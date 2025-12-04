Alejandra: "Siempre pago el café con tarjeta porque es la comodidad de poder pagar así en todos los lados, las monedas se van perdiendo y ya no hay tanta costumbre"

El uso de la tarjeta estaba a punto de superar al del dinero en efectivo en España, pero un acontecimiento ha cambiado la tendencia. El simulacro de un gran apagón el pasado 28 de abril ha servido como advertencia sobre la dependencia de la electricidad, llevando a que un 35% de los españoles haya aumentado la cantidad de dinero que guarda en casa.

Aquel día, el caos se apoderó de muchos que, sin efectivo, no podían realizar compras básicas, haciendo que las tarjetas se convirtieran en meros plásticos inservibles.

Para conocer de primera mano si este hábito ha calado en la población, el programa 'Herrera en COPE' se ha trasladado a un bar de Madrid, donde la periodista Pilar Cisneros ha conversado con varios clientes durante la hora del desayuno. Allí, la pregunta es clara: ¿efectivo o tarjeta? Las respuestas revelan una brecha generacional y de costumbres muy marcadas.

Pilar Cisneros, desde un bar de Madrid

Alejandra, una joven que se disponía a pagar un café para llevar, es el claro ejemplo de la preferencia por los pagos digitales. Al ser preguntada, su respuesta ha sido tajante: “Nunca suelo llevar dinero en efectivo”. Para ella, la comodidad es el factor clave. “Al final es la comodidad, ¿no? De poder pagar en todos los lados con tarjeta”, ha explicado, añadiendo que “las monedas se te van perdiendo, y creo que ya no hay tanta costumbre como para pagar en efectivo”.

Curiosamente, ese día Alejandra sí llevaba dinero en su cartera, pero por una circunstancia excepcional. “La semana pasada fue mi cumpleaños, y básicamente, pues, me dieron el aguinaldo, y es la primera vez que llevo efectivo”, ha confesado. De no ser por ese regalo, habría pagado su café con tarjeta, como hace siempre.

El efectivo como ‘plan B’

En el mismo bar, otros clientes han mostrado estrategias diferentes. Un hombre ha asegurado llevar siempre 50 euros en el bolsillo como reserva “por si no puedo pagar, me quedo sin batería”, aunque su método de pago habitual es el móvil. En el extremo opuesto, otro cliente ha afirmado no llevar “nada de efectivo” desde la pandemia, mostrando una minicartera con únicamente el carnet y el abono transporte. Un tercer hombre ni siquiera llevaba cartera, solo dos teléfonos móviles.

El retrato del pagador en España

Los datos confirman estas tendencias. Según ha explicado la periodista Victoria Ballesteros, el perfil del usuario varía por edad y género. Los hombres de más de 54 años se decantan por el efectivo, mientras que las mujeres y el segmento de entre 25 y 54 años prefieren la tarjeta. Por su parte, los jóvenes menores de 25 años son los principales impulsores del pago con el móvil, y es muy raro que lleven dinero físico.

A pesar del auge de métodos como Bizum, que crece en número de usuarios y operaciones, el efectivo persiste. Mari Ángeles Marqués, economista del Banco de España, ha señalado que “las personas, pues todavía seguimos haciendo nuestros pagos, más en ciertas áreas con efectivo”, en referencia a zonas rurales donde su uso sigue siendo mayoritario.

Ante este panorama, el Banco Central Europeo ha recomendado mantener un “pequeño botiquín financiero básico” en casa. La sugerencia es guardar entre 70 y 100 euros por persona, una cantidad suficiente para cubrir gastos esenciales como comida, transporte o farmacia durante unas 72 horas en caso de que los sistemas de pago digitales fallen por un ciberataque o cualquier otra incidencia.