¿Son preferibles las mascarillas quirúrgicas a las FFP2?

Parece que no hay una posición clara respecto a qué mascarillas son las adecuadas. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso defiende fervientemente el reparto de millones de mascarillas de tipo FFP2 a los madrileños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Sin embargo, parte de los facultativos de la región parece que no están muy conformes con esta medida. Los jefes de servicio en una quincena de hospitales de Madrid han enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pidiendo que no se repartan las FFP2 porque “pueden provocar mayores riesgos”. Entre esos perjuicios indicaban que “su uso dificulta la respiración, es incómodo y en determinadas personas, no tolerable. Su utilización... favorecerá que las personas se toquen más la cara y se quiten la mascarilla al no poder respirar de manera cómoda”. Además, y como alternativa, estipulaban que es mejor que la ciudadanía opte por las mascarillas quirúrgicas. Desde Sanidad, recomendaban lo siguiente el pasado 18 de marzo:

¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del nuevo coronavirus?#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/mFgi1GYTQp — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 18, 2020

Estas declaraciones también han sido trasladadas en numerosas ocasiones por Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha recordado insistentemente en rueda de prensa que las mascarillas FFP2 son preferibles para personas sanas, mientras que las quirúrgicas son aconsejables para aquellas personas infectadas por el COVID-19.

Sea como fuere, el debate y la polémica continúa. Desde Consumo se está desaconsejando las mascarillas que reparte Ayuso en Madrid. Aseguraban este jueves a través de un comunicado que lo adecuado es que la ciudadanía emplee las mascarillas quirúrgicas para aquellas personas que hayan resultado contagiadas y las higiénicas en el caso de personas sanas y asintomáticas. Asimismo, aseveraban la premisa que decían la quincena de facultativos de la región: “El personal no especializado puede tender a tocarlas y recolocarlas continuamente, con el consiguiente riesgo de contaminación”, advertía Consumo.

Entonces... nos preguntamos. ¿Son adecuadas las mascarillas FFP2 o son perjudiciales? ¿Qué tipo de mascarillas debo escoger para protegerme adecuadamente?

Esta es la respuesta de un facultativo al respecto y de dos Post-MIR que esperan pacientemente su plaza

Salvador Casado es médico de familia en el Centro de Salud de Soto del Real. Desde COPE.es hemos querido plantearle todos estas dudas que nos surgen al respecto, sobre cuál es la mascarilla ideal para protegernos del coronavirus.

Según el médico, las mascarillas FFP2 que se reparten en la Comunidad de Madrid, son en teoría “de buena calidad. Se podrían usar por parte de la población general y al no tener válvula de salida, no son peligrosas”, aseguraba. Eso sí, teniendo en cuenta que tienen una vida útil de aproximadamente un día.

Por ello, si se usan más de un día, se pierde por tanto el nivel de filtro tan relevante que posee. A nivel de población general, el facultativo considera prudente “que se extienda el uso a nivel social de mascarillas. Si es posible, mascarilla quirúrgica que cada vez es más fácil de encontrar y es económica”, nos contaba el doctor.

El doctor Casado aconseja lo siguiente a través de su blog:

¿Cómo podemos protegernos y proteger a los demás?

1. Lavándonos las manos con frecuencia.

2. Usar una máscara correctamente (ver video) en lugares públicos.

3. Mantener nuestra distancia de los demás tanto como sea posible.

4. Tos en el codo (incluso si usamos una máscara).

5. Si nos encontramos con amigos o familiares, hacer lo mismo.

Y todo ello con sentido común pues “mientras más se guarde la distancia de seguridad mejor será el efecto. Más allá de mascarillas. Probablemente, si una persona va andando por el campo no le hace la mascarilla si no hay gente. Habrá que adecuar el consejo a cada situación”, nos indicaba.

Ahora queremos darte la perspectiva de Elena Díaz y Gerardo Zmork. Ambos acaban de examinarse (hace escasos meses) del MIR, la prueba exigida a los estudiantes de Medicina para la obtención de una plaza de médico especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud en España. Según estos próximos facultativos, estas mascarillas no son buenas para la indicación para la que se propone su utilización, como la población general. No obstante, si es adecuada para personal sanitario en determinados escenarios porque protegen de la entrada de partículas aéreas que quedan en suspensión; son un susministro más limitido que requiere entrenamiento para su colocación y dificultan la respiración.

Además, no están de acuerdo con la utilización de estas mascarillas en la población ya que, entre otras cuestiones "presentan una mayor dificultad para respirar, y eso provoca que las personas las manipulen en exceso". Una premisa que, como te indicaba anteriormente, también señalaban esos facultativos madrileños que le trasladaron una misiva a Ruiz Escudero solicitando que no se continuase distribuyendo estas mascarillas a la población de la Comunidad de Madrid.

La aparente mayor protección, como nos indican Díaz y Zmork puede proporcionar a las personas una sensación de falsa seguridad que les lleve a emplearlas incorrectamente, como hemos visto, y a cumplir menos el resto de medidas. Además, las mascarillas FFP2 que reparten en la región, no cuentan con la válvula de salida provista en algunos modelos de dicha medida de protección.

Lo más importante, tal y como nos han asegurado, es el distanciamiento social. Y sobre todo, concebir las mascarillas como una medida complementaria a las principales medidas de seguridad como el lavado frecuente de manos o evitar tocarse ojos, nariz y boca. En el momento actual y ante la disponibilidad de más recursos, sí se recomienda su uso, pero carece de sentido llevar las mejores mascarillas del mundo mientras se incumplen las normas que marca el proceso de desescalada.