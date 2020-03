Indignación en la ciudadanía por la rapidez con la que se realiza la prueba del coronavirus a los políticos

El teléfono de información sobre el coronavirus que opera en la Comunidad de Madrid (900 102 112) ha sido objeto de las críticas en las últimas horas. El motivo es la falta de respuesta que algunas personas reciben al llamar al mismo, traducidas en conversaciones con contestadores que no llevan a ningún sitio. En teoría, por lo ocupada que se encuentra la línea.

“Llevo 8 días con fiebre. El teléfono de información de la Comunidad de Madrid está saturado y no responden y en mi centro de salud, como no tengo otros síntomas, no me hacen la prueba. Qué suerte los políticos a los que les han diagnosticado tan rápidamente...”, escribía, en Twitter, y con pesar, el periodista David Fernández Vila.

No es el único que ha evidenciado su preocupación. COPE.es pudo conocer de primera mano la desesperación de Juan, un joven de 24 años también preocupado por su salud y que no ha obtenido consuelo en el 900 102 112. “Lo primero que te responde es un bot que te dice que es el número de atención del coronavirus en la Comunidad de Madrid”. Después, “te dan tres opciones: información sobre el coronavirus y las siguientes respecto al cáncer y cáncer de mama”. Hay una cuarta opción: “Esperar para que te pasen con un técnico”.

Juan llamó a este número al llevar unos días con tos e incluso fiebre y vómitos. Sin embargo, no ha logrado contactar con nadie. “Las primeras veces he esperado para que me atienda un técnico. Tras varios pitidos salta el buzón directamente diciendo que no hay técnicos disponibles. Después, he intentado con la primera opción, la de la información del coronavirus, que se supone que te pasan con un técnico y al final ocurre lo mismo: que no hay técnicos disponibles”, se resigna.

Y, a pesar de todo, no dejará de insistir a la hora de conseguir que alguien le atienda en el teléfono 900 102 112. “Que me den un diagnóstico, sea el que sea, pero ir al médico igual no es la mejor opción, por contagiar a otras personas”, confiesa Juan, que está “aislado en casa” por sus síntomas tras haber alcanzado un acuerdo con su empresa.

Una situación muy diferente con los políticos

Llama la atención que los positivos por coronavirus protagonizados por políticos se han diagnosticado con mucha mayor rapidez. El goteo ha sido constante desde que se conoció que Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, padece la enfermedad (con otros dos miembros del partido afectados).

Ana Pastor, expresidenta del Congreso, ministra en los gobiernos de Rajoy y médico fue la siguiente en anunciar su positivo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, es otra de las afectadas, con Pablo Iglesias en cuarentena. El aislamiento de varios miembros del Ayuntamiento de Barcelona ha provocado que Ada Colau haya sido confinada por prevención. Incluso los Reyes se han sometido a la prueba para saber si están o no infectados.

Lo que tienen en común todos estos casos de coronavirus relativos a personajes de la vida política española es lo rápido de su diagnóstico y aislamiento. Algo de lo que no pueden presumir muchos de los ciudadanos que han buscado ayuda, sin encontrarla, en el teléfono habilitado en Madrid.