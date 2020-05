Coronavirus | Italia supera los 32.000 muertos aunque registra el mejor dato de nuevos casos

18.50h | El ministro de Cultura dice que abrir al público los museos es una "prioridad"

El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha agradecido a los directores de los museos el "gran esfuerzo" que están realizando.

18.44h | Madrid registra menos muertes, con 16 fallecimientos más y 5 contagios nuevos

El coronavirus causa menos hospitalizaciones aunque suben ligeramente los pacientes en UCI respecto a la jornada de ayer.

18.39h LA TARDE | Juan Solo: “Cuando llegue la Nueva Normalidad, ¿Qué vamos a hacer con tanto runner?”

Escucha el humor del indómito Juan Solo.

18.32h BARCELONA | Los riesgos ocultos del uso de algunos desinfectantes en casas y oficinas

Eduardo Martínez García, biólogo, cuenta en 'Herrera en Cope-Catalunya i Andorra' qué productos podemos utilizar para desinfectar nuestra casa del coronavirus.

18.30h RELIGIÓN | El emocionante testimonio de un joven seminarista: "La Iglesia ha cambiado el sentido de mi vida"

Fernando Martín, seminarista en Sevilla, nos habla del nacimiento de su vocación y nos anima a no tener miedo.

18.28h BARCELONA | Cada vez más niños infectados de coronavirus: estos son los riesgos

El pediatra Quique Bassat explica en 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra' que "no hay que caer en la paranoia de desinfectar todos los juguetes".

18.24h BOLSAS | Las Bolsas se desmelenan ante la esperanza de una vacuna contra el coronavirus

El índice Ibex 35 se ha disparado un 4,7 por ciento hasta 6.779 puntos.

18.17h INTERNACIONAL | Italia supera los 32.000 muertos aunque registra el mejor dato de nuevos casos

18.15h | Todo lo que debes saber para comprar el gel desinfectante más efectivo

Te damos las recomendaciones que necesitas para elegir el gel desinfectante perfecto para luchar contra el coronavirus.

17.46h | Simón: "Las autonomías están haciendo un esfuerzo para poder adaptarse al nuevo servicio informático que les proponemos"

17.44h | El vídeo que Echenique 'vende' como el Barrio de Salamanca y que ni siquiera es en Madrid

El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha publicado en sus redes sociales un video refieriéndose a la capital pero son las calles de otra ciudad española.

17.42h INTERNACIONAL | Una farmacéutica estadounidense obtiene resultados esperanzadores al testar una vacuna contra el coronavirus

Una farmacéutica estadounidense obtiene resultados esperanzadores al testar una vacuna contra el coronavirus.

17.40h | Simón: "Habrá que ver las propuestas de las autonomías para valorarlas siempre conforme a los datos de evolución de la epidemia"

17.39h | Simón: "No me sorprendería que la nueva solicitud de Madrid pueda avalar que pase a la fase 1"

17.37h | Simón: "Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar correctamente de lo que se está haciendo.... y se inicia un proceso de discusión que se debatirá hasta el último momento (en referencia a Madrid)"

17.35h | Simón: "Con el inicio de síntomas en los últimos 14 días, ha habido 247 casos"

17.33h | Simón: "Tenemos 18 casos confirmados por coronavirus entre los profesionales sanitarios"

17.31h | Simón: "Sabemos también que la letalidad ha ido cambiando. Ahora, la letalidad la valoramos en aquellos que iniciaron síntomas hace un mes y medio"

17.28h | Fernando Simón: "Hasta ayer se han notificado 285 nuevos casos y 59 fallecidos"

17.21h BARCELONA | La plataforma 'Afectados Coronavirus' demandará a la Generalitat de Cataluña por la gestión de las residencias

Esta plataforma indica en un breve comunicado que ésta será la primera de otras acciones legales que iniciarán contra Comunidades Autónomas.

17.12h | El número de nuevos fallecidos en España por coronavirus defiende hasta los 59 muertos. Pendientes de la rueda de prensa habitual de Fernando Simón para valorar los datos.

Rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



▶ Síguelo en directo en RRSS y en nuestra web:https://t.co/ZRiurPP98D#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/KPJK50xySx — Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 18, 2020

17.10h INTERNACIONAL | Francia y Alemania proponen un plan de 500.000 millones de euros para afrontar la crisis

16.43h | El Gobierno autoriza a Vox algunas manifestaciones en coche pero no tiene el "sí" en Madrid

La formación de Abascal vaticina que las protestas contra el Gobierno crecerán "exponencialmente" durante los próximos días.

16.40h | El 44% de los pacientes hospitalizados por coronavirus padece un síntoma psiquiátrico y el 26% ansiedad

El departamento que dirige Salvador Illa ha señalado que las personas con enfermedades mentales pre-existentes pueden tener un mayor riesgo de recaída debido al estrés.

16.32h RELIGIÓN | Luis Argüello, secretario general de la CEE, pide vencer al virus del miedo en la reapertura de las iglesias

El obispo auxiliar de Valladolid ha querido recordar las palabras de San Juan Pablo II, "¡No tengáis miedo, abrid las puertas al redentor!".

16.26h MÁS MADRID | Cientos de familias comen cada día en Aluche gracias a la parroquia de Jesús y María

Desde el mes de marzo se ha duplicado la solicitud de ayudas en el reparto de alimentos.

16.17h LA LUPA DE LA MAÑANA | Ana Samboal: "Esas manifestaciones espontáneas son el enfado de ciudadanos que no disfrutan de sus derechos"

La presentadora de 'La Lupa de la Mañana' valora las repercusiones económicas derivadas del coronavirus y las dos problemáticas que le vienen por delante a Ciudadanos.

