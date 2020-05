Así va a cambiar la crisis del coronavirus nuestra forma de comprar alimentos

Producto saludable, asequible y nacional. Son los patrones de compra que vamos a seguir a partir de ahora cuando vayamos a comprar alimentos, según todos los estudios. También soomos más negativos que nuestros socios europeos: el 67 % ve muy lejana la recuperación, así que se impone la cautela, el control del gasto y el ahorro.

La búsqueda de promociones guiará nuestras compras. No olvidamos la dureza de la crisis de 2008. La salud va a ser una prioridad con productos higiénico-sanitarios y en nuestra cesta de la compra elegiremos sobre todo productos saludables. Se mantendrá el auge de los frescos, especialmente frutas y verduras, y la confianza será un elemento decisivo. Ha aumentado el valor del producto nacional y lo premiaremos: un tercio de los españoles estaria dispuesto a pagar un poco más por marcas españolas.



¿CÓMO Y DÓNDE VAMOS A COMPRAR?

450.000 hogares compraban en Internet antes de la crisis del Covid-19. Durante el confinamiento lo han hecho 1.100.000 familias. Le hemos perdido el miedo aunque no parece que vaya a desplazar la compra presencial. Tenemos temor al contagio pero nuestras ganas de salir son mayores, por lo que la compra presencial volverá a sus niveles habituales. Queremos ver y tocar. Y hemos detectado carencias en la distribución de las compras on line que hay que corregir. Retrasos, productos que no se han ajustado a las características anunciadas y problemas en la devolución. No ha conseguido fidelizar clientes.

Salud, bienestar y cuidado personal son las categorias en las que se ve que se mantiene la intención de comprar en webs. La vertiente social y emocional del consumidor está mas afectada, y se verá un comprador frágil y vulnerable que buscará lo cercano y la proximidad. La pequeñas tiendas van a salir reforzadas, su esfuerzo durante la crisis le va a ser recompensado. Se advierte la corriente de solidaridad con el pequeño comercio y el autónomo.