carlos Herrera a Pedro Sánchez tras su carta: "Pedro, no merece la pena que sigas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Como decía la canción, a veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas, con olor a espinas...que no son románticas. Son cartas que al estar lejos todo es diferente. La carta de ayer de Sánchez en redes sociales, no convocando al jefe del Estado, ni a su Gobierno. Se toma cinco días para pensar lo que hace. Es un hecho absolutamente insólito en democracia.

Sé que son muchos, los que ustedes acuden a las 8H. Haremos el análisis contemplando todas las posibilidades.

Pero créanme que hemos dilucidado como explicarles la carta. Uno lleva unos pocos lustros de profesión y uno ha visto casi de todo. Hemos visto dimitir a políticos, hemos asistido a debates parlamentarios virulentos, hemos visto escándalos de corrupción. Pero la carta de Sánchez es insólita. Deja al país y a su partido flotando en el vacío durante cinco días. Como queriendo decir, tenéis cinco días para convencerme de que no dimita.

La noticia se la contábamos ayer en este programa. Tengo poca confianza en que prospere, mucho más allá, lo de Begoña Gómez. Y pocas horas después, saltaba la noticia de Sánchez. Porque si nos tomamos en serio esa carta, y no lo tengo muy claro, Sánchez estaría meditando su renuncia y esto se podría llevar a cabo de muchas maneras.

Puede anunciar que convoca elecciones, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra para buscar votos en Cataluña y que esconda que quizá hay algo más porque sabe que van a salir más cosas o que la legislatura es inviable y quiere un cierre de filas.

Realmente, por lo que hemos conocido hasta ahora, un presidente del Gobierno no dimite.

Aguanta del tirón. Pero lo difícil de abordar esta noticia con un mínimo de seriedad es la naturaleza de este individuo, que es un consumado maestro de la mentira. Ha conseguido que su palabra no valga nada. Así que la mayoría de los análisis apuntan a dos explicaciones: pataleta narcisista para victimizarse o una estrategia para generar una campaña de adhesión a su persona. Los cinco días que Sánchez que se ha dado de reflexión son cinco días para que el partido haga una campaña que apoye al líder.

Busca que la militancia le avale. Una suerte de conmigo, o contra mí.

Un tipo que, dice, no tiene apego al cargo. Un recurso teatral y tremendista para polarizar, señalar, intimidar y buscar impunidad. Vaya usted a saber cuáles son las intenciones de Sánchez. Hay hipótesis para todos los gustos. Incluso el sanchismo mediático pata negra asegura que sí va a dimitir.





Creo que, este movimiento, merece algún tipo de consideraciones de forma y de fondo. Movilizaciones para detener una investigación policial, porque si hubiera querido dimitir, ya lo habría hecho. Busca dividir aún más, establecer una política sentimental. Lo de la carta es impresentable desde el punto de vista democrático. Un escándalo de corrupción no se soluciona con una carta, se soluciona con una comparecencia ante el Parlamento.

La carta no es más que una forma de escaquearse del control parlamentario y de los medios de comunicación. Nunca nadie ha hecho algo semejante y mucho menos de forma deliberada. Es impropio de alguien con un mínimo de responsabilidad.

La repercusión internacional. Sánchez se ha tirado quince días en el Falcon, de punta a punta de Europa, y no le ha hecho nadie caso. Ni una línea en la prensa internacional. En cambio hoy, arrasa. Él mismo se ha encargado de contar a toda Europa un escándalo que habían ignorado.





Hay una consideración sobre el carácter profundamente antidemocrático. Esta carta no está dirigido a la ciudadanía, está dirigido a los jueces. No hace esto por un problema político. Hace esto porque un juez se ha atrevido a investigar a su esposa. Solamente le ha faltado hacer como a Puigdemont, un lawfare.

La reacción de Sánchez no es la propia de un gobernante democrático. La búsqueda de la legitimación al margen de los cauces establecidos.

Cinco días soltando lágrimas, haciéndose el pobre héroe acosado por los malvados, queriendo llamar la atención y rearmarse. Cinco días para convencerle de que no dimita. Yo me atrevo, desde aquí, a darle un consejo a Pedro: Pedro, no merece la pena que sigas. Dimite. Pero por favor, sin dramitas y sin pucheros. Con la altura política que no tiene.

Es una buena oportunidad de todos los que quieren que él continúe para, efectivamente, de forma polarizada, movilizar las calles. ¿Creen que es lo que necesita el país en este momento?