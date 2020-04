Elisa, la primera italiana en probar una vacuna contra el coronavirus que financiaría Bill Gates

Muchos países trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna eficaz contra el coronavirus.

Mientras tanto, ya se está probando algún que otro experimento.

Elisa Granato, de 32 años, es la primera ciudadana de origen italiano que se ha sometido a una vacuna experimental.

Esta ha sido producida por el prestigioso Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, donde ella trabaja como investigadora.

Su primera inyección, el pasado 23 de abril, el día de su cumpleaños, fue transmitida en directo en televisión por la BBC.

First European coronavirus vaccine trial underway, as two patients injected in Oxford, UK https://t.co/rMWhGD7GLS

Coronavirus vaccine used in first European trial was developed in under three months by team at Oxford University@BBCFergusWalsh reports https://t.co/I6MIuTwk5Gpic.twitter.com/QtrnzNHuHb