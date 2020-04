La práctica deportiva podría aumentar la distancia de seguridad hasta el entorno de los 20 metros

Los expertos han insistido en que, en tiempos del COVID-19, la distancia física es la medida "más eficaz" para evitar el contagio. Sin embargo, la práctica deportiva podría aumentar esa distancia de seguridad que se ha fijado en el entorno del metro y medio y los dos metros.

El estudio 'Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running' ('Siguiendo las teorías aerodinámicas, la equivalencia de la distancia de 1.5 metros de seguridad al COVID-19 para andar y correr'), llevado a cabo por ingenieros belgas y holandeses, ha medido el tiempo que tardan en caer al suelo partículas de un tamaño similar al coronavirus, y que estarían en el entorno de las cinco y las 10 micras, a distintas velocidades de desplazamiento del individuo portador de la enfermedad.

Para ello han empleado dos robots. En su interior han introducido el equivalente a las gotitas respiratorias del ser humano y, posteriormente, han procedido al desplazamiento de los robots a distintas velocidades. Y, a partir de ahí, han evaluado el tiempo que tardarían en caer definitivamente al suelo las partículas.

A su paso por Mediodía COPE Valladolid la doctora en Medicina y profesora en varias universidades de Ciencias de la Salud, Raquel Blasco, ha explicado que el estudio pone de manifiesto un supuesto ya conocido, que "cuando tú vas corriendo las partículas que emites tardan mucho más tiempo en caer el suelo".

De tal modo que, según este estudio y con independencia de las posibles corrientes de aire que puedan ocasionarse en exterior, la distancia de seguridad entre dos peatones que caminan a una velocidad de 4-5 kilómetros por hora sería de "en torno a cuatro o cinco metros". En una carrera de 14,4 kilómetros por hora aumentaría hasta el entorno de los "10 metros". Y en el caso de que el desplazamiento se realizara en bicicleta, la distancia de seguridad sería "todavía mayor". Podría alcanzarse, en este supuesto, la necesidad de guardar una distancia de seguridad de 20-25 metros a una velocidad media de entre 25 y 30 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que la nueva distancia de seguridad es resultante de "multiplicar 2,5 por cada cinco kilómetros por hora".

Para Blasco esto significa que, a partir del 2 de mayo, si definitivamente aprueba el Gobierno el retorno de la práctica deportiva en las calles, "de ninguna de las maneras vamos a poder ir en grupo". Pero también que "no está recomendado que vayamos detrás de un corredor" ni "cogiendo el rebufo" de otra persona. Estas prácticas, advierte la doctora Blasco, aumentarían la posibilidad de contagio.

Minimizar riesgos

"La única manera de minimizar este riesgo es considerar que todos estamos infectados". "Vamos a hacer un órdago a lo peor", anima la doctora Blasco, para quien la práctica deportiva deberá ir necesariamente acompañada de "un filtro". Esto es, una mascarilla.

Una mascarilla, ha matizado, que sirva para "proteger a los demás y para protegernos a nosotros". En este sentido, "lo mejor" es una mascarilla FFP2, cuyo nivel de protección alcanza el 95 por ciento, "sin filtro".

El problema, reconoce Blasco, es que resulta "demoledor" practicar deporte con una de estas mascarillas. Por lo que advierte que "un trabajo de calidad y de largas distancias de ninguna de las maneras lo vas a poder hacer". No solo por el agobio, sino porque la falta de aire llevará a respirar "tu propio aliento" o, lo que es lo mismo, lo que convierta la práctica deportiva en un trabajo "casi, casi" en amnea. Lo que conllevará que la acidosis se produzca "antes de lo normal".