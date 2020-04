Un niño invidente envía una carta al Papa Francisco y la respuesta dejó a todos boquiabiertos

La carta que Marco, un niño invidente de 12 años que vive en Turín, escribió al Papa Francisco, comienza así: “Querido Papa Francesco, mi nombre es Marco Rega, tengo 12 años, vivo en Turín y voy a la escuela secundaria Dante Alighieri Kennedy. He sido un bebé prematuro, nacido a las 27 semanas y que pesaba solamente 600 gramos. Estuve en el hospital durante 6 meses antes de poder volver a casa con mamá y papá. Sin embargo, el oxígeno que me permitió seguir con vida me hizo separar la retina y, a pesar de varias operaciones, cuando aún estaba en el hospital, no resolví mi problema, y me he quedado ciego de ambos ojos...".

Una carta que continúa contando otros detalles de la vida de Marco, su pasión por la música, su asistencia al oratorio salesiano, su gran confianza en la vida a pesar de que su vista se vio perjudicada para siempre. Y luego esa gran fe en Dios que le permitió poder mirar hacia adelante con fuerza y determinación. "Todos los domingos escucho la conexión con la Plaza de San Pedro (el Angelus) - le escribo Marco al Papa - y tengo un gran deseo de conocerte personalmente". Esto y muchas más cosas le escribió al Papa Francisco Marco en enero, después de su último viaje a Roma visitando el Vaticano.

La llamada de Papa Francisco

La sorpresa, sin embargo, fue enorme cuando el Papa llamó a Marco a su casa el miércoles pasado. Es la madre del niño, Angela, quien cuenta esos 10 minutos llenos de emoción. "El teléfono sonó y en la pantalla estaba escrito anónimo, y tuve la tentación de colgar por un segundo. Pero al final no pude resistir y respondí a esa llamada telefónica. Era una voz extranjera que, después de un breve momento, me dijo me habría pasado el Papa Francisco. Obviamente al principio pensé que era una broma”.

En cambio, todo era cierto, todo era verdad. Al otro lado del teléfono, el Papa Francisco agradeció el bonito regalo, citando la carta. «Comprendí que no era una broma cuando, mientras estaba hablando con Marco, lo felicitó por cómo estaba escrita la carta y citó contenidos que solo nosotros y él podíamos saber. Fue emocionante ".

La felicidad de Marco

La llamada duró unos diez minutos. Diez minutos de felicidad para el niño: "Marco estaba tan emocionado, tan feliz y conmovido, que el Papa Francisco nos hizo un regalo muy grande". Ahora, la esperanza de Marco es poder conocerlo de persona: "Tengo una memoria excelente, y al oírte rezar - escribió en la carta al Papa - aprendí las oraciones en latín y las recito a menudo antes de dormirme...Espero que puedas leer mi carta y que puedas cumplir mi sueño".

El Papa Francisco no podía dejar pasar la carta de Marco. Una carta tan profunda que lo conmovió. No sabemos lo que se dijeron Marco y Papa Francesco, pero por la historia de la madre, la alegría fue realmente grande.