16.10h MÁS MADRID | La librera que salvó su negocio vendiendo libros con su bicicleta

Ha recorrido más de 600 kilómetros en su bicicleta y ha vendido más de 1297 libros.

16.00h MEDIODÍA COPE | Los residentes de la isla de la Graciosa pueden desde este lunes bañarse en la playa y comer en un restaurante

"Mediodía COPE" ha hablado con los propietarios de algunos negocios en las islas y que están sufriendo las conscuencias económicas por la falta de turistas.

15.40h MEDIODÍA COPE | Antonio Herraiz: "El baile de las mascarillas confirma lo perdidos que hemos estado todo este tiempo"

El copresentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, analiza los cambios de criterio del Gobierno sobre las mascarillas.

15.20h | El PP cree que Sánchez "negocia" con la salud de españoles para mantener el Gobierno

Además, ha pedido al Gobierno que "rectifique" su política contra la Comunidad de Madrid y que deje de dedicarse a atacar al PP en lugar de combatir el virus.

15.05h LO MEJOR DE TRECE | Más de ocho millones y medio de personas marcaron en 2019 la X de la Iglesia en su Declaración de la Renta

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy las cuentas en una rueda de prensa que se ha podido seguir en TRECE.

15.00h MÁLAGA | La novedosa herramienta creada en Málaga que ayuda a los médicos a diagnosticar el coronavirus

El doctor especialista en Medicina Interna Francisco Miralles ha creado una herramienta que ayuda a los facultativos a detectar el virus en los pacientes.

14.51h MÁLAGA | Estos son los consejos que debes seguir para evitar rozaduras en la piel por el uso de la mascarilla

Las mascarilla nos ayuda a protegernos de contrar el coronavirus, pero su uso prolongado puede producirnos alteraciones en la piel.

14.48h | Un etarra condenado por secuestrar a Aldaya y Delclaux, trasladado a Pamplona

También ha aprobado trasladar al centro penitenciario de Aranjuez (Madrid) a otros dos condenados por delitos relacionados con la banda terrorista.

14.44h | Covid-19 y alopecia: los hombres con AGA tienen más probabilidades de ser hospitalizados con complicaciones

También abre un camino a la esperanza porque fármacos empleados para el tratamiento de la calvicie, podrían emplearse contra el coronavirus.

14.30h EL ESPEJO | La ayuda de la Iglesia a los migrantes afectados por la crisis del coronavirus en el norte de Marruecos

La Diócesis de Tánger ha puesto en marcha un plan de emergencia para aliviar la situación en la zona norte de Marruecos.

14.25h EL ESPEJO | Ayuda a la Iglesia Necesitada redobla su labor por los cristianos más vulnerables en la crisis del COVID 19

El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada explica en El Espejo la necesidad que urge a nuestros hermanos cristianos en los países más vulnerables.

14.11h | El CIS publica mañana nueva encuesta sobre el coronavirus y Tezanos rinde cuentas ante el Congreso

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este martes su barómetro de opinión correspondiente a mayo, que como el del mes anterior estará centrado en el coronavirus. Su presidente, José Félix Tezanos, comparecerá horas después en el Congreso para rendir cuentas por la polémica de la última encuesta y aquella pregunta sobre bulos y prensa que fue muy criticada por la oposición.

14.08h | El Consejo General de Médicos estudia querellarse contra el Gobierno por la gestión del coronavirus

Acusan al Ejecutivo de tomar decisiones políticas y económicas sin la "suficiente" evidencia científica.

14.00h HERRERA EN COPE | El emocionante testimonio de una madre que ha sobrevivido al Covid: "Me di cuenta de que Dios me acompañaba"

María Teresa Robles ingresó en el hospital sin despedirse de sus siete hijos ni de su marido, y con el miedo de perecer, pero con ayuda de la fe ha logrado recuperarse.

13.57h | AVT denuncia las protestas en País Vasco y Navarra a favor de un preso etarra

Patxi Ruiz, condenado por el asesinato del concejal de UPN de Pamplona, Tomás Caballero, está haciendo una huelga de hambre y sed en la cárcel Murcia II.

13.52h | Cs asegura que el Gobierno se lo pone "muy difícil" si propone prorrogar un mes el estado de alarma

Bal ha dicho que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "habla de conceptos indeterminados", como cuando plantea un periodo de "alrededor de 30 días".

13.43h MALLORCA | Dos pasajeros procedentes de Alemania han sido devueltos por no poder justificar su viaje a Mallorca

Otras siete personas han sido denunciados por la misma infracción en los vuelos entre islas. Solo se puede viajar por residencia, trabajo o cuidado de dependientes. INFORMA COPE MALLORCA

13.39h INTERNACIONAL| Conte ante el cambio de fase en Italia: "Volver a la normalidad es como aprender de nuevo a caminar"

El primer ministro ha asegurado que su gabinete "trabaja día y noche" y que "no está sordo ante las numerosas dificultades que están viviendo los ciudadanos".

13.31h GRANADA | ¿Qué puedes hacer en Granada durante la fase 1?

Tras una semana de retraso con respecto al resto de provincia de Andalucía, salvo Málaga, Granada ya ha entrado en la fase 1 de desescalada en la que se incluyen muchas novedades. De esta manera las explica Protección Civil.

13.27h BARCELONA | Oriol Junqueras sale de la cárcel de Lledoners para retomar su actividad laboral

Junqueras, condenado a 13 años de prisión, salió por primera vez de Lledoners para trabajar en la Universidad de Vic el pasado 3 de marzo.

13.25h LÍNEA EDITORIAL | Prudencia y derechos fundamentales

El Gobierno está buscando apoyos para conseguir una prórroga del estado de alarma de un mes. En la fase de desescalada en que estamos, no es necesario continuar con un estado de alarma que más parece un estado de excepción.

