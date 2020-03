Ana Pastor (PP) confirma que tiene coronavirus: "Estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas"

Ana Pastor, expresidenta del Congreso por el PP y actual vicepresidenta, ha anunicado en su cuenta de Twitter que ha dado positivo por COVID-19 tras realizarse las pruebas. "Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas", explicaba. "Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", relataba en su mensaje en redes.

Quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones

Muchísimas gracias. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

Además, la política del PP ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que "tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales", aseguraba, "sigamos todos sus indicaciones", recordaba la que, además de política es médico.

Otros políticos con coronavirus en el Congreso

Hasta la fecha han sido confirmados otros dos positivos en el Congreso de los diputados, tras conocerse los dos casos de diputados de Vox. Los del partido de Abascal que han sido contagiados, se tratan de Javier Ortega Smith, secretario general del partido, y Carlos Zambrano, diputado del mismo partido por la provincia de Cádiz