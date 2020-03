Serrano (Vox) tras el positivo de Irene Montero: "El virus también es machista"

El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha manifestado este jueves, tras conocerse que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por coronavirus, que el "virus también es machista".

El virus también es machista. Con todo, ahora no es momento de reproches sino de desear pronta recuperación a todos los afectados, y de combatir eficazmente la pandemia. Ya llegará, superada la crisis, la hora de exigir y depurar responsabilidades. https://t.co/68DEqAZjCy

Así se ha pronunciado Serrano en su cuenta en Twitter, donde, en cualquier caso, ha expresado que "ahora no es momento de reproches, sino de desear pronta recuperación a todos los afectados, y de combatir eficazmente la pandemia".

"Ya llegará, superada la crisis, la hora de exigir y depurar responsabilidades", ha expresado el presidente de Vox en el Parlamento, que adjunta a su tuit un teletipo de la agencia Europa Press sobre el positivo de Irene Montero en coronavirus.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.