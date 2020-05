La mitad de los españoles no se irá de vacaciones este año

El coronavirus ha trastocado nuestros planes en los últimos dos meses y lo seguirá haciendo este verano. La incertidumbre, el que nos hayamos vuelto más prudentes o la menor alegría en el bolsillo por la crisis económica hace que uno de cada dos españoles ya dé por perdidas sus vacaciones este año. De la mitad que tiene previsto viajar por turismo durante la época estival, la mayoría optará por destinos nacionales. Así se desprende del estudio “Deconstruyendo al consumidor”, elaborado por EY-Parthenon, la división de consultoría estratégica de Ernst & Young, que analiza el comportamiento actual y futuro de los consumidores de nuestro país ante la crisis sanitaria.

Si analizamos las cifras por comunidades autónomas vemos que Galicia y Andalucía son las más pesimistas, con un 56% y un 53% de sus ciudadanos, respectivamente, que no viajará este verano por turismo. Le siguen Cataluña (49%), País Vasco (48%) y Castilla y León (47%) y Comunidad Valenciana (47%). Los madrileños y los de Castilla La Mancha son los más optimistas con cerca de 6 de cada 10 que tiene planificado salir de vacaciones.

El informe confirma que el virus no solo cambiará la decisión de viajar o de planificar las vacaciones, sino también la preferencia del consumidor por algunos aspectos. Siete de cada diez españoles estarán dispuestos a pagar más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de sus viajes. Con todo, hay división de opiniones en relación con el pago extra por otros servicios como fast track o asientos con más espacio. Los más predispuestos a este gasto extra son los jóvenes y las clases acomodadas. A nivel profesional, casi la mitad de quienes viajan hoy por trabajo creen que los desplazamientos por motivos laborales se reducirán y serán sustituidos por videoconferencias.

La existencia de una vacuna será clave para la recuperación y normalización del sector: el 36% no volverá a volar, el 27% no cogerá un tren y el 23% no alquilará una habitación de hotel hasta que no se encuentre.

Menos gasto en hostelería

Junto al turismo, otro sector que saldrá perjudicado es la hostelería. Según el informe, el 30% de los encuestados afirma que reducirá su gasto en bares y restaurantes una vez superada la crisis sanitaria. La mitad limitará o incluso suprimirá sus salidas nocturnas, un porcentaje que se incrementa hasta el 60% en los colectivos de edad más avanzada.

Gallegos (26%) y catalanes (28%) serán los que menos restringirán sus gastos en bares y restaurantes tras la finalización de esta pandemia. Un 9% de los valencianos espera que su gasto sea mucho mayor. Los más conservadores serán madrileños (53%) y catalanes (52%) quienes aseguran que mantendrán un nivel de gasto parecido a la actual.

En cuanto a los servicios online de comida a domicilio se recuperarán lentamente, hasta niveles de gasto cercanos a la precrisis. Si bien tres de cada diez españoles han reducido su gasto en este servicio durante el confinamiento, el 73% lo mantendrá o la incrementará sustancialmente en la apertura inicial aumentándose este porcentaje hasta cerca del 80% en la fase de recuperación.