13.23h | Estas son las limitaciones que tendrás en la reapertura de las tiendas de Apple

Apple ha comenzado a reabrir sus tiendas físicas Apple Store tras su cierre por el coronavirus. Pero esta reapertura viene de la mano de una 'nueva normalidad'.

13.18 | Entrénate frente al aislamientoLos secretos que debes conocer para entrenar tu tren superior

Cambia el pijama por el chándal y prepárate, el creador del método de entrenamiento 'Health and Sport Community' nos revela sus trucos

13.17 | El SARS-CoV-2 circuló de forma latente en China desde octubre, según indica un estudio

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, ya circulaba de forma latente y silenciosa en Wuhan en octubre y se propagó "de manera estocástica y sin mostrar signos epidémicos", según las conclusiones de un estudio en el que han participado biólogos de la Universidad de Barcelona (UB).

El trabajo, que publica la revista 'Frontiers in Medicine', defiende que, aunque oficialmente el brote de SARS-CoV-2 se presentó de manera imprevisible en el mercado popular de animales salvajes de Wuhan (China) en diciembre de 2019, los estudios filogenéticos indican que el coronavirus circulaba en fase de latencia ya desde octubre en esa ciudad de la provincia china de Hubei. SIGUE LEYENDO

13.15 | El Banco de España empeora sus previsiones y ya prevé una caida mínima del 9,5% del PIB en 2020

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha revisado las previsiones de caída del PIB de hace un mes y ha dicho que en el mejor de los escenarios la economía caería este año el 9,5 %, frente a la horquilla de entre el 6,6 % y el 8,7 % que estimó en abril. SIGUE LEYENDO

13.15 | Las parroquias catalanas vuelven a las misas con mascarillas y limitaciones

Unos 400 voluntarios ayudan a los párrocos de Barcelona para la apertura de los templos

13.14 | China ofrece 2.000 millones de dólares para el combate mundial a la COVID-19

Xi Jinping ha subrayado que las vacunas que China consiga desarrollar contra la enfermedad "estarán disponibles como bien público global"

12.59 | Apple detalla las normas para la reapertura de sus tiendas: controles de temperatura y mascarillas obligatorias

Apple ha comenzado a reabrir sus tiendas físicas Apple Store tras su cierre por el coronavirus y la compañía ha anunciado que tomará medidas para prevenir contagios como limitar el número de clientes, efectuarles controles de temperatura a la entrada y obligar al uso de mascarillas.

Así lo ha asegurado Deirdre O'Brien, vicepresidenta senior de Retail y Recursos Humanos de Apple, en una carta dirigida a los clientes de la marca tecnológica estadounidense para informar sobre cómo será el regreso de las tiendas, de las cuales casi cien en todo el mundo ya han reabierto sus puertas al público. Por el momento, no hay fecha de reapertura para España. SIGUE LEYENDO

12.58 | Cómo Manuel Valls deja en fuera de juego a la portavoz del Govern, Meritxell Budó

Budó quería denunciar que Valls había pasado el confinamiento en Menorca, y el concejal le recordó que su suegra había fallecido por COVID y su mujer había contraído la enfermedad

12.52 | Granada permanecerá 14 días en fase 1 "salvo cuestiones muy excepcionales"

El ministro de sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a dejar claro que se tendrá que cumplir el periodo de incubación del virus para pasar de fase

12.51 |La contaminación en China supera a la del año pasado tras volver a la actividad

Los niveles de contaminación en China han aumentado por encima de los del pasado año al relajarse las medidas más estrictas para combatir la pandemia del coronavirus, después de que se redujese durante el confinamiento, asegura un estudio internacional realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio , con sede en Helsinki. SIGUE LEYENDO

12.50 | El nuevo cargo que Sánchez Dragó propone para Amancio Ortega

Sánchez Dragó ha indicado qué lugar "debería ocupar" el fundador de Inditex en el Gobierno

Galicia y País Vasco celebrarán elecciones el 12 de julio ACTUALIZACIÓN

12.39 | Desescalada asimétrica: ¿Qué está permitido en cada fase?

La asimetría de la desescalada hace que este lunes convivan en España tres fases diferentes del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad

12.37 | El Gobierno central espera que el turismo internacional se reactive a finales de junio

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha confiado hoy en que la actividad turística se pueda reiniciar a finales de junio y ha subrayado que los extranjeros podrán entrar en el país libremente cuando los españoles también puedan moverse entre provincias.

Actualmente, las personas procedentes de otros países deben someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días tras su llegada al país, lo que ha levantado críticas desde varios sectores y países. SIGUE LEYENDO

12.36 | LA NOCHE DE ADOLFO ARJONA Vicente Va llés: "Cada país se ha equívocado a su manera"

El periodista visita La Noche de COPE con Adolfo Arjona para analizar la crisis sanitaria por el coronavirus

12.30 | Las ITV de Madrid, Barcelona y Castilla León vuelven a la actividad

Se suman así a las del resto de España, pese a que en estas zonas está aún vigente la Fase 0 de la desescalada

18.29h | El dardo de una sevillana a Sánchez e Iglesias: "Queremos trabajo que es dignidad, la limosna es humillación"

12.19 | Page achaca la tasa de letalidad de C-LM a su población envejecida: "El 87% de fallecidos tenía más de 70 años"

Además, el presidente castellano manchego, afirma que el 95% de los fallecidos tenían patologías previas

12.18 | Así va a cambiar la crisis del coronavirus nuestra forma de comprar alimentos

Ha aumentado el valor del producto nacional y lo premiaremos: un tercio de los españoles estaria dispuesto a pagar un poco más por marcas españolas

12.16 | COPE COOL Los increíbles beneficios de perfumarte aunque no salgas de casa

