Consejos para presentar la declaración de la renta en tiempos de confinamiento

A pesar del momento tan atípico que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, el calendario de laAgencia Tributaria para realizar la declaración de la renta no se altera. Los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio para presentar la declaración. La campaña que arrancó en pleno periodo de confinamiento, comenzó el 1 de abril, y ya han empezado las devoluciones: "La agencia ha hecho balance de la primera quincena. Los españoles este año nos hemos dado más prisa en presentar la declaración de la renta. Nos hemos adelantado con respecto a otros años y hemos presentado más declaraciones por estas fechas que el año anterior. La agencia tributaria ya ha procedido a devolver más declaraciones y por más importe que el año pasado", explica en los micrófonos de COPE Málaga María José Lozano, una de las responsables en Málaga del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA.

SE SUSPENDE LA CITA PRESENCIAL EN HACIENDA

Muchos contribuyentes están acostumbrados a pedir la cita y preparar el borrador de su declaración con un funcionario de hacienda en la oficina que le es asignada. Debido al coronavirus esta costumbre deberá cambiar y el contribuyente que esté interesado en ser atendido por un funcionario deberá realizarlo por teléfono: " La Agencia Tributaria aún no ha modificado su calendario y se anuncia que empiezan el día 13 de mayo las citas presenciales pero esa no es la información que se maneja a nivel interno. El escenario que se está manejando ahora es que en mayo no habría citas presenciales. Cómo muy pronto se iniciaría en junio. Se ha reforzado el sistema del plan de llamamos. Los contribuyentes que son atendidos en la oficina ahora serían atendidos telefónicamente por los mismos funcionarios que lo prestaban de manera presencial El contribuyente puede solicitar la cita desde el día 5 de mayo. En función del perfil que tiene se deriva al plan de llamamos o al plan de llamamos plus o reforzado que es el que prestan los funcionarios del servicio presencial que le confecciona su declaración.

Debido a que de momento no se podrán pedir citas presenciales se va a reforzar el servicio telefónico: "Se va a contar con el mismo personal que otros años y en principio participarán más funcionarios para el servicio telefónico para que sea más fluido. La intención es llegar al máximo número de contribuyentes. Otros años se contrataba para la campaña de la declaración a una treintena de personas para el turno de mañana".

PAUTAS PARA HACER LA DECLARACIÓN TELEFÓNICA

Desde la Agencia Tributaria se explican cuáles serán las pautas a seguir en las citas telefónicas que se podrán solicitar en los números 901 22 33 44 ó 91 553 00 71: "La cita telefónica será igual que cuando se acudía a la presencial. La diferencia es que cuando se pida la cita telefónica no se le dará una fecha concreta. La petición quedará registrada y la Agencia Tributaria se pondrá en contacto con el contribuyente para que prepara la documentación necesaria que tiene que obtener con un número de referencia en la web. La identidad del contribuyente quedará demostrada. Será la Agencia la que va a llamar. El contribuyente tendrá que dar su DNI y el número de referencia. Se le confecciona la declaración y se le darán los datos. Si confirma esa declaración lo podrá comprobar y sacar una copia en la web y si no está de acuerdo podrá pedir otra cita con el mismo funcionario para agilizar el trámite", apunta María José Lozano.

Aunque los plazos para la presentación de la declaración de la renta ya están en marcha, no se descarta que el calendario para presentar la documentación se alarguen: "Pedimos desde el sindicato GESTHA que se aplazara la campaña hasta septiembre para llegar a todos los contribuyentes y que se pudiera hacer de manera más gradual y no se descarta que así suceda. Pero, de momento se mantiene el calendario", subrayó María José Lozano, una de las responsables en Málaga del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA.

