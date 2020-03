El aviso de Herrera si no se toman en serio las medidas contra el coronavirus

En plena crisis del coronavirus, con Estados Unidos prohibiendo la llegada de personas procedentes de otros países, con Italia cerrada a cal y canto y con España en pleno riesgo, Herrera ha pedido a los ciudadanos que asuman su responsabilidad personal para hacer frente a la pandemia que va a cambiar nuestras vidas en los próximos meses: “Este virus va a desestabilizar relaciones humanas, economía, empresas, políticas gubernamentales...de aquí y de allá, eh. Si no se le acota el camino”.

Y ese acotamiento del virus viene por dos partes. Por un lado, la labor de los gobiernos: “Que no le tiemble el pulso a ningún gobierno, y que se tomen las medidas que se tengan que tomar. La OMS dice que esto del coronavirus es una pandemia (…) eso puede ayudar a establecer una respuesta global. Una sinergia entre estados, instituciones, organismos internacionales”.

Herrera pide responsabilidad individual a los ciudadanos contra el coronavirus

Pero, como recuerda Herrera, lo más importante es la responsabilidad individual de cada persona a la hora de hacer frente a la epidemia. Todos somos responsables de frenar el coronavirus.

“Forma parte, y de qué manera, la responsabilidad personal de los ciudadanos, que además de derechos, también tenemos deberes. Si no, la situación en toda España será parecida a la Comunidad de Madrid. Eso no va a suponer que usted se muera, pero sí va a suponer que el sistema sanitario reviente.

Miren, Italia. Italia a fuerza de tener 12.000 contagiados, ochocientos muertos, hoy estrena un nuevo escenario. Ya no basta con no dejar salir a la gente de su zona, desde hoy cierran en todo el país los comercios que no sean de primera necesidad. Solo se dejan abiertas las farmacias y algún supermercado. Es un país cerrado. Y le recuerdan a la gente que lo mejor es quedarse en casa. Mire, a los italianos, el Gobierno les ha mandado un papel con sus datos para poder circular si tienen una justificación. Y desde Italia nos envían un mensaje a España: “Oigan, no hagan como nosotros que hemos reaccionado tarde”. El primer ministro Conte le ha pedido a los españoles que no cometan los errores que han cometido ellos.

Eso de aprovechar el cierre de los colegios, el trabajo telemático, para tomarse la vida como si fuera un día festivo, escapadas a la nieve, reuniones con los amigos...eso es un error. Si algo nos han enseñado los italianos es que la profilaxis es la mejor manera de quitarse el bicho de encima lo antes posible”.