Mucho se ha hablado durante el confinamiento sobre la importancia de arreglarse en casa, pero poco de los beneficios de seguir perfumándonos, y son muchos. Además te contamos cómo debe de ser tu fragancia ideal

12.15 | La mitad de los españoles no se irá de vacaciones este año

El coronavirus ha trastocado nuestros planes en los últimos dos meses y lo seguirá haciendo este verano. La incertidumbre, el que nos hayamos vuelto más prudentes o la menor alegría en el bolsillo por la crisis económica hace que uno de cada dos españoles ya dé por perdidas sus vacaciones este año. De la mitad que tiene previsto viajar por turismo durante la época estival, la mayoría optará por destinos nacionales. Así se desprende del estudio “Deconstruyendo al consumidor”, elaborado por EY-Parthenon, la división de consultoría estratégica de Ernst & Young, que analiza el comportamiento actual y futuro de los consumidores de nuestro país ante la crisis sanitaria. SIGUE LEYENDO

12.13 | La solución para desinfectarse las manos sin contacto, sin gasto de energía y con material duradero

Una empresa de Vilagarcía de Arousa ha recibido decenas de pedidos desde que publicó estas imágenes en Facebook el pasado jueves. Informa COPE Pontevedra

12.11 | DATOS A esta hora era habitual ofrecer las cifras que da el gobierno sobre el coronavirus en España, pero dos meses despues del inicio de la pandemia se cambia, sera esta tarde cuando los conoceremos.

12.07 | Juegos para el aislamiento... hoy te proponemos... Hacer un cubo de Rubik ¿Lo has intentado alguna vez? La siguiente pregunta es, ¿lo has conseguido?

12.06 | ¿Qué implica la refundación del sistema sanitario español que piden decenas de expertos?

12.02 | TELEVISIÓN Iker Jiménez aclara su supuesta polémica con Fernando Simón: “No puedo estar más decepcionado”

Iker Jiménez ha ganado (todavía más) un puesto relevante en cuanto buen transmisor de información verídica respecto al coronavirus. Y todo, gracias a sus programas que acumulan miles de seguidores en Youtube. En ese espacio, el presentador junto con colaboradores de renombre, analizan la situación nacional e internacional respecto al coronavirus. Su posible origen, el mundo que nos depara tras el virus, son varias de las innumerables cuestiones que ponen sobre la mesa para comprender el COVID-19 desde todas las perspectivas posibles.

El presentador hizo supuestamente unas declaraciones en su programa en relación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependientes de Sanidad, Fernando Simón. Por ello, algunos medios y tuiteros le criticaron. Estas eran las supuestas palabras que dirigió (según algunos) a Simón: “Este virólogo que dijo que esto era poco menos que un catarro y sigue dando charlas en la tele. Yo alucino. A mí me pasa una de esas y me meto en un barco y me voy. O por lo menos digo que estaba equivocado”. SIGUE LEYENDO

12.00 |6 de cada 10 autónomos ya han vuelto a la actividad

Muchos autónomos han vuelto hoy a levantar la persiana de su negocio después de dos meses. Casi el 60% ya está activo, según acaba de revelar una encuesta elaborada por ATA, su principal organización. En este porcentaje está incluido el 22% de los trabajadores por cuenta propia que no han parado durante estos dos meses. SIGUE LEYENDO Informa Joaquéin Vizmanos, jefe de Economía de COPE

11.52 | Toni Soler lanza estos insultos a los catalanes que se manifiestan contra el Gobierno de Sánchez

Según ha publicado Toni Soler en su cuenta de Twitter, "a los de Artós en general les llamo fascistas, pero si intentan manifestarse en plena pandemia creo que se merecen el calificativo". Pese a ser manifestantes, al igual que los radicales que tomaron Barcelona el pasado mes de octubre, que además destruyeron el mobiliario de la ciudad, en este caso Soler sí que ha criticado la actitud de las personas que se intentaron concentrarse en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. SIGUE LEYENDO

L’estupidesa que ve d’Almansa, a tots alcança https://t.co/D5rrgLGo1v — TONI SOLER (@soler_toni) May 15, 2020

11.50 | El presidente de Volkswagen España, en COPE: "Tenemos que aplicar más ciencia y, quizás, dejar la ideología"

Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de la apertura de los concesionarios en todo el territorio nacional, aunque en España desde el día 11 estaban operativos para el público en la mitad del país. Según ha dicho, el impacto del nuevo coronavirus en el sector ha sido "brutal". "Llevamos dos meses prácticamente sin actividad", pero haciendo frente a los costes fijos, que son "altísimos". Por eso, cada semana han desaparecido de la caja de todos los fabricantes "miles y miles de millones de euros". SIGUE LEYENDO

11.35 | Feijóo convocará hoy elecciones, posiblemente el 12 de julio

El presidente de la Xunta ha convocado al igual que el lehendakari Urukku, este viernes una reunión extraordinaria del su Gobierno para anunciar la fecha de las elecciones gallegas, que se celebrarán probablemente el domingo 12 de julio.

Tras la suspensión de los comicios convocados para el pasado 5 de abril por la pandemia del coronavirus, Núñez Feijóo esgrimió la pasada semana informes sanitarios y jurídicos para ir a las urnas "cuanto antes".

11.10 | | Ayuso calla a los críticos con las manifestaciones: "No son cuatro ricos pasando la tarde"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que se equivocan los que piensan que las manifestaciones contra el Gobierno son solo "cuatro ricos pasando la tarde"

"Piensan que son cuatro ricos, además, lo hacen así para intentar fomentar una lucha de clases, como siempre, que están ahí como pasando la tarde. No se están dando cuenta del daño que están causando en las economías de toda la Comunidad", ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press. LEER MÁS

10.55 | 350 expertos y ex altos cargos de sanidad piden refundar el sistema sanitario

Un grupo de más de 350 personas, entre ellas profesionales sanitarios y ex altos cargos de sanidad, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "refundación" del Sistema Nacional de Salud (SNS) debido a la situación generada por la COVID-19.

