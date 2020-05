Iker Jiménez aclara su supuesta polémica con Fernando Simón: “No puedo estar más decepcionado”

Iker Jiménez ha ganado (todavía más) un puesto relevante en cuanto buen transmisor de información verídica respecto al coronavirus. Y todo, gracias a sus programas que acumulan miles de seguidores en Youtube. En ese espacio, el presentador junto con colaboradores de renombre, analizan la situación nacional e internacional respecto al coronavirus. Su posible origen, el mundo que nos depara tras el virus, son varias de las innumerables cuestiones que ponen sobre la mesa para comprender el COVID-19 desde todas las perspectivas posibles.

No obstante, si hay algo que caracteriza a Jiménez es su capacidad para plantear reflexiones a través de redes sociales para plantear problemáticas o su propia opinión personal ante sus numerosos seguidores. La última, ocurría hace escasos días. Iker Jiménez expresó su “decepción” después de convertirse en noticia en algunos medios.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa. EFE/MoncloaBallesteros

El presentador hizo supuestamente unas declaraciones en su programa en relación al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependientes de Sanidad, Fernando Simón. Por ello, algunos medios y tuiteros le criticaron. Estas eran las supuestas palabras que dirigió (según algunos) a Simón: “Este virólogo que dijo que esto era poco menos que un catarro y sigue dando charlas en la tele. Yo alucino. A mí me pasa una de esas y me meto en un barco y me voy. O por lo menos digo que estaba equivocado”.

La respuesta de Iker Jiménez que sentenciaba la polémica

En esas declaraciones, Iker Jiménez no hace mención alguna a Fernando Simón. Frente a tales acusaciones, ya que algunos medios lo señalan como ser responsable de “destrozar” al epidemiólogo en su programa... esta ha sido su respuesta a través de su cuenta oficial en Twitter. “Mi decepción con algunos medios no tiene límite. Veo titulares del tipo 'Iker destroza a Fernando Simón' cuando yo me refería a un virólogo tertuliano de tv y a un artículo concreto. No al Señor Simón. El virus de inventarse titulares es muy peligroso también. Y no hay vacunas”, añadía el periodista.

Pero hay más. Continuaba lanzando un mensaje rotundo a los periodistas: “Al final los periodistas que queremos ser libres acabaremos callando no por autoridades ni extraños poderes, sino ante medios y colegas que te meten en problemas con titulares que no son verdad. Es increíble como lo han tomado con todo lo que digo. Paren ya, por favor”.

El director de 'Cuarto Milenio' también aprovechó para responder directamente a aquellos seguidores que creyeron, en realidad, que Jiménez se refería a Simón. Un tuitero aseguraba: “Yo pensé lo mismo al escucharte, y comenté, se lo van a achacar a Simón... ¡no me equivoqué!.

A lo que Jiménez respondió: “Y mira que dije tertuliano. Cuando he hablado de Simón me he referido a Simón”. De esta forma, el presentador daba por finalizada la polémica.