Los riesgos ocultos del uso de algunos desinfectantes en casas y oficinas

Los biólogos, desde el Colegio de Biólogos de Cataluña, han alertado sobre el uso de determinados productos muy tóxicos para eliminar el Covid-19. Hoy en 'Herrera en Cope-Catalunya i Andorra', Eduardo Martínez García, biólogo y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Biólogos de Cataluña ha dejado claro que "todos los productos que se utilizan para desinfectar son productos tóxicos".

LA LEJÍA BIEN DISUELTA ES SUFICIENTE PARA DESINFECTAR

También ha añadido el experto que "en casa disponemos de muchos de estos productos, pero con la lejia, bien disuelta en agua, tenemos suficiente. El Ministerio de Salud ha publicado un listado de más de 200 productos que son tóxicos y se podrían aplicar de forma muy medida y controlada para desinfectar zonas afectadas por COVID-19”. El biólogo ha recomendado el uso de la lejia para la limpieza y desinfección casera con una disolución de “un vaso de agua normal lleno de lejía debe diluirse en un cubo con diez litros de agua. Esa es la disolución perfecta para desinfectar”.

EL VINAGRE NO SIRVE PARA DESINFECTAR Y PUEDE RESULTAR PELIGROSO

Más allá de la lejía Eduardo Martínez recomienda "agua con jabón o el gel hidroalcóholico. El vinagre no sirve para nada y el ajo tampoco desinfecta o ataca el coronavirus”. Respecto a las bebidas alcohólicas, como el brandy o el orujo, según el biólogo,: “Si no alcanzan los 60 grados, y no conozco ningún licor con esa graduación, no pueden acabar con el coronavirus”. Finalmente el biólogo ha pedido que "no hagan experimentos en casa con productos tóxicos o incluso explosivos. Una mezcla de vinagre y amoniaco puede ser muy peligrosa”.