En una carta dirigida a Sánchez, los firmantes, encabezados por el cardiólogo Jesús Gutiérrez Morlote, avisan de la actual "situación límite" del sistema debida a la infrafinanciación de la sanidad y señalan la necesidad de alcanzar un gasto similar al de la media de la zona euro, han informado en un comunicado.

Además, proponen que las transferencias económicas del Estado a las CCAA garanticen que se mantiene la equidad en el SNS, "algo que no sucede actualmente, como demuestran las diferencias de gasto sanitario entre ellas".

10.44 | Educación pretende eliminar las matemáticas como materia obligatoria de Bachillerato

La tramitación en el Congreso de la nueva ley educativa –conocida como Lomloe- incluye una propuesta que está provocando importantes críticas del sector matemático y científico de nuestro país: el que las matemáticas dejen de ser una asignatura obligatoria para los estudiantes de Bachillerato que se decanten por la rama de Ciencias Tecnología o por la de Ciencias Sociales. Algo que choca con lo que se hace en el resto de la UE como nos cuenta a COPE, Luis Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo y presidente de la comisión de educación de la Real Sociedad Matemática Española. ‘Convertiría a España en la excepción de los países europeos. En muchos de ellos las matemáticas se estudian incluso en los bachilleratos de Humanidades y de Artes’. SIGUE LEYENDO

10.42| Vox insta a las protestas en Madrid y dar "más fuerte a la cacerola" contra "epidemia del gobierno criminal"

El portavoz de Vox en la comisión de Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Fernández, ha instado "a los vecinos de Núñez de Balboa, a los del distrito Salamanca, a todo Madrid" que "sigan protestando" y continúen dando "más fuerte a la cacerola" contra la doble pandemia que en su opinión asola a la ciudad, la del Covid-19 y la "del gobierno criminal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias".

En su primera intervención en la sesión de Vicealdía de este lunes, semipresencial y desde el Palacio de Cibeles, el también diputado nacional ha llamado a seguir protestando "desde las terrazas, las ventanas y los balcones" y golpear más fuerte las cacerolas "para que se escuche bien que este gobierno criminal de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no puede seguir gobernando España".

10.38 | Alemania rebaja el balance diario de coronavirus a 21 muertos y 342 contagios

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 342 contagios y 21 muertos por coronavirus, un nuevo descenso del balance diario de la pandemia que sitúa el total en más de 174.000 contagiados y más 7.900 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

Estas nuevas cifran quedan por debajo de los 33 fallecidos y los 583 contagios contabilizados en Alemania en el balance del domingo. En total, la pandemia deja en el país 174.697 personas contagiadas y 7.935 víctimas mortales.

10.36 | China registra siete nuevos casos de coronavirus, tres de ellos de transmisión local

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes que se han registrado en el último día siete nuevos casos de coronavirus, de los que tres han sido de transmisión local detectados dos de ellos en la provincia de Jilin, norte del país, y el otro en Shanghai.

Un día más, el país asiático no ha registrado ningún nuevo fallecido por la COVID-19, por lo que la cifra se mantiene en 4.634, después de que el domingo se sumara un caso tras la revisión de las autoridades de Jilin.

10.34 | Más de 4,7 millones de personas se han contagiado por COVID-19, que suma 315.000 muertes en todo el mundo

Más de 4,7 millones de personas han contraído el coronavirus en todo el mundo, en el marco de una pandemia que suma ya al menos 315.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, España, Rusia, Reino Unido, Brasil y España como los países más afectados en cuanto a número de casos.

10.32 | En LA NOCHE DE ADOLGO ARJONA, Iñaki Gabilondo: "El gobierno español no tiene ninguna credibilidad"

El periodista visita La Noche de COPE con Adolfo Arjona para dar su visión de la situación de España ante la crisis sanitaria

10.31 | Luis del Val: "La inoperancia de la ministra de Trabajo ha convertido a muchos españoles en indigentes"

El Gobierno evoluciona hacia el desastre adecuadamente. Pero lo más peligroso es cuando a la metedura de pata llega la rectificación. El culebrón de las mascarillascreo que puede terminar en que las mascarillas sean obligatorias incluso en la noche de bodas. Comenzaron siendo una inutilidad; luego podían ser recomendables para quienes estuvieran contagiados; después se reconvino en que llevarlas todos era una sobreactuación; ahora estamos en vísperas de la obligatoriedad en cuando salgas de tu piso, y, como digo, dentro de nada, en las ceremonias civiles de matrimonio en los ayuntamientos, el concejal preguntará si serán respetuosos los contrayentes, aunque las mascarillas les separen. SIGUE LEYENDO

10.15 | Un agricultor a la ministra de Trabajo: "Sólo conoce el campo para ir de picnic. Deje de desprestigiarnos"

Desde ASEPREX critican a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz tras ordenar el aumento de las inspecciones de trabajo "para evitar casos de esclavitud".

10.10 | Borrón y cuenta nueva en unas Bolsas que tienen ganas de remontar el vuelo

Una vez superado el vencimiento de opciones y futuros del pasado viernes, los mercados se disponen a hacer tabula rasa, algo así como borrón y cuenta nueva. Hoy los mercados presentan mucho mejor cara después de firmar la semana pasada una caída del 4,5 por ciento, lo que supone su peor semana de los últimos dos meses. Y no han sido dos meses cualquiera. SIGUE LEYENDO

10.00 | El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido este lunes las protestas contra el Gobierno y ha señalado que en el PP entienden la "indignación" y el "enfado" de muchos españoles por sus mentiras, ineficacia y "doble rasero" en la gestión del coronavirus.

