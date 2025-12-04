Carlos, experto en pruebas de diagnóstico por imagen: "La velocidad de la atención y diagnóstico salva vidas. Permite entender lo que está ocurriendo e iniciar un plan por un ictus o un posible tumor"

Las pruebas de diagnóstico por imagen son una pieza clave para una atención preventiva y de calidad, ya que permiten confirmar, descartar y, sobre todo, anticiparse a posibles enfermedades. Gracias a ellas, la medicina puede actuar con mayor precisión. Así lo ha explicado Carlos Fernández, CEO del Grupo Vivo, expertos en este campo, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Madrid' con Mónica Álvarez.

La rapidez, un factor vital

Cuando un médico solicita una prueba de imagen, como una resonancia, un TAC o una mamografía, suele ser para descartar o confirmar una condición que podría ser grave. En este contexto, la velocidad es fundamental, ya que un diagnóstico rápido permite iniciar de inmediato un plan de tratamiento para un ictus, un posible tumor o una lesión severa. Por el contrario, las demoras pueden provocar que la patología progrese y se dificulte el tratamiento.

La velocidad de la atención y del diagnóstico salva vidas" Carlos Fernández CEO del Grupo Vivo

Carlos Fernández ha sido tajante al afirmar que "la velocidad de la atención y del diagnóstico salva vidas, y desde luego preserva la calidad de vida". Para Grupo Vivo, la rapidez en la cita y en la entrega del informe médico no es solo una comodidad, sino "una componente absolutamente vital de la excelencia de la atención médica".

Los tres pilares de Grupo Vivo

El CEO de la compañía, con más de 25 años de experiencia en el sector, ha explicado cómo consiguen ofrecer citas rápidas y resultados de calidad en pocos días. Su modelo se basa en tres pilares: tecnología de última generación, un equipo humano altamente cualificado y la optimización de los procesos. La inversión continua en nuevos equipos les permite manejar un gran volumen de pacientes con una excelente calidad diagnóstica.

Cuentan con un equipo experto de facultativos de más de 80 subespecialidades y técnicos con alta cualificación, incluyendo experiencia en inteligencia artificial, lo que garantiza que las exploraciones se realicen e interpreten con precisión y agilidad.

Inteligencia Artificial

Finalmente, gracias a la tecnología, han desarrollado procesos rápidos y agilizados para que el flujo de trabajo en la atención al paciente sea lo más eficiente posible, incluyendo un sistema de citas online con algoritmos de IA.

Este enfoque, centrado en la optimización de los procesos, es el que permite a Grupo Vivo ofrecer una alternativa ágil frente a las demoras que a menudo se encuentran en el sistema sanitario. La combinación de tecnología de vanguardia y un equipo humano especializado facilita la gestión de un alto volumen de pacientes sin sacrificar la calidad diagnóstica, lo que resulta clave para reducir la incertidumbre y el estrés asociados a la espera de un resultado médico.

Este enfoque en la medicina preventiva es precisamente el que se subraya en otros ámbitos de la salud, como en la lucha contra el cáncer de mama. Tal y como se recalcó en una entrevista en el programa 'Fin de Semana', la prevención es un factor clave. En ella, el doctor Alejandro Tejerina insistió en la importancia del diagnóstico precoz para alcanzar una tasa de supervivencia que ya roza el 86% en España, una cifra que demuestra el valor de actuar a tiempo.

Una paciente se somete a unas pruebas para prevenir el cáncer de mama

La sinergia entre ambas perspectivas es evidente.

Mientras expertos como el doctor Tejerina abogaban por adelantar los programas de cribado poblacional con mamografías periódicas, la capacidad de centros como Grupo Vivo para ofrecer estas pruebas de diagnóstico por imagen de forma rápida y precisa se convierte en el engranaje esencial que materializa esa estrategia preventiva. De este modo, la tecnología y la optimización de procesos son herramientas directas para hacer más efectivos los protocolos de detección temprana. Escucha aquí la entrevista.