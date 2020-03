La mirada económica de Gay de Liébana: “Momentos borrascosos”

La pesadilla de 2008 parece resurgir, Don Carlos. Lo dice Madame Chistine Lagarde, presidenta del BCE. O se toman medidas adecuadas y con prontitud o vuelve el catastrofismo de 2008. Con un pequeño detalle nocivo que ya dijimos: el volumen de la deuda mundial se ha incrementado de 2008 a hoy en un 40%. Si se reacciona, las consecuencias del virus pandémico serán temporales o más prolongadas. La liquidez y la financiación barata son sendas herramientas que utilizar para evitar la crisis de deuda. Empero, el BCE tiene agotados los cartuchos. Veremos cómo responde al envite…

Y situación peliaguda en España según el FMI, con perspectivas económicas sumamente inciertas a corto plazo al golpearnos el virus. A la desaceleración propia de la madurez del ciclo económico, después de cinco años de fuerte crecimiento, se junta la perturbación por el coronavirus con sensibilidad sobre el turismo (12% del PIB) y consumo interno (57,6% del PIB). Tanta incertidumbre sobre España lleva al FMI a no pronunciarse sobre la previsión de nuestra economía a corto plazo, alertando de que la política fiscal proteja a la población ante la pandemia. El FMI asimismo llama a reducir a medio plazo las vulnerabilidades presupuestarias, cuyo meollo radica en la deuda pública y el déficit, acuciadas por la creciente presión del gasto social. Mucho crecer que, no obstante, no ha servido para enderezar la fragilidad de las cuentas públicas, Don Carlos.