"El enfado es transversal sin ningún tipo de dudas", ha dicho Montesinos en una entrevista en TVE al ser preguntado por si la crítica proviene de sectores de la derecha o también desde otros ámbitos.

Se ha negado en este sentido a "parcelar" a la sociedad, porque no es quién para "saber quién protesta y quién no y quiénes de esas personas que están protestando han votado a un partido político o se identifican con uno u otro".

Ya puedes escuchar el paseíllo de Tron con Ángel Expósito en Herrera en COPE :"¿Y la lista de expertos? Si no hay es aún peor"

9.52 | Urkullu convoca Consejo de Gobierno extraordinario y posteriormente comparecerá, probablemente para anunciar elecciones el 12 de julio

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado este lunes Consejo de Gobierno extraordinario a las 13.00 horas y, posteriormente, sobre las 15.00 horas, comparecerá públicamente, probablemente para anunciar elecciones para el 12 de julio.

9.30 | Sánchez analiza el estado de alarma junto a los 'barones' socialistas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, analizará este lunes ante el Consejo de Política Federal, que reúne a los presidentes autonómicos y secretarios generales de las federaciones, el proceso de desescalada y el escenario que se abre ante una nueva petición de prórroga del estado de alarma.

A las once horas y por videoconferencia comenzará la intervención de Pedro Sánchez, a la que seguirán los turnos de los presidentes autonómicos y secretarios territoriales que deseen intervenir. También están convocados los portavoces del PSOE en el Congreso y el Senado, Adriana Lastra y Ander Gil, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

Fuentes socialistas han informado de que la reunión, que se celebrará 48 horas antes de que el Congreso debata y vote la quinta prórroga del estado de alarma -esta vez de un mes-, pretende reactivar a este órgano en un momento en el que el formato asimétrico de desescalada ha creado fricciones entre territorios.

9.29 | Los centros educativos abren para tareas de desinfección y administración

Desde este lunes está permitida ya en toda España la apertura de los centros educativos y universitarios para su desinfección, acondicionamiento y realización de funciones administrativas.

Se contempla así dentro de la fase 1 y la denominada 0,5 de la desescalada, por lo que todos los colegios, institutos y universidades de todas las comunidades que ya están en dichas etapas podrán llevar a cabo la limpieza de los recintos y comenzar a organizar los temas administrativos.

Aunque no será hasta la fase 2, a partir del 25 de mayo, cuando de forma voluntaria acudirán a clase los alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato para ultimar la EBAU y segundo de Formación Profesional.

9.27 | Bélgica abre los colegios, peluquerías y mercadillos, pero mantiene cerrados bares y restaurantes

Bélgica vive hoy una nueva prueba de fuego para alcanzar la normalidad en el país. Después de dos meses cerrados vuelen a abrir los colegios para los alumnos de sexto primaria. Además, también lo harán algunos de secundaria, pero en este caso solo tendrán que acudir al centro dos o tres veces a la semana. En total se calcula que unos 120.000 chavales volverán hoy a la escuela. De todas formas desde el Ministerio de Educación recuerdan que no todos los colegios podrán abrir ya que algunos edificios no tienen capacidad para poner en marcha las normas de seguridad necesarias. SIGUE LEYENDO Informa José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas

Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera de hoy: "Tenemos un Gobierno que pasa 'por cima' de derechos fundamentales con la excusa de la pandemia"

Hoy es el día que hace 65 de este confinamiento. 65 y lo que queda. 65 y más. Por cierto, 65 y más es un diario digital, el diario digital de los mayores, me gusta consultarlo todos los días. Oiga, ha llegado a los 5 millones de usuarios únicos en un año de vida. Cinco millones de usuarios únicos al mes.

Bueno, vamos a ver, 65 días y un estado de larma para 30 más, que es lo que pide el Gobierno, de lo que ahora le voy a hablar. Ayer el número de personas fallecidas descendió por debajo del centenar, 87 fallecidos. Ya saben que si el patrón que hemos venido siguiendo en las últimas semanas, a partir de mañana martes se va a producir un repunte. En cualquier caso, cifra que está lejos de los casi 1.000 fallecidos al día. SIGUE LEYENDO

La mirada económica de Gay de Liébana en HERRERA EN COPE: "Deseando…"

Nuestro Gobierno está deseando ferviente y entusiastamente que la economía española y nuestras empresas recobren su pleno vigor, aunque lo disimule amenazando, so pretexto de reconstruir económicamente España, con subidas de impuestos a los despectivamente tildados como ricos, apelando a una mal entendida solidaridad. La solidaridad hay maneras de practicarla sin necesidad de confiscar patrimonios privados ganados a pulso, con sudor y esfuerzo, trabajando – no politiqueando - creando riqueza para España y muchos miles de empleos. Por ejemplo, esa solidaridad patriótica se ejerce costeando compras de material sanitario, que nuestro Gobierno no hace, y fletando aviones desde China. Quizá esos, con desdén, tildados de ricos sean quienes donan cientos de millones para que nuestros hospitales públicos dispongan de maquinaria para combatir el cáncer, que el Estado no paga pese a elevar el gasto público. SIGUE LEYENDO

9.18 | Francisco Pérez Botello. Presidente de Volkswagen Group España Distribución, en directo en HERRERA EN COPE: " El impacto del la crisis en el sector del automóvil ha sido brutal, cada semana han desaparecido miles de millones de euros poniendo al sector en una situación muy crítica".

En cuanto a la recuperación del sector, señala "depende de lo que haga el gobierno español y el europeo, necesitamos un plan para España y para Europa"

Vuelven los sorteos de Loterías: ¿Qué hago si tengo un décimo premiado que no he podido cobrar por la alarma?

