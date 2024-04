Carlos Herrera: "Sánchez está castigando a su partido por no haber apoyado a Begoña Gómez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Segundo día de reflexión de nuestro padre espiritual, retirado, él solo, consigo mismo, pasando váyase usted a saber qué penurias. Ayer ya estaba todos los coros y danzas del sanchismo diciéndole a Pedro lo mucho que le queremos. Todo esfuerzo es poco para dejarte claro a ti, líder supremo, que el progresismo mundial te ama, que estamos contigo, pero quédate.

Un experto en Derecho Constitucional explica por qué la única opción viable para Sánchez es dimitir Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional, explica en 'La Linterna' por qué no los tres escenarios detallados tras el anuncio de Sánchez de "parar y reflexionar" Ana RumíRedacción La Linterna 25 abr 2024 - 21:49

Ayer se cumplió la primera de las cinco jornadas y es un sin vivir. Los vulgares mortales, en este caso sus compañeros de partido y Gobierno, se afanan en hacer todo tipo de aspavientos para que lleguen hasta su retiro espiritual los ecos del fervor hacia su persona.

Todos los socialistas han salido disciplinadamente a pedirle al líder que no les abandone, todo un espectáculo ridículo. Sánchez les ha dado cinco días a los suyos para que le demuestren su amor y avalen los negocios de su esposa.

Hace mucho tiempo que el PSOE dejó de convertirse en un partido para convertirse en una secta sanchista.





La cara B de la carta de Sánchez

Esta campaña no se limita a decirle, Pedro, te queremos. Tiene una cara B, la de la amenaza contra jueces y periodistas. La carta de Sánchez era una llamada al acoso contra periodistas críticos que osan informar sobre negocios de su esposa, contra los jueces que se atrevan a iniciar cualquier tipo de acusación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La cara B es denunciar que si Sánchez dimite es porque hay fuerzas ocultas anti democráticas que conspiran contra la democracia, esas fuerzas son periodistas críticos y jueces independientes.

Ayer lo dijo una contertulia en el soviet mediático de TVE. Hay que controlar la justicia e intervenir los medios de comunicación.

Esta campaña no va de mimar a Sánchez para que no se largue, va de rendir los últimos sectores de la sociedad que Sánchez no ha podido colonizar, justicia y medios independientes. El PSOE ha abrazado con entusiasmo la causa del lawfare.

Sánchez es la democracia y atacarle a él es atacar la democracia. A los socialistas solo les falta organizar ofrendas florales a Begoña Gómez.

Este relato esconde una verdad un poco más fea, Sánchez está castigando a su partido por no haber apoyado a Begoña Gómez cuando han salido todas las informaciones sobre sus negocios.





Es evidente que toda esta operación tiene también por objeto blanquear negocios impresentables de la esposa del presidente. No hay precedentes de que la esposa de ningún presidente del Gobierno haya prosperado profesionalmente gracias a su profesión. Lo que ha hecho Begoña Gómez, sea o no sea delito, no es admisible.

También es una maniobra para calentar la campaña de las elecciones catalanas. De momento, el arranque solo ha tenido un protagonista, Pedro Sánchez. Le ha robado el plano y el foco a Puigdemont. Si Sánchez ha organizado todo esto para calentar la campaña catalana solo demostraría que es más tóxico que el propio Puigdemont.

El CIS de las elecciones catalanas

Por cierto, el CIS de Tezanos pronosticó que Illa ganará las elecciones con una ventaja de 10 sobre Puigdemont y los independentistas no conseguirían sumar una mayoría absoluta.

Y mientras nos enfrentamos al día 2 sin el líder, vamos conociendo que la Fiscalía va haciendo su trabajo. Se ha dado mucha prisa en decirle al juez Peinado, que no puede admitir bajo ningún caso esa denuncia de Manos Limpias. Es verdad que la denuncia es particularmente endeble, pero puede despertar el interés un juez.