La noche de Madrid en el primer día sin clases por coronavirus: terrazas llenas y discotecas a medio gas

Los estudiantes de Madrid permanecen sin clase desde este miércoles. Desde los más pequeños hasta las universidades. Pero, ¿dónde están los jóvenes un miércoles por la noche? ¿Dónde están a quienes el coronavirus ha concedido un período que mucho de ellos han entendido como vacaciones? Es noche de quedarse en casa y desde COPE.es hemos ido a comprobar si realmente se está cumpliendo.

TRANQUILIDAD APARENTE, PERO CON LOCALES ABIERTOS

Los taxistas son los primeros afectados. El lamento es constante, justificado y funesto. “Madrid está muerto. La ciudad se ha vaciado", señalan. El día no ha sido bueno y la noche no pinta mejor. La gente no sale a las calles. Aunque también afirman: “Esta tarde había terrazas llenas”

Las medidas contra el COVID-19 en Madrid, una de las zonas más castigadas por el virus, han limitado la apertura de grandes espacios y se quiere evitar las aglomeraciones. Sin embargo, los universitarios de la capital se amontonan en las terrazas de la ciudad para hablar y discutir sobre bulos o sobre qué hacer el finde del coronavirus. La noche, parece distinta.

Después acudimos a las principales discotecas de la ciudad. Empezamos por una calle de bares y copas. Estamos a miércoles y en Ponzano los locales cierran a las 2:00. No todos, tan solo los que han abierto, que escasean. Pero alguno hay. No tenemos el público habitual, casi todo se concentra en uno o dos ‘garitos’. Están a punto de cerrar y la fiesta se va a otra parte. El público nos sorprende: internacional, gente joven y con trabajo.

DISCOTECAS PARA ERASMUS

Empezamos a movernos entre las discotecas de la ciudad. Vamos a ‘Bling bling’, ‘Barceló’, ‘Graf’ cierra hoy y ‘Le Boutique’ no parece una mala opción. Existe un rumor casi constante. Hoy no hay mucha gente, pero abren igual. Algunos porteros nos confiesan que si no viene más gente, cerrarán antes. Pero el ambiente no es el mismo en cada discoteca.

‘La Nuit’ está casi vacía. En redes sociales anunciaban una barra libre de 23.00 a 1.00, pero parece que la gente ha tenido más respeto por lo que hace escasas horas se declaró como pandemia. En el centro las cosas están parecidas, algunas personas en ‘Joy Eslava’, pero todo muy tranquilo.

Los verdaderos protagonistas de nuestra historia, los también estudiantes, son los Erasmus. En las discotecas que abren no se escucha el español. Escuchamos francés, inglés o un acento que viene del sur de América. Son los estudiantes que se encuentran de intercambio los que pueblan la noche en esta semana del coronavirus.

Les han suspendido las clases y ven la oportunidad de aprovechar algunos de los días que tienen para seguir saliendo y seguir pasándoselo bien. Para entrara en el ‘Chapandaz’, en Moncloa, hay una cola tremenda. Una joven británica llora desconsolada y su novio trata de explicarse. No hay nada que hacer, hay tanta gente que decidimos ir a otro lugar.

500 PERSONAS EN UNA DISCOTECA A REBOSAR

Finalmente, vamos de una discoteca a otra y el resultado es casis siempre el mismo. Pocos españoles y porteros con intención de irse a casa. Un detalle nos llama la atención: la mayoría lleva guantes de látex puestos. Tanto es así que un cámara de Telemadrid trata de grabar a uno de ellos. No parece hacerle mucha gracia. Al final, encontramos una discoteca a rebosar.

Se trata de ‘Le Boutique’, emplazada entre Serrano y Marqués de Villamagna. La entrada está llena de gente fumando. Está claro que dentro hay ambiente, hay jaleo. No fallamos. Puede haber entre 300 y 400 personas, quién sabe si 500, siendo conservadores. Es sin duda el local con más gente dentro en esta noche madrileña.

La fórmula se repite: casi todos son extranjeros realizando sus estudios en Madrid. Es difícil escuchar algo en español y el público habitual de la sala suele incluir a mucho erasmus. Esta noche son los únicos que bailan. La música suena solo para ellos, que ignoran las advertencias del gobierno central y regional.

Las distancias indicadas como recomendadas no son respetadas en ninguna de las discotecas a las que vamos. Donde no hay casi gente, todos se amontonan en una única zona de baile. En los locales más poblados, las precauciones son mínimas. Los hay que han tomado precauciones y han anunciado cancelaciones de conciertos o limitación del aforo. Pero lo cierto es que no hay tanta gente en Madrid dispuesta a pasar una noche de diversión.

¿QUÉ PASARÁ ESTE FIN DE SEMANA?

La pregunta es constante entre algunos estudiantes: “¿Qué sentido tiene que cancelen clases si por las noches se va a las discotecas?”. Estamos a miércoles y aunque la afluencia de público ha bajado, los locales siguen abriendo con distintos rangos de éxito. Los porteros lo admiten sin pudor. Este jueves esperan que la cosa mejore.

Mientras, nosotros seguimos de taxi en taxi. Los hay escépticos con el Gobierno. “No nos cuentan todo”, y tampoco falta quien está asustado: “Es más serio de lo que parece”. El desconcierto es generalizado y parece que muchos de los jóvenes que se han quedado sin clases han optado por estar en casa, mientras que otros, sin embargo han decidido poner a prueba al sistema. Veremos qué ocurre en un fin de semana en el que todo apunta a que los casos llegarán a un nuevo pico.