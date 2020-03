El alcalde de Málaga mantiene su agenda tras el acto con Ana Pastor porque apliacaba el 'saludo japonés'

Tras el acto del pasado fin de semana en Málaga con motivo del Día de la Mujer, en el que participó la diputada nacional y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor -que ha dado positivo en coronavirus-, las alarmas han saltado en el Partido Popular de Málaga.

Una de las personas que acudió al acto celebrado el pasado 7 de marzo en La Térmica fue el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que mantiene su agenda con normalidad.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.