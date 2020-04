Antonio Herraiz: "Simón ha perdido su prestigio por permitir que el Gobierno le utilice"

Audio

A lo largo de todo esteMEDIODÍA COPE vamos a estar pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno. Tras el Consejo de Ministros, está previsto que Pedro Sánchez explique cómo va a ser la vuelta a una nueva normalidad. Está claro que, en lo inmediato, nada, o casi nada volverá a ser como antes. Y de lo que se trata es definir cómo va a ser la desescalada del estado de alarma, un plan con pautas claras como han presentado otros países hace ya semanas. En Francia, Macron lo anunció el 13 de abril.

Antonio Herraiz, sobre la desescalada

Nos han ido filtrando algunas de las nuevas condiciones. Se prevén turnos de salida, del estilo de personas mayores por la mañana y niños por la tarde, y también repartir la jornada laboral para que no se colapsen los transportes públicos. Ya adelantó el presidente que desde este sábado se podría hacer deporte. Aquí la distancia tendría que ser mayor a la recomendada ahora mismo para los contactos entre semana. En torno a los dos metros. ¿Cómo se controla eso? La responsabilidad de cada uno es fundamental, porque es evidente que no se puede poner a un policía para vigilar a cada uno de nosotros. Pasa lo mismo con la salida de los niños.

JM Cuadrado

Lo que está claro es que 45 días después, es necesaria una desescalada controlada. 45 días después de un confinamiento riguroso, que no han impedido que tengamos las peores cifras de contagiados y muertos de todo el mundo.

Hablando de las cifras, en el Gobierno siguen enredados en una interpretación demasiado particular y trilera de los datos. Para adelgazar la cifra de contagios, el Ministerio de Sanidad no incluye los positivos detectados mediante test de anticuerpos, los test rápidos. En cambio si de lo que se trata es de engordar esas pruebas diagnósticas para el ranking que elabora la OCDE, hay que incluir todas. Hoy le han preguntado por esto al portavoz del Gobierno, Fernando Simón y ha vuelto a ponerse de escudo intentando parar las críticas al Ejecutivo. El investigador explicaba:“Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos, que utilizó la de los otros países en los que asumimos que también daban en esa tabla serologías y PCR, pero la verdad es que no tenemos certeza”.

Algún día habrá que analizar todo el prestigio que se ha dejado en el camino un científico de la categoría de Fernando Simón. Y todo por asumir y consentir ser utilizado por el Gobierno.

A cuenta de las cifras. Los datos oficiales distan mucho de la realidad. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada asegura que hasta el domingo, el número de fallecidos era un 46% superior a lo que cuenta el Gobierno. Los infectados superarían el millón 200.000 personas en España.