La crisis económica por el coronavirus golpea fuerte al empleo en España y otras noticias del martes

En este martes 28 de abril, en los que llevamos ya 45 días de confinamiento, preocupan los datos económicos derivados de la crisis sanitaria por el coronavirus. A día de hoyse estima que pueda afectar a un 50% de la población activa y como según refleja un artículo de ‘La Razón’, ha provocado que solo el 30% de la población tenga un empleo remunerado y que el 51% del país dependa del Estado para poder llegar a fin de mes.

Por eso se trabaja en medidas estrictas, en materia laboral, que nos afectarán a todos los ciudadanos ya que hay muchos sectores fuertemente golpeados.

Recordamos que hace unos días Yolanda Díaz, ministra de Trabajo subrayaba que el turismo no empezaría a remontar hasta final de año, lo que provocaría una pérdida de 124.000 millones de euros.

UNA EPA MALA Y SIN CIFRAS DEL CORONAVIRUS

La EPA publicada esta mañana registra su peor trimestre desde 2013,y teniendo en cuenta que en ella no está reflejada el shock que ha supuesto el coronavirus. Como saben esta encuesta refleja los datos de los meses de enero, febrero y marzo –contabilizando sólo los últimos 15 días de este mes en el que empezamos con las medidas por el coronavirus-.

El mercado laboral español ha perdido 285.600 empleos durante el primer trimestre y el paro ha aumentado aumentó en 121.000 personas lo que deja el total en 3.313.000. Eso eleva la tasa hasta el 14,41% de la población activa,

¿CUÁNDO HABRÁ RECUPERACIÓN ECONÓMICA?

Y ante este panorama, ante esta situación de riesgo la pregunta que nos hacemos todos los españoles es ¿cuándo se producirá la recuperación económica? Según la estimación de Galicia Venancio Salcines, el director de la Escuela de Finanzas de A Coruña., no llegará hasta 2022.

Así lo explicaba en TRECE donde comentaba que “estamos ante una crisis aguda, pero no corta y vamos a vamos a necesitar entre 20 y 24 meses para volver a los niveles pre pandemia".

Preocupa el temor a un rebrote y la destrucción de tanto empleo

¿SON REALES LOS DATOS QUE EL GOBIERNO HA DADO A LA OCDE?

La OCDE ha colocado a España en la octava posición de países que más test de diagnóstico han realizado a nivel mundial, pero ¿son reales esos datos de los que presume el Gobierno? La OCDE recoge esos datos de ‘Our World in Data’, que informa que fueron obtenidos del 13 de abril. Por aquel entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa habló de 930.230 PCR, las pruebas de diagnóstico rápido no se incluyen en la cifra proporcionada y el informe junta datos que no deberían compararse entre sí, como el número de personas testadas o el número de test realizados.

Sin olvidar que la fuentes de los datos sea el propio Gobierno.

España está entre los 10 primeros países de la @OECD que más pruebas de #COVID19 realiza. Seguimos trabajando para aumentar nuestra capacidad diagnóstica y afrontar así la transición hacia una nueva normalidad de forma segura.#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/wPBIS98hAE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 27, 2020

HERRERA CRITICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO POR LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS

En el editorial esta mañana, Carlos Herreraha desmontado al Gobierno y sus cifras a raíz de esta información de la OCDE. Explica esta mañana en ‘Herrera en COPE’ cuáles han sido esas cifras que han mandado a la OCDE señalando la propaganda y el maquillaje creativo para tapar la mala gestión.