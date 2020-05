Antonio Herraiz: "El baile de las mascarillas confirma lo perdidos que hemos estado todo este tiempo"

Audio

El copresentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, analiza los cambios de criterio del Gobierno sobre el uso de las mascarillas y sobre el nuevo de formato de los datos de la pandemia.

España sigue avanzando en lo que el Gobierno llama plan de desescalada. Hoy hay nuevos puntos, nuevas ciudades en las que se ha podido repetir esta escena y este sonido: "Aquí estoy sentado ya preparado para tomarme mi primer café después de 2 meses, gastarme mi primer euro después de 2 meses y fíjate con qué prisa he salido que he salido sin dinero, uno se acostumbra a no llevar dinero en el bolsillo".

Ramón vive en Albacete que es junto a Toledo y Ciudad Real, Málaga y Granada, o el conjunto de la comunidad valenciana las nuevas provincias que se suman a la Fase 1 que, entre otras cuestiones, permite la apertura de terrazas con un aforo reducido al 50% de su capacidad.

Antonio Herraiz, sobre la crisis del coronavirus

Moncloa

Madrid sigue siendo la comunidad que más polémica está suscitando. El Gobierno madrileño insiste en que les están impidiendo pasar de fase por motivos políticos, perjudicando a la economía de cientos de negocios que con este retraso no van a poder ya levantar el cierre nunca más. Esta tarde presentan de nuevo la documentación para por fin avanzar a ese deseado nuevo escenario.

A diferencia de lo que ha sido habitual en estos 65 días del estado de alarma, hoy no tenemos datos del conjunto de España. Sanidad ha decidido cambiar de formato y hasta esta tarde no detallará las cifras que sólo sirven para comparar y ver cierta evolución, porque no se ajustan a la realidad. Este fin de semana, el responsable de la Federación Empresarial de la Dependencia le contaba a Paco González en tiempo de juego que sólo en las residencias de mayores han muerto 20.000 personas con síntomas propios del coronavirus.

20.000 personas, con nombres, apellidos, y una historia detrás pero que no cuentan en las estadísticas del Gobierno. Un registro ya de por sí escandaloso con 27.650 muertos oficiales pero que serían muchos más si incluyeran todos aquellos que han fallecido en residencias, en su casa o, simplemente, no les hicieron el test.

El otro frente abierto es el de las mascarillas. Todo apunta a que van a ser obligatorias en muchos más escenarios que ahora, aunque todavía no concretan. Es el enésimo cambio, después de 65 días dentro del estado de alarma en el que no han definido una postura común sobre su uso. De descartarlas porque generaban alarma, a ser altamente recomendables. Esta mañana el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha vuelto a defender la utilización de la mascarilla, por responsabilidad. Serafín Romero es su presidente: "Yo sí sería partidario a título personal de que ahora mismo especialmente ahora mismo para salir a la calle esencialmente usáramos la mascarilla, no es un problema de sentirnos más seguros, es un problema de responsabilidad hacia los demás".

Esto lo dice el presidente de los Colegios de Médicos. Ahora habrá que esperar a lo que concluya el Ministerio de Sanidad.