9.15 | Cómo cambiarán las oficinas por el coronavirus

Las oficinas han empezado a reacondicionar los espacios. Las mamparas o la limpieza de manos, son las medidas a corto plazo. Hay empresas que podrían implantar escáneres térmicos Informa COEP Mallorca

9.10 | LA NOCHE DE ADOLFO ARJONA Ana Rosa Quintana: “Han intentado desprestigiar a mi programa diciendo que difundimos bulos”

La periodista ha pasado por 'La Noche de Adolfo Arjona' para contar cómo está viviendo la pandemia al frente de su programa diario en Telecinco

9.09 | Escucha el comentario de Juanma Castaño de hoy en HERRERA EN COPE: "Buen experimento el de Alemania"

Buen experimento el de Alemania. No era un experimento porque era de verdad el retorno del fútbol, de la Bundesliga. No es evidentemente lo que teníamos pero es mucho más de lo que hemos tenido durante estos dos últimos meses: son partidos de fútbol sin público pero al fin y al cabo partidos de fútbol, de verdad la Bundesliga ha vuelto y Tebas dijo el domingo que lo que veremos en España se parecerá mucho a lo de Alemania. Ahora hay que esperar esta semana para ver si algún jugador da positivo.

9.05 | Vuelven los sorteos de Loterías: ¿Qué hago si tengo un décimo premiado que no he podido cobrar por la alarma?

a Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha anunciado que, desde este lunes 18 de mayo, se producirá la reapertura de los terminales de juego, reiniciándose la comercialización de sus productos en los puntos de venta habilitados para abrir en las fases 0 y 1, así como los que han pasado a la fase 2 de la desescalada SIGUE LEYENDO

9.00 | Los 18 museos y archivos estatales no abrirán este lunes y prolongan el cierre hasta el 25 de mayo

La Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, ha prolongado hasta el lunes 25 de mayo el cierre de sus museos y archivos estatales

8.50 | Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP y Presidenta del PP de Navarra, en directo HERRERA EN COPE, sobre la concentración en Pamplona en favor de un preso de la organización terrorista ETA, Francisco Ruiz, asesino de Tomás Caballero autorizada por el delegado del Gobierno en Navarra. "Que permitan estas manifestaciones obedece a un plan del gobierno con aquellos que hicieron a Sánchez presidente. El único plan de Sáncjez es garantizar su superviviencia y hará lo que pueda para contentar a quien le tienen que apoyar".

8.43 | Ignacio Camacho en la tertulia de Herrera en COPE: "Si en Madrid gobernara Urkullu, estaría en la fase que quisiera"

8.35 | Madrid entregará este lunes nuevos informes a Sanidad para pasar a la fase 1

El Gobierno de la Comunidad de Madrid volverá a presentar este lunes informes ante el Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de desescalada, tras la segunda negativa del Gobierno, el pasado viernes, a permitir el avance a esa fase de la región más afectada por la covid-19.

En su informe sobre la petición de Madrid de cambiar de fase, el Ministerio de Sanidad consideró que, aunque Madrid había hecho un esfuerzo importante por mejorar el papel de la atención primaria en esta crisis, era necesario que "su sistema se consolide" y además amplíe la capacidad de realizar pruebas PCR, ya que la actual "podría resultar insuficiente en caso de brote".

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las 5 claves importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: El número de fallecidos diarios, según el Gobierno, es el más bajo desde que comenzó el estado de alarma. Son 87 aunque hay que tener en cuenta el efecto del fin de semana. El total de muertes en España según los datos oficiales se eleva ya a 27.650. También bajan los nuevos contagios a 421 después de varios días por encima de 500. Desde hoy los datos se van a conocer por la tarde.

Segunda clave….El Gobierno vuelve a cambiar de criterio con el uso de las mascarillas. Finalmente tendremos que llevarla en todos los espacios públicos…Hasta ahora sólo teníamos que utilizarla en el transporte público. .Después de decirnos en marzo que no estaban aconsejadas para la población en general Sanidad anuncia que el uso de mascarilla será obligatorio en los próximos días. Illa, aunque no ofrece más detalles, lo da por hecho…

Tercera clave: Hoy empieza una nueva etapa del desconfinamiento con España dividida en tres fases. La mayoría del país, unos 32 millones de españoles, ya se encuentran en la fase 1 pero Madrid, Barcelona y gran parte de Castilla y León siguen en la nueva fase 0 con algunas medidas de alivio…Mientras las islas de El Hierro, La Gomera y La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares, ya están en la fase 2.

Cuarta clave.- ¿Qué novedades hay en la nueva fase 0? Los pequeños comercios de menos de 400 metros pueden abrir sin cita previa pero sin superar nunca el 30 % del aforo. Las terrazas siguen cerradas y tampoco se permiten las reuniones con familiares y amigos pero desde hoy podemos ir a misa en todas las fases. Habrá limitación de aforo, eso sí, del 30 % en las fase 0 y 1.

Quinta clave.- También hay nuevas medidas que afectan a los comercios. El Gobierno también aquí ha vuelto a rectificar. Desde hoy puede haber rebajas en todas las fases y además en los territorios que se encuentren en fase 1 podrán abrir los grandes almacenes siempre que se limite el espacio a 400 metros. También pueden reabrir las tiendas de las grandes superficies que tengan acceso a la calle…

8.23 | Los comercios pueden abrir desde hoy sin cita previa y hacer rebajas

Los comercios de las comunidades que siguen en fase 0 (Madrid, Barcelona y amplias zonas urbanas de Castilla y León) pueden abrir desde hoy sin cita previa y, además, todos las tiendas podrán finalmente hacer rebajas, siempre que no se generen aglomeraciones, algo que ha sido recibido por el sector con una satisfacción "contenida".

Según la orden publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la fase 1, en la que se encuentran desde este lunes 14 autonomías, podrán abrir todos los locales comerciales siempre que tengan una superficie inferior a 400 metros cuadrados o acoten esa zona a dichos metros cuadrados.

Esta última era una de las grandes reclamaciones de cadenas como Inditex, Mango o H&M, ya que veían muy limitada la posibilidad de abrir sus tiendas al contar todas con grandes superficies.

8.00 | HERRERA EN COPE. Carlos Herrera, en su monólogo de hoy: "He perdido la cuenta de las instrucciones contradictorias que nos han dado sobe la mascarilla y luego pretenden que tengamos confianza en lo que nos dicen"

Herrera sobre la comparecencia de Sánchez del sábado. "Se le ocurrió salir a presumiendo de haber evitado 300.000 muertes. Intenta ocultar que son sus errores lo que os ha traíso hasta aquí, el confinamiento más duro de Europa. Incluso los EEUU presentan una tasa de mortalidad de menos de la mitad de España.

Herrera, sobre la prórroga de un mes que esta semana Sánchez pide en el Congreso: "Si ERC vuelve al redil, no dependerá de Cs, ¿qué hará Cs? me extrañaría que le cediera ese privilegio a Sánchez sabiendo que las ha usado como un kleenex".

Herrera, sobre las caceroladas: "Se van extendiendo por todo el país. Se escuchan desde la calle Ferraz hasta barrios considerados más obreros. La izquierda oficial es incapaz de digerir esas protestas y mantienen la descalificación".

11:30h El epidemiólogo norteamericano Michael T. Osterholm, que anticipó la actual pandemia de coronavirus, augura nuevos brotes de enfermedades infecciosas, alguna de ellas peor que el covid-19, y aboga por un compromiso internacional para repartir la fabricación de fármacos y equipos de protección por el mundo.

10:00h El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los presidentes de las comunidades autónomas que el número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas es de 87, la cifra más baja desde el inicio del confinamiento por el estado de alarma y por debajo de la centena.

5:54h Grecia ha reabierto este sábado las playas en el país con temperaturas que rozan los 40 grados, aunque con fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, entre las que se encuentran por ejemplo la distancia social de cuatro metros.

De esta forma, solo se ha permitido la entrada de 40 personas por 1.000 metros cuadrados, manteniendo la distancia de seguridad, además de aceptarse solo la presencia de dos sillas en cada sombrilla, según ha informado la televisión pública griega.

13:30h Rueda del prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que asegura que pedirá al Congreso la autorización para decretar una nueva prórroga del estado de alarma, la quinta y último, con una duración de un mes en vez de quince días como hasta ahora,con el objetivo de que sea la última.

En comparecencia desde la Moncloa, Sánchez ha confirmado un extremo que los grupos parlamentarios venían calibrando durante toda esta semana, ya que así lo ha sondeado el Gobierno y el grupo socialista en el Congreso.

La voluntad del Ejecutivo, dos meses después de que se decretara el estado de alarma y se limitaran el movimiento, la circulación o el derecho de reunión, es que sea la última, de ahí la petición para que abarque un mes y así coincida con el final de la desescalada.

El presidente ha incidido en la necesidad de alcanzar al respecto "un gran consenso" en el debate y la votación de la nueva prórroga que acogerá el Congreso el miércoles que viene

12:50h Rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido "transparencia" al Gobierno central y saber los nombres de quiénes "deciden que tantas personas se vayan a la ruina", ya que la región entra en "una fase complicada, porque el problema económico empeorará el futuro del conjunto del país".

"No nos dicen quién ha tomado esta decisión (de permanecer en la fase 0), bajo qué criterios, qué personas están decidiendo en el Gobierno que tantas personas se vayan a la ruina", ha dicho Ayuso este sábado en una rueda de prensa telemática en la que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Díaz Ayuso ha denunciado un "tratamiento discriminatorio entre territorios" y ha subrayado que la cogobernanza "se está resumiendo en una trampa, porque la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid si las cosas van mal, pero no está habiendo un Gobierno a nivel nacional sobre cómo proteger a su vez a los ciudadanos"

12:15h. España ha registrado 102 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, una caída significativa y que hace que el total sea de muertos por la pandemia sea de 27.563, mientras que el número de nuevos casos se mantiene con respecto a ayer ya que este sábado son 539 y el viernes fueron 549.

La caída en el número de fallecidos es uno de los datos más destacados del último balance del Ministerio de Sanidad, en el que figura la cifra total de diagnosticados de coronavirus por PCR, la prueba más fiable de diagnóstico, 230.698.

Cataluña vuelve a concentrar buena parte de los nuevos casos, 123 Y le sigue Castilla y León con 97

6.16h La curva que no remite: los positivos entre los sanitarios siguen creciendo al mismo ritmo.

4.13h ¿Son preferibles las mascarillas quirúrgicas a las FFP2? El ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón desaconsejaba el uso de mascarillas que reparte Ayuso en Madrid para la población general.

3.18h La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha pedido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que levanten la suspensión de actuaciones impuestas al inicio del estado de alarma, ya que "es paradójico que los ciudadanos puedan ir a la terraza de un bar, pero no a un juzgado".

La Comisión de Coordinación de Crisis de la COVID-19 en la Administración de Justicia acordó este jueves mantener la fase 1 de la desescalada, lo que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30 y un 40 por ciento de la plantilla.

2.08h Cataluña ha vuelto a contabilizar 37 víctimas por coronavirus en las últimas 24 horas, las mismas que el jueves, que elevan a 11.477 el total de muertos en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados este viernes por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat.

Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.394 han muerto en una residencia de mayores, 157 en un centro sociosanitario y 620 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

SI QUIERES LEER NOTICIAS ANTERIORES DE ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