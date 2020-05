Ayuda a la Iglesia Necesitada redobla su labor por los cristianos más vulnerables en la crisis del COVID 19

Nuestros hermanos cristianos siguen necesitando ayuda. En los países más vulnerables de África, Asia u Oriente Medio, han estado necesitados siempre... también antes dle coronavirus. Pero con la llegada de esta crisis del COVID 19, los misioneros e instituciones tienen que redoblar esfuerzos.

Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere aportar también en esta creciente necesidad. "La pandemia no ha tenido los efectos que en algunos países de Europa, porque son menos los infectados, pero como las estructuras son tan débiles, los países tan pobres... basta con un pequeño soplo de viento para que se derrumbe todo. En la Iglesia se han cerrado muchas escuelas, se han cerrado las iglesias y las religiosas y sacerdotes están prácticamente aislados. Al no recibir las colectas, que en estos países es increible la solidaridad que existe, el sacerdote esta sin nada y no tiene ningún recurso para sobrevivir".

Esta crisis está poniendo todo patas arriba, y dejando noticias tristes y dramáticas. Por ejemplo en "Pakistán, la Comisión Nacional de Justicia y Paz ha denunciado que diferentes ONGs y líderes musulmanes, se han negado a prestar ayuda a los cristianos u otras minorías religiosas no musulmanas", explica Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. "Los cristianos son los más pobres y discriminados, y si encima se les niega la comida y la ayuda mínima... podemos imaginarnos la situación".

"La campaña la estamos realizando en varios países para intentar llegar al máximo número de personas posibles. Queremos que llegue porque ante la necesidad en países de África, Asia y Oriente Medio es muy necesaria la ayuda. Tenemos, por ejemplo, un proyecto muy bonito, más de 50 proyectos para ayudar a radios en África que es fundamental para emitir la misa o catequesis. No tienen Internet ni televisión pero sí la radio, que ayuda a que se acerquen a nuestro Señor".

"En Siria o Irak agrava la situación actual. Es tan difícil ya de por sí, que esta crisis hace que haya menos de todo, menos alimentos, menos atención médica, menos prevención porque no se pueden seguir, la gente sale a la calle cada día para buscar comida y trabajo. Las noticias que tenemos es que están en un estado lamentable. No dejan de mandarnos mensajes de apoyo, y de oración por nosotros por haberles ayudado".

"Su fe nos da un ejemplo increíble. Esta a prueba de balas, de bombas... no quiere decir que sea fácil, pero precisamente por estar forjada en el fuego, es una fe mucho más sólida. Cuando vienen desastres naturales o crisis, ellos están ya preparados porque tienen su confianza puesta en Dios y no en otras cosas. Nos dan muchas lecciones de confianza absoluta en Dios, ojalá que nos ayude también a nosotros a tener